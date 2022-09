Cistita: ce este, care sunt cauzele, remediile naturale și alimentele de evitat

Cistita este o afecțiune frecventă, caracterizată prin durere la urinare, stare generală de rău, febră, eliminare frecventă a cantităților mici de urină cu senzația de golire incompletă a vezicii. Cistita creează un mare disconfort, iar din acest motiv, este important să găsești cea mai eficientă terapie sau remediu naturist pentru a o combate simplu și cât se poate de rapid.

Prevenirea este cea mai de dorit opțiune în ceea ce privește această afecțiune, dar în cazul în care apare, este util să știi ce este cistita și care sunt cauzele respectiv simptomele acesteia.

Cistita: cauze și simptome

Cistita este o inflamație a vezicii urinare, cel mai adesea de origine bacteriană. Din motive anatomice, este o afecțiune mai frecventă la femei deoarece uretra feminină (canalul din care curge urina) este mai scurtă cea masculină, este mai aproape de orificiul anal și, prin urmare, mai expusă bacteriilor din fecale.

Deși în mult mai puține cazuri, cistita poate afecta și bărbații, în special pe cei care suferă de hipertrofie sau inflamație a prostatei.

Care sunt cauzele cistitei?

Stress

Terapii cu antibiotice de lungă durată

Igienă personală precară

Anumite produse de igienă intimă

Utilizarea absorbanților interni

Din fericire, simptomele cistitei sunt ușor de recunoscut și acest lucru îți permite să acționezi rapid pentru a o trata. Principalul simptom este senzația de arsură la urinare, care este aproape întotdeauna urmată de dureri abdominale asemănătoare crampelor și de senzația de golire incompletă a vezicii urinare.

Acest lucru este asociat cu o creștere a nevoii de a urina, dar cu o cantitate scăzută de urină evacuată, care poate fi tulbure și puternic mirositoare. În unele cazuri, sângele poate fi prezent și în urină, situație în care intervine cistita hemoragică.

Cistita: remedii naturiste

Când apar primele simptome de cistită, este bine să te adresezi medicului, care îți poate recomanda un test de urocultură și îți poate prescrie un tratament pentru cistita cu antibiotice.

Unele remedii naturale precum și obiceiuri pot ajuta, de asemenea, la contracararea simptomelor cistitei:

Consumă fermenți lactici pentru reechilibrarea florei intestinale

Suplimentele cu merișoare sunt utile deoarece au proprietăți antiinflamatorii și ajută la prevenirea și contracararea simptomelor de cistită.

Bea multă apă pentru a ajuta organismul să elimine bacteriile

Fă băi calde, dar evită săpunul și produsele parfumate, deoarece acestea pot irita vezica urinară

Evită îmbrăcămintea strâmtă

Folosește lenjerie intimă de bumbac

Evitați alcoolul, cafeaua și sucurile de fructe, deoarece acestea pot irita vezica urinară

Ia analgezice simple fără prescripție medicală, cum ar fi paracetamol sau ibuprofen

Bicarbonatul de sodiu sau citratul de potasiu pot ajuta la reducerea acidității urinei

Urmează o dietă sănătoasă și echilibrată

Cistita: ce să mănânci pentru a o preveni

Este foarte important să adopți o alimentație sănătoasă și echilibrata mai ales în cazul cistitei. Pentru menținerea sănătății urinare, este foarte important ca intestinul să funcționeze în mod optim. Pentru asta, e bine să consumi alimente probiotice, deoarece acestea întăresc funcțiile intestinului și susțin sistemul imunitar. Aceste alimente conțin bacterii benefice. Iaurtul, chefirul, varza murată sunt doar câteva exemple.

În plus, se recomandă consumul de alimente cu efect antiinflamator, printre care:

fructe: în special afine, coacăze, kiwi și fructe de pădure. Pepenele verde și ananasul sunt recomandate pentru conținutul ridicat de potasiu.

legume: in special cele hidratante, precum salata, castraveții și țelina. Este de preferat să consumi legume cu puțin sodiu dar bogate in potasiu precum: conopidă, morcovi, salata verde, broccoli, spanac.

usturoi și ceapă, pentru proprietățile lor antimicrobiene

cereale integrale

brânzeturi proaspete cu puține grăsimi și maturate

pește proaspăt

ulei de măsline extra virgin

carbohidrați complecși conținuti în alimente precum pâinea integrală, orezul brun, fasolea, quinoa și cartofii dulci.

Cistita: alimente de evitat

În timpul unui episod de cistită sau în cazul recidivelor frecvente, e bine să eviți consumul de alimente acide precum ceai, cafea, băuturi alcoolice sau ciocolată caldă. De asemenea, este indicat să eviți alimentele procesate, prăjite și condimentate.

Citricele și sucurile de căpșuni trebuie consumate cu moderație deoarece conțin acid ascorbic (vitamina C) care poate acționa ca iritant al vezicii urinare, deși pe de altă parte combate infecțiile și are proprietăți antioxidante. În plus, zaharurile și carbohidrații simpli trebuie evitați, întrucât facilitează dezvoltarea bacteriilor.