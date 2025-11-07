Cum umflă firmele prețurile artificiale pentru a lua bani de la buget. Schema din energie explicată de experți

Grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari furnizori de energie, este acuzat că a crescut în mod artificial prețul energiei electrice de patru ori, pentru a obține bani de la buget. Faptele au avut loc în perioada în care statul implementase schema de plafonare și compensare. Experți în energie au explicat modalitatea prin care o companie din energie poate face o astfel de schemă.

Firma este acuzată de procurori de „tranzacții de energie intra-grup la prețuri crescute artificial", respectiv vânzare și cumpărare de energie între firme care fac parte din același grup, dar la prețuri majorate, pentru a obține profit. Astfel, valoarea costurilor sau pierderilor crește, astfel că firma poate cere compensații mai mari de la stat.

„Cu alte cuvinte, dacă o companie dintr-un grup vindea energie „surorii" sale la un preț mai mare decât cel real din piață, putea să declare că are costuri ridicate cu achiziția energiei și astfel să primească sume mai mari din bugetul de stat ca decontare sau compensare", a explicat expertul în energie Silviu Gresoi pentru „Adevărul".

„Toate aceste firme anchetate de Parchetul General au licențe pentru vânzarea și achiziția energiei electrice. În august 2022, perioada la care face referire ancheta procurorilor, prețul energiei electrice era plafonat la maximum 1.300 lei/MWh. La acest preț, furnizorii de energie electrică puteau achiziționa energie în perioada septembrie-decembrie 2022, iar statul compensa ceea ce era peste această valoare", a declarat expertul în energie Dumitru Chisăliță pentru „Adevărul".

Concret, unele dintre firmele grupului Tinmar, Eye Mall SRL și Solprim SRL, au cumpărat de pe bursa de energie OPCOM energie electrică la prețul de 400 lei/MWh, pe care au revândut-o cu 460 lei/MWh. Apoi Tinmar Energy a revândut către Lord Energy S.R.L., o altă firmă din grupul Tinmar, la prețuri între 800 și 3500 lei/MWh, ulterior Lord Energy S.R.L. revânzând către Eye Mall S.R.L. și Solprim S.R.L. la prețuri între 933,45 și 3578,93 lei/MWh.

„Au fost mai multe astfel de contracte în acea lună, după cum spun procurorii, pentru ca, în final, prețul facturat către consumatorii casnici a ajuns la 2.479 lei/MWh. Și vă explic mecanismul, pentru că în acea perioadă prețul energiei electrice era plafonat la un maxim de 1.300 lei/MWh. Asta înseamnă că Tinmar a cerut statului diferența dintre prețul facturat (2.479 lei/MWh) și prețul maxim plafonat de stat (1.300 lei/MWh) rezultând 1.197 lei/MWh de încasat de la stat. Prejudiciul astfel creat doar pe luna august ar fi de circa 100 de milioane de euro. Dacă Eye Mall vindea direct consumatorului final, fără să crească prețul în mod artificial prin celelalte firme, ar fi vândut cu circa 900 lei/MWh și n-ar mai fi încasat nimic de la stat, pentru că prețul maxim plafonat era de 1.300 de lei", a explicat Dumitru Chisăliță.

Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI) a adăugat că a anunțat încă din octombrie 2021 autoritățile statului, inclusiv pe premierul și președintele României, asupra unor posibile fraude săvârșite în timpul plafonării-compensării prețurilor la energie. „Spre finalul anului 2021 au fost mai multe entități, printre care și AEI, care a atras atenția asupra faptului că plafonarea permite anumite scheme de băieți deștepți", a declarat Chisăliță.

„Printre altele s-a cerut interzicerea revânzării energiei cumpărate de pe OPCOM. Nici în 2022 nu s-au aplicat modificările legislative care au fost cerute ANRE. Aceste revânzări au dus la creșterea artificială a prețurilor pe piață... au fost și chestii de manipulare a prețurilor", a explicat expertul.

Printre altele, AEI ceruse autorităților inclusiv reglementarea pentru 6 luni a marjelor de profit lunare la nivelul furnizorilor și producătorilor de energie, precum și efectuarea de controale la furnizori pentru a preveni și depista măsurile abuzive din piață pe care aceștia le practică în raport cu consumatorii.

Procurorii Parchetului General au efectuat joi, 6 noiembrie, mai multe percheziții la sediile firmelor din grupul Tinmar, controlate de omul de afaceri Augustin Oancea, unul dintre cei mai mari furnizori și traderi de energie din România. Anchetatorii investighează posibile infracțiuni de „înșelăciune cu consecințe deosebit de grave" și „spălare de bani", în cadrul unei ample investigații denumite „Operațiunea Jupiter 4".

Procurorii susțin că, în perioada aprilie-august 2022, firmele Tinmar Energy, Solprim, Eye Mall și Lord Energy ar fi tranzacționat energie între ele, crescând artificial prețul mediu de achiziție, pentru a solicita ulterior sume necuvenite de compensat de la bugetul de stat, în baza O.U.G. nr. 27/2022. Reprezentanții Grupului Tinmar resping acuzațiile formulate de procurori și afirmă că toate activitățile economice ale companiilor din grup au fost deja verificate de autorități, fără a se constata nereguli.