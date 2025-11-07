Trezorierul și președintele unui partid sunt ca frații
Postat la: 07.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Nu-l văd bine pe Bolojan, în scandalul cu omul de afaceri din Vaslui. Explic de ce, fără a mă folosi de interceptări, probe scurse din dosar și alte amănunte, care fac ca oamenii să fie judecați în tribunalele TV și ale poporului. Atrag însă atenția asupra tonului relativ șoptit al "influencerilor" pe acest subiect, altfel deosebit, deosebit de vocali.
Așadar:
1. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a afirmat astăzi că întâlnirea dintre premier și omul de afaceri din Vaslui a fost intermediată de președintele PNL Vaslui, și că a avut drept scop "chestiuni politice". Discuțiile politice se poartă, de regulă, la partid, nu în Palatul Victoria. Aici se discută "chestiuni politice" doar când Domnii nu vor să fie interceptați. Dacă, prin absurd, cineva ar fi tentat să poarte "tehnică", aceasta ar fi depistată la filtrul de la intrarea în sediul Guvernului. Deci, imposibil!
2. Omul de afaceri din Vaslui, dus la Bolojan de către președintele PNL Vaslui a fost reținut de DNA.
3. În timp ce omul de afaceri se afla la audieri, în sediul DNA, ghiciți ce făcea președintele PNL Vaslui!
Dădea interviu în exclusivitate la Antena 3, în care spunea că s-a dus de mânuță cu omul de afaceri la premier, doar ca să i-l prezinte, că avea gânduri mari cu el să candideze pe viitor. Amuzant, nu? Președintele PNL Vaslui este și trezorierul partidului. Mi-e foarte greu să cred că în timp ce țara arde, Bolojan îi primea pe cei doi la sediul Guvernului doar așa, pentru o candidatură de viitor. Vrăjeli de doi bani găuriți! Din experiență vă spun că trezorierul și președintele unui partid sunt ca frații. Au încredere unul în altul, știu ei de ce. Banii circulă pe cotloane cunoscute doar de ei.
4. La puțin timp după ce interviul în exclusivitate a fost difuzat de Antena 3, președintele PNL Vaslui intra în sediul DNA, fiind convocat la audieri în acest dosar. Hopa! Omul știa că este convocat, întrucât nu a ajuns la DNA ridicat din stradă. În atare situație, este evident că a vorbit cu Antena 3 cu un scop: să transmită premierului și tuturor celorlalți implicați (căci sunt o mulțime) ce va spune procurorilor, la audieri. După audiere, sigur va primi interdicție de a lua legătura cu ceilalți inculpați, poate și cu presa. Așa că s-a crezut deștept și a vorbit înainte. Nu putea suna nici pe Bolojan, nici pe ceilalți, întrucât era evident că are deja mandat de interceptare. Deci, cum putea să transmită mesajul, altfel decât în mod public, ca și când nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase.
UPDATE: președintele PNL Vaslui și trezorier al partidului a fost pus sub control judiciar. UPDATE 2: la câteva ore (vreo două) după ce prietenul său a ieșit din DNA, hop și Bolojan la Digi 24, la interviu. Ce credeți că spus? Exact ce trebuia! Adică, exact ce spuseseră deja prutătoarea de cuvânt a Guvernului și trezorierul intermediar al întâlnirii. Domnule, ce oameni sinceri! Niște îngeri...
Omul de afaceri din Vaslui voia să scape de șeful DSV județene, care aplica amenzi fermei sale și se împotrivea unui demers prin care afaceristul putea primi despăgubiri de la stat în valoare de aproape 3 milioane de euro. A avut mai multe tentative de influențare a deciziei politice de a-l schimba pe directorul DSV Vaslui și încerca să-i însceneze acestuia și plângeri penale. Deși nu cred că Bolojan va păți vreodată ceva, căci omul e bine susținut, ceea ce i se întâmplă astăzi arată că este la fel ca toți ceilalți. Nu că aș fi avut alte așteptări de la el, am spus de la bun început că nu-mi place aroganța lui, dar mi se pare că se grăbește foarte tare să-i prindă din urmă pe ceilalți, în privința celor mai rele obiceiuri.
Narcisa Iorga
-
Tanda și Manda pun mâna pe PSD (II)
Vineri (zi cu ghinion) va avea loc un congres PSD ca la PCR. Pentru funcțiile cele mai importante, de președinte și de s ...
-
Tanda și Manda pun mâna pe PSD(I)
Vineri (zi cu ghinion) va avea loc un congres PSD ca la PCR. Pentru funcțiile cele mai importante, de președinte și de s ...
-
Bolojan si "Simfonia Neterminată"
Domnule Bolojan, ia vedeți ce puteți face și drege pe la filarmonici. Cu placere! Daca ne ințelegem la cașcaval, am și p ...
-
Eu cred că România a luat-o razna cu capul!
Cand fiie-mea, Anastasia, marxista cu studii de antropologie și comunicare la Londra, imi zicea lunile trecute: "Tata, t ...
-
De ce cresc impozitele și taxele în România?
Pentru ca guvernul este incapabil sa le colecteze corect . Simplu. Iata și dovada: - in 2015 statul strangea din impozit ...
-
Bravo mie... Am gasit solutia la traficul din Bucuresti!
Ah, iata ca se apropie alegerile și toți candidații o sa ne spuna cum rezolva ei problema traficului: ca strazi noi, ca ...
-
La République est dans la merde
În Franța se duce o lupta crancena intre doamna prima a Republicii, Brigitte Macron, și niște cetațeni care au afr ...
-
Călin Georgescu dă șah sistemului
Calin Georgescu iese rar cu declarații. Ultima luare de poziție ingheața inima suveraniștilor. Nu susține pe nimeni la a ...
-
Urma banilor si comenzilor: marile ghesefturi legate și protejate de Bolojan (II)
Comportamentul premierului Ilie Bolojan la festivitațile publice organizate la Carei, de Ziua Armatei, si la Bucu ...
-
Grindeanu este furnizor de știri false și alarmiste
Retragerea parțiala a trupelor americane din Romania a fost anunțata prima data de administrația Obama. Mesajul pentru E ...
-
Peacemaker-ul dintre lumi. Acordul de Pace de la București?
Poate exista o situație care sa poarte denumirea de Pacea de la București? Un acord de pace, nu armistițiu, dorit de Tru ...
-
Republica Corporatistă România: Numirea Oanei Gheorghiu în Guvernul Bolojan
S-a vazut inca o data ca Romania este guvernata de corporații. Pentru mine aceasta este semnificația numirii Oanei Gheor ...
-
China joacă go, America joacă șah
Rasfoind On China a lui Henry Kissinger, am avut o revelație: logica geopolitica a Chinei nu e una militara sau economic ...
-
Poporul nu este membru CSAT
Nu poporul decide ajutorul militar dat Ucrainei. Nu poporul american, - daca e sa luam ca etalon al democrației, America ...
-
Din Catedrala Neamului a lipsit... Neamul!
Mai toata lumea creștina s-a uitat cu admirație și smerenie la Sințirea Catedralei Neamului, a carei construcție judicia ...
-
Urma banilor si comenzilor: marile ghesefturi legate și protejate de Bolojan (I)
Comportamentul premierului Ilie Bolojan la festivitatile publice organizate la Carei, de Ziua Armatei, si la Bucu ...
-
Ce a răspuns Serviciul de Informații al Ucrainei cu privire la George Simion
Va reamintim ca interdicția de calatorie in Ucraina primita de George Simion in 2024 nu are nicio legatura cu vreo intal ...
-
Talpa Iadului s-a năpustit cu furie asupra Catedralei Naționale, cu lozinca "Vrem spitale, nu catedrale!"
Catedrala a costat din bani publici 200 milioane euro. Bateria de rachete "Patriot" pe care am dat-o Ucrainei ne-a costa ...
-
Marele Joc geopolitic dintre Putin, Trump și Xi: "pase în trei cu schimb de locuri"
Deși cam toata lumea interesata a perceput ca, imediat dupa realegerea lui Trump, jocul geopolitic mondial s-a azimutat ...
-
Totalitarismul se instalează treptat
Printr-un proiect de lege, votat de parlamentari orbește, Ministerul de Interne, prin simplu ordin de ministru, poate da ...
-
România, țara în care sare se extrage cu Excelul. Noii „profesioniști" de la Salrom - trei povești fără pic de halit
În Romania, competența e o noțiune elastica. Uneori se intinde pana la absurd, alteori se dizolva complet in soluț ...
-
Câteva precizări legate de sabotajul pus la cale de Moscova, dejucat de SRI
Zeci de ofițeri din structurile SRI, DCCO și DGIA au capturat doi ucraineni care planuiau acțiuni de sabotaj pe teritoru ...
-
Ce arme exportăm în Ucraina
Romania nu a depașit nivelul de secretomanie din martie 2023. Cand jurnalistul Stephen Sackur de la BBC il intreba pe mi ...
-
Principalii sfatuitori ai presedintelui
In excelenta sa, presedintele Nicusor Dan a catadicsit sa-si aleaga drept consilieri de baza odrasle de securisti ori co ...
-
Dacă nici acum nu "zboară" Arafat atunci e clar!
Proiectarea corpului unei persoane, o femeie de aproximativ 60 kg sa zicem, la peste 50 de metri, pe o traiectorie aproa ...
-
Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta este un cutremur geopolitic. Și epicentrul e Viktor Orbán
Ungaria, o țara mica, joaca la masa celor mari. Orbán se pozeaza cu liderii celor mai puternice armate din lume. ...
-
Instanța Supremă a dat posibilitatea apărării din cazul El Bourkadi Ahmed Sami să demonstreze că acesta nu este autorul dublului asasinat
Marturisesc faptul ca, deși m-a bucurat enorm și am apreciat in mod deosebit decizia Înaltei Curți de Casație și J ...
-
Prin PLX 350 și PLX 351, Guvernul Bolojan deschide calea spre mobilizare totală pentru război împotriva Federației Ruse!
În momentul actual, nicio țara vecina - sau de pe mapamond - nu afișeaza o atitudine belicoasa fața de țara noastr ...
-
Cine este șeful celor nouă membri ai Curții Constituționale a României
La suspendarea lui Traian Basescu din 2007, trei membri ai CCR au fost șantajați cu doua bilețele galbene scoase din cas ...
-
Să se încorporeze "nicușoriștii", eu am votat pentru pace!
Ieri, dupa cum probabil unii știți, am primit ordin de mobilizare ca rezervist al Armatei Romane, sa ma prezint, maine, ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu