China provoacă deliberat Taiwanul: Decizia care va inflama serios spiritele în regiune

Beijingul desfășoară activități de foraj pentru petrol și gaze în interiorul zonei economice exclusive (EEZ) a Taiwanului, ca parte a strategiei de a-și impune controlul asupra unor teritorii disputate, relatează The Guardian.

Jamestown Foundation, un think-tank american anunță că în iulie și august, cel puțin 12 nave și structuri chinezești de foraj, inclusiv platforme fixe au fost detectate în zona economică exclusivă a Taiwanului.

Potrivit analizei, acestea aparțin companiei de stat China National Offshore Oil Corporation care ar acționa în interesul guvernului de la Beijing.

Autoritățile taiwaneze nu au reacționat ferm. Conform analiștilor, „Eșecul de a protesta astăzi riscă să normalizeze erodarea suveranității și să încurajeze noi încălcări".

Beijingul susține că explorările răspund în primul rând nevoilor energetice interne.

Totuși, acțiuni similare au stârnit recent tensiuni și cu Japonia, care acuză China că a instalat 21 de sonde de foraj în zona sa economică exclusivă din Marea Chinei de Est.

Autoritățile insulare continuă să monitorizeze prezența platformelor chineze.