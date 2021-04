Coșmarul pacientilor cu afectiuni grave non-COVID: "Aproape imposibil de tratat, bolnavii sunt trimisi acasa!"

La un an de la decizia autoritatilor romane de a-i trata cu prioritate pe pacientii cu COVID-19 in dauna celor care sufera de patologii cronice, o decizie similara a fost luata de factorii de decizie chiar in primele zile ale lunii aprilie 2021.

Asociatiile de pacienti atrag atentia ca lipsa accesului la servicii medicale si amanarea unor operatii esentiale pentru bolnavii cronici vor duce la cresterea mortalitatii in randul acestor pacienti. "Pacientii sunt trimisi acasa!", declara Radu Ganescu, presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor Cronici din Romania (COPAC).

"S-a vazut la final de 2020 cresterea mortalitatii la pacienti non-COVID. Cei care nu beneficiaza de servicii medicale in momentul in care au nevoie, sunt pusi pe liste de asteptare si nu au acces la sistemul medical, sunt condamnati la moarte. Si va creste numarul persoanelor cu diverse comorbiditati. Pacientii vor deveni mai bolnavi si vor reveni intr-un sistem care deja e sufocat, fara locuri libere si cu un personal medical epuizat, iar costurile vor fi mai mari. Pentru ca statul va fi obligat sa plateasca mai mult pe serviciile medicale ale pacientilor pe care nu ii trateaza la timp", a explicat Radu Ganescu pentru Ziare.com.

Chiar daca anul trecut o parte din spitale au permis accesul pacientilor cronici dupa ce initial au fost scosi din unitatile medicale transformate in spitale COVID sau suport COVID, comunicarea venita catre acestia a fost ca trebuie sa se trateze acasa.

"Lucrurile sunt foarte grave, deciziile mi se par la fel de grave. Vedem ca desi suntem in 2021 se iau fix aceleasi hotarari de anul trecut, cand nu se stiau prea multe lucruri despre aceasta pandemie. Deci dupa un an nu am invatat nimic si nu a fost adaptat sistemul in asa fel incat sa poata fi oferite servicii tuturor. Lucrurile sunt neschimbate, ne luptam cu aceeasi pandemie si avem un numar mai mare de bolnavi", a continuat reprezentantul pacientilor, adaugand ca Romania este una dintre putinele tari europene care a decis sa imparta spitalele in COVID si non COVID.

La nivelul anului 2020, unul din cinci pacienti cronici nu a beneficiat de servicii medicale, potrivit unui studiu derulat de COPAC. Prin urmare, o data cu noua decizie luata de autoritati, pacientii nu vor beneficia de serviciile necesare nici in 2021.

"Un pacient care de un an si ceva nu are acces la servicii medicale devine o urgenta, nu e niciun dubiu aici. Desi a trecut un an de zile, inca nu a fost creionat un act normativ clar care sa arate ce anume este considerat urgenta, e la latitudinea medicului. Si, evident, medicul ia cele mai bune decizii in contextul in care poate oferi acel serviciu medical. Atata vreme cat spitalul nu ii pune la dispozitie sala de operatie sau serviciul de ATI pentru interventii, e clar ca actul medical nu se poate desfasura. Si am ajuns in situatia in care pacientii programati se duc la spital pentru operatie si sunt reprogramati desi sunt pacienti cu cazuri grave. Am impresia ca autoritatile nu cunosc realitatea din teren. Acesti oameni se pierd", a punctat Radu Ganescu.

La risc sunt in special bolnavii care sufera de cancer si cei care au boli cardiovasculare. Insa nici diabeticii, printre cei mai susceptibili la infectia cu COVID-19, nu reusesc sa ajunga la medic pe cat ar fi necesar.

"Ne vom afla in fata unui val de complicatii al pacientilor neglijati, si ce va face sistemul medical? Ia in calcul cineva acest val? Suntem in aceeasi groapa de anul trecut, ba impresia mea e ca ne-am adancit in ea. Pana la urma, e dreptul pacientilor sa fie consultati. Trebuie gasita o solutie pentru ca toti pacientii sa fie tratati in mod egal. Pe diabet, pacientii se plang ca nu au vazut medicul de un an la fata. Telemedicina are o parte buna ca a rezolvat situatia retetelor, dar un pacient cu diabet are nevoie de consultatie, se poate decompensa de la o zi la alta. E foarte greu sa ii explici medicului la telefon ce probleme ai", a explicat pentru Ziare.com Rodica Molnar, presedintele Asociatiei Copiilor si Tinerilor Diabetici Mures.

Probleme intampina si pacientii cu tuberculoza. Spre exemplu, bolnavii internati la Spitalul Palazul Mare din Constanta, au fost instiintati de conducere ca unitatea medicala a devenit suport COVID, astfel ca sunt nevoiti sa continue tratamentul acasa.

"Mi se pare riscant sa treci spitale de cronici pe ingrijirea pacientilor cu forme de COVID grave. Iar asta pentru ca spitalele de cronici nu au linie de urgenta. Aceste unitati medicale pot ingriji niste cazuri maximum moderate. In mod normal, in cazul tuberculozei, au ramas deschise dispensarele unde pot fi facute consultatii si date tratamente. La Palazul Mare li s-a transmis insa pacientilor sa plece chiar daca nu toate cazurile erau de externat. Sunt totusi cazuri importante care necesita supraveghere medicala", a punctat si Stefan Radut, vicepresedintele Asociatiei Pacientilorcu Tuberculoza Multidrog Rezistenta.

"In afara au niste servicii medicale complementare - servicii medicale la domiciliu - pe care noi le-am cerut si credem ca sunt un sprijin important. Acest tip de servicii sunt utile tocmai pentru ca nu expun pacientii. De asemenea, in afara exista o mare deschidere catre medicina primara si ambulatorie, capacitatea din strainatate fiind diferita de cea din Romania. In plus, au registre de pacienti si sisteme de sanatate digitalizate. Pacientii romani trebuiau usor-usor transferati din sistemul de medicina de spital in medicina primara. Nu in ultimul rand, sa vaccinam masiv cronicii care nu sunt imunizati. Trebuiau gasite solutii dar se pare ca suntem in acelasi punct, iar de pierdut au pacientii", a conchis Radu Ganescu.

Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat in cursul zilei de 4 aprilie ca printre masurile luate pentru ajutorarea pacientilor COVID se numara regandirea si optimizarea fluxurilor medicale, dar si redirectionarea urgentelor de patologie non-Covid catre spitale care nu ofereau pana acum servicii de urgenta. Totodata, el a vorbit si despre amanarea unor operatii elective, a unor proceduri elective si concentrarea resurselor umane catre tratarea pacientilor COVID.