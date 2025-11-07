Nu-l văd bine pe Bolojan, în scandalul cu omul de afaceri din Vaslui. Explic de ce, fără a mă folosi de interceptări, probe scurse din dosar și alte amănunte, care fac ca oamenii să fie judecați în tribunalele TV și ale poporului. Atrag însă atenția asupra tonului relativ șoptit al "influencerilor" pe acest subiect, altfel deosebit, deosebit de vocali.

Așadar:

1. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a afirmat astăzi că întâlnirea dintre premier și omul de afaceri din Vaslui a fost intermediată de președintele PNL Vaslui, și că a avut drept scop "chestiuni politice". Discuțiile politice se poartă, de regulă, la partid, nu în Palatul Victoria. Aici se discută "chestiuni politice" doar când Domnii nu vor să fie interceptați. Dacă, prin absurd, cineva ar fi tentat să poarte "tehnică", aceasta ar fi depistată la filtrul de la intrarea în sediul Guvernului. Deci, imposibil!

2. Omul de afaceri din Vaslui, dus la Bolojan de către președintele PNL Vaslui a fost reținut de DNA.

3. În timp ce omul de afaceri se afla la audieri, în sediul DNA, ghiciți ce făcea președintele PNL Vaslui!

Dădea interviu în exclusivitate la Antena 3, în care spunea că s-a dus de mânuță cu omul de afaceri la premier, doar ca să i-l prezinte, că avea gânduri mari cu el să candideze pe viitor. Amuzant, nu? Președintele PNL Vaslui este și trezorierul partidului. Mi-e foarte greu să cred că în timp ce țara arde, Bolojan îi primea pe cei doi la sediul Guvernului doar așa, pentru o candidatură de viitor. Vrăjeli de doi bani găuriți! Din experiență vă spun că trezorierul și președintele unui partid sunt ca frații. Au încredere unul în altul, știu ei de ce. Banii circulă pe cotloane cunoscute doar de ei.

4. La puțin timp după ce interviul în exclusivitate a fost difuzat de Antena 3, președintele PNL Vaslui intra în sediul DNA, fiind convocat la audieri în acest dosar. Hopa! Omul știa că este convocat, întrucât nu a ajuns la DNA ridicat din stradă. În atare situație, este evident că a vorbit cu Antena 3 cu un scop: să transmită premierului și tuturor celorlalți implicați (căci sunt o mulțime) ce va spune procurorilor, la audieri. După audiere, sigur va primi interdicție de a lua legătura cu ceilalți inculpați, poate și cu presa. Așa că s-a crezut deștept și a vorbit înainte. Nu putea suna nici pe Bolojan, nici pe ceilalți, întrucât era evident că are deja mandat de interceptare. Deci, cum putea să transmită mesajul, altfel decât în mod public, ca și când nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase.

UPDATE: președintele PNL Vaslui și trezorier al partidului a fost pus sub control judiciar. UPDATE 2: la câteva ore (vreo două) după ce prietenul său a ieșit din DNA, hop și Bolojan la Digi 24, la interviu. Ce credeți că spus? Exact ce trebuia! Adică, exact ce spuseseră deja prutătoarea de cuvânt a Guvernului și trezorierul intermediar al întâlnirii. Domnule, ce oameni sinceri! Niște îngeri...

Omul de afaceri din Vaslui voia să scape de șeful DSV județene, care aplica amenzi fermei sale și se împotrivea unui demers prin care afaceristul putea primi despăgubiri de la stat în valoare de aproape 3 milioane de euro. A avut mai multe tentative de influențare a deciziei politice de a-l schimba pe directorul DSV Vaslui și încerca să-i însceneze acestuia și plângeri penale. Deși nu cred că Bolojan va păți vreodată ceva, căci omul e bine susținut, ceea ce i se întâmplă astăzi arată că este la fel ca toți ceilalți. Nu că aș fi avut alte așteptări de la el, am spus de la bun început că nu-mi place aroganța lui, dar mi se pare că se grăbește foarte tare să-i prindă din urmă pe ceilalți, în privința celor mai rele obiceiuri.

Narcisa Iorga