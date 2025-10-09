Coincidență sau conspirație? Identitatea digitală a fost introdusă simultan în toate țările

În ultimele trei luni, guvernele din Elveția până în Papua Noua Guinee au avansat rapid politica și introducerea identificării digitale. Detaliile diferă ușor de la o țară la alta, dar mesajul și ordinea sunt surprinzător de familiare. Inițial, părea că fiecare țară acționa independent una de cealaltă, dar impulsul și sincronizarea coincidențială ridică întrebări mai profunde despre coordonarea globală. Cadrele de lucru există în fundal de ani de zile, iar furnizorii au construit pe baza planurilor. Rezultatul este o implementare de amploare, coordonată de sus, chiar dacă oficialii din fiecare țară insistă că nu este așa. Ceea ce odată era considerat o teorie a conspirației marginală se dezvăluie acum sub ochii noștri.

Coincidență sau coregrafie?

Elveția a aprobat un e-ID de stat într-un referendum din 28 septembrie, inversând votul din 2021 împotriva introducerii acestuia. Uniunea Europeană va captura datele biometrice ale călătorilor din afara UE prin noul său sistem de intrare/ieșire, care va intra în vigoare luna aceasta. Vietnamul va utiliza platforma VNeID, echipată cu verificare facială, pentru toate călătoriile aeriene interne. Costa Rica a lansat un ID național mobil în septembrie. Cabinetul din Papua Noua Guinee a susținut o politică care leagă accesul la rețelele sociale de ServisPass, noul său ID național. Regatul Unit a stabilit o cale pentru cerințele de identificare digitală în numele verificărilor dreptului la muncă, declanșând petiții și proteste. Laos tocmai a ordonat agențiilor să integreze noul său ID național. Mexic a finalizat o revizuire biometrică a CURP (numărul unic de identificare național) gata pentru 2026. Versiunea proprie a Etiopiei, Fayda, este extinsă la nivel național. Iar Zambia începe discuții de achiziție și cooperare pentru a-și construi propriul sistem.

În fiecare dintre aceste țări, oamenii consideră că este o cerință specifică a guvernului. Dar pentru ca atâtea țări, din toate colțurile lumii, să adopte tehnologia în câteva luni? Există o destinație comună în minte și o realizare incomodă că acest lucru se află în stadiul de planificare de ani de zile.

UE: Verificările biometrice la frontieră încep luna aceasta și se extind în 2026. Separată de portofelul UE, dar o bază de date masivă de identitate cu fețe și amprente digitale pentru cei care doresc să călătorească. Marea Britanie: Se propune un act de identitate digital pentru verificarea dreptului la muncă, cu opțiuni pentru cei care nu dețin smartphone-uri. Elveția: Actul de identitate electronic de stat a fost aprobat prin referendum (50,4% în favoare), inversând primul vot din 2021. Papua Noua Guinee: Politica leagă accesul la platformă de ID-ul național. Vietnam: VNeID și verificarea facială sunt necesare pentru zborurile interne începând cu 1 decembrie anul acesta. Costa Rica: ID-ul mobil a fost deja lansat, dobândind forță juridică în toate serviciile. Laos: ID-ul digital național a fost lansat cu ordine de integrare la nivel guvernamental. Mexic: Reforma biometrică CURP este în curs de desfășurare, cu implementare la nivel național la începutul anului 2026. Etiopia: Fayda se extinde către acoperire în masă și legătura cu finanțele personale Zambia: Achiziții timpurii și cooperare cu Etiopia pentru a crea propriul sistem Altele: Aadhaar din India, NIN din Nigeria, Maisha Namba din Kenya sunt deja în vigoare.

Manualul de identificare digitală a fost scris cu ani în urmă

În timp ce speculațiile despre identificarea digitală erau considerate conspirații, Forumul Economic Mondial a publicat cadre și concepte de acreditări de călătorie. Identitatea într-o lume digitală (2018), Un plan pentru identitatea digitală (2016) și Identitatea digitală a călătorului cunoscut (2020) au schițat modele de guvernanță, au prezentat stive tehnice și au promovat cazuri de utilizare transfrontaliere. Industriile au citit aceste documente și s-au aliniat în consecință. Așadar, în momentul în care politica națională a deschis ușa, proiectarea era deja finalizată.

Publicul încearcă să riposteze

Oamenii tind să accepte noile tehnologii, chiar și cu reticență, atunci când acestea rezolvă o problemă vizibilă sau o potențială amenințare, așa cum s-a văzut în cazul Covid-19. Cu toate acestea, diferența în acest caz este că compromisurile nu sunt clare, iar domeniul de aplicare este periculos de larg. De data aceasta, populația generală pare mai conștientă de ceea ce se întâmplă cu adevărat.

Extinderea funcțiilor: când cazurile de utilizare sunt limitate la frontiere sau la angajare, dar se extind în mod discret la sectorul bancar, asistența socială, sănătate, educație, înregistrarea SIM-urilor, transporturi și altele. Odată ce există o singură acreditare autorizată, toate agențiile vor dori acces la ea.