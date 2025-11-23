Mii de oameni au ieșit în stradă la Tel Aviv pentru a cere anchetarea tragediei din 7 octombrie
Postat la: 23.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Mii de israelieni și lideri ai opoziției au protestat la Tel Aviv pentru a cere anchetarea evenimentelor din 7 octombrie. Ei acuză guvernul că ascunde adevărul și încearcă să își acopere greșelile.
Piața Habima din Tel Aviv s-a umplut sâmbătă seara de manifestanți, alături de lideri ai opoziției. Ei au cerut clarificarea eșecurilor din 7 octombrie 2023 și asumarea responsabilității politice. Demonstrația a avut loc în paralel cu un alt protest, în Piața Ostaticilor. Aici familiile victimelor solicită săptămânal repatrierea celor trei ostatici uciși rămași în Gaza.
La protest au participat mai mulți lideri politici de prim rang din Israel, printre care foști premieri, foști șefi ai armatei și actuali lideri ai opoziției. Printre aceștia, s-au numărat Naftali Bennett, Yair Lapid, Benny Gantz, Gadi Eisenkot și Yair Golan. Potrivit Times of Israel, singurul absent notabil a fost Avigdor Liberman, un politician cunoscut pentru pozițiile sale dure.
Demonstranții au afișat un banner uriaș cu mesajul „Căutăm: o opoziție puternică și unită", iar în scandări, premierul Benjamin Netanyahu a fost numit „tiran".
Fostul deputat Izhar Shay, care și-a pierdut fiul în atac, a cerut opoziției să nu intre în nicio guvernare viitoare care nu promite înființarea unei comisii independente.
„Cei care au fost parte a eșecurilor nu pot scrie regulile investigației", a spus el, criticând încercarea guvernului Netanyahu de a controla procesul. Shay a îndemnat și martorii sau experții să refuze colaborarea cu ancheta inițiată de executiv. El a numit demersul guvernului o tentativă de „albire politică". Potrivit lui Shay, doar o investigație condusă de sistemul judiciar poate oferi adevărul complet despre modul în care statul a fost prins nepregătit în fața atacului.
O manifestantă al cărei tată a fost ucis în atacurile din 7 octombrie, Adi Zakuto, a acuzat guvernul că încearcă să se protejeze. „Ce mă arde astăzi, mai mult decât durerea, este evitarea responsabilității", a spus ea. Zakuto a cerut celor prezenți să nu permită rescrierea evenimentelor: „Nu îi lăsați să rescrie istoria. Adevărul va ieși la iveală".
Printre vorbitori s-au aflat și supraviețuitori ai atacului de la festivalul de muzică Nova. Ei au subliniat că apelurile pentru o anchetă independentă nu au legătură cu politica. „Noi nu suntem inamicul, iar ceea ce cerem nu este politic", a spus unul dintre ei, insistând că solicitarea vine din nevoia de adevăr și responsabilitate.
În Piața Ostaticilor, Bar Godard - fiica unui ostatic ucis, recent repatriat - a îndemnat la presiune continuă asupra guvernului pentru a aduce acasă trupurile celor trei rămași. „Returnarea celor decedați nu este o favoare. Este cea mai de bază datorie a statului", a transmis ea.
Protestele au loc într-o perioadă tensionată, cu un armistițiu fragil în Gaza. Participanții au cerut menținerea acestuia pentru a permite repatrierea rămășițelor victimelor și continuarea negocierilor.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Calul Troian: Cum a reușit ruso-americanul Steve Witkoff să marginalizeze vocile pro-Ucraina din Casa Albă și să apropie Washingtonul de Moscova
Un personaj-cheie, despre care pana recent nu știa aproape nimeni in afara industriei imobiliare din Manhattan, a ajuns ...
-
Totul despre racheta roz, arma cu care ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin
Ucraina a dezvoltat o racheta de croaziera, numita neoficial "Flamingo roz", despre care se spune ca ar fi destinata, pr ...
-
Sancțiunile americane au intrat în vigoare. Milioane de barili de petrol rusesc riscă să rămână blocați pe mare
Noile sancțiuni ale Statelor Unite ar putea lasa aproape 48 de milioane de barili de petrol rusesc in larg, intrucat zec ...
-
SUA recurg la amenințări cu tăierea livrărilor de arme și a schimbului de informații pentru a forța Ucraina să-i accepte planul. Ultimatumul dat de Trump lui Zelenski
Statele Unite au amenințat ca vor reduce schimbul de informații și livrarile de arme catre Ucraina pentru a o presa sa f ...
-
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
Un plan de pace sustinut de Washington, a carui copie a fost consultata de AFP, prevede ca Peninsula Crimeea, precum si ...
-
Răsturnare de situație le summit-ul G20 - Administrația Trump s-a răzgândit
Statele Unite au informat Africa de Sud ca s-au razgandit și doresc acum sa participe la summitul G20 din acest weekend ...
-
Eșecul guvernului Johnson în gestionarea Covid, legat de mii de decese suplimentare
Un raport publicat joi, in cadrul Covid Inquiry, arata ca guvernul condus de Boris Johnson, impreuna cu principalul sau ...
-
Un diplomat ucrainean explică ce se ascunde în spatele noului „plan de pace" SUA-Rusia pentru Ucraina
Așa-numitul „plan de pace" propus de Statele Unite și Rusia pentru a pune capat razboiului din Ucraina ar fi, de f ...
-
Planul secret al lui Trump pentru pacea în Ucraina stârnește îngrijorare: Demersurile pe canale neoficiale ale lui Witkoff îi alarmează pe aliați
Planul in 28 de puncte, redactat cu aport rusesc, reprezinta cel mai nou efort al Casei Albe de a pune capat luptelor di ...
-
Bătălia pentru Arctica - Putin prezintă mândria Flotei Nordului
Presedintele rus, Vladimir Putin, a cerut marti sa se continue consolidarea pozitiilor Rusiei in Arctica, sarcina pe car ...
-
Companie chineză: Nimeni nu va mai suferi de cancer în următorii ani, iar trăirea până la 150 de ani va deveni realitate
Directorul tehnic al companiei chineze „Lonvi Biosciences" din Shenzhen, Liu Qinghua, a declarat ca, datorita rezu ...
-
O publicație rusească apropiată de Kremlin a făcut ratingul guvernelor neprietenoase. România e pe ultimul loc din 20
Publicația Vzgliad a elaborat ceva ce pare sa nu fi mai fost facut pana acum: a prezentat primul clasament al guvernelor ...
-
Lavrov: Trump a primit „informări ascunse" înainte ca summitul de la Budapesta să fie zădărnicit
Întalnirea președintelui Rusiei, Vladimir Putin, cu omologul sau american, Donald Trump, dedicata reglementarii si ...
-
Șeful Statului Major: "Franța se pregătește pentru un șoc. Armata franceză trebuie să fie pregătită pentru un conflict cu Rusia în 3-4 ani"
Cu ocazia celei de-a 107-a aniversari a armistițiului din 1918, marți, 11 noiembrie, șeful Statului Major al Armatei Fra ...
-
Scandalul Energoatom: Ministrul ucrainean al justiției a fost demis
Guvernul ucrainean, care s-a reunit de urgenta in aceasta dimineata, l-a suspendat din functie pe actualul ministru al j ...
-
Donald Trump, atac la adresa progresiștilor: Începe săptămâna anticomunismului în SUA
Președintele Donald Trump a publicat luni o proclamatie in care anunta ca saptamana care incepe in SUA este una a "antic ...
-
Prima apariție avută de Lavrov după zvonurile că ar fi fost înlăturat de la putere
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat sambata ca se lucreaza la ordinul presedintelui Vladimir Putin de a ...
-
Cum s-au infiltrat rușii în Pokrovsk și au preluat controlul din interior: „Nu mai știm cine e civil și cine e inamic"
Timp de luni de zile, soldați ruși s-au infiltrat in orașul ucrainean Pokrovsk fara ca nimeni sa-și dea seama. Traiau pr ...
-
Dialog cu dublu sens între Trump și Viktor Orbán: „Spuneți că Ucraina nu poate să câștige acest război?"
Președintele ungar Viktor Orbán i-a smuls un zambet, vineri, lui Donald Trump cand a afirmat ca Ucraina ar avea n ...
-
Cetatea New York cucerită de "tribul roșu" - o victorie anti MAGA sau un simptom? Ce va face "tribul verde"?
Vorbeam despre tribalizarea politicii actuale. Tocmai in USA cetatea "medievala" New York a fost luata de "tribul roșu" ...
-
Se schimbă ordinea mondială: Sistemul stabilit după al Doilea Război Mondial și-a încheiat ciclul de viață
Saptamana trecuta, a avut loc in Franța cel de-al 8-lea Forum pentru Pace de la Paris. Participanții au fost in principa ...
-
Tulsi Gabbard a recunoscut politica SUA de schimbare a altor regimuri din alte țări
Directorul Serviciilor Naționale de Informații ale SUA, Tulsi Gabbard, a recunoscut ca, in politica lui externa, Washing ...
-
Ucraina a dat o lovitură de mari proporții Rusiei: Au lovit lângă Moscova și au distrus conductele de petrol
Un atac ucrainean a provocat explozii si suspendarea operatiunilor la o conducta rusa de produse petroliere din regiunea ...
-
Este iminent un atac al SUA asupra Venezuelei: Marile nave de război au fost plasate la distanța de atac și se așteaptă doar semnalul lui Trump
Statele Unite și-au intensificat prezența navala in Caraibe, imaginile din satelit confirmand desfașurarea navelor USS I ...
-
Analiza: De ce încearcă elitele ruse să se apropie de Donald Trump. Care este adevărata țintă?
Președintele rus Vladimir Putin pare sa nu aiba nicio intenție de a tensiona relația cu omologul sau american, Donald Tr ...
-
Armistițiul care nu mai e! Premierul Netanyahu ordonă atacuri imediate și puternice în Gaza
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a anuntat marti ca a ordonat armatei sa efectueze imediat „atacuri ...
-
După ce au prostit o lume intreagă ca s-ar fi certat dar au facut averi pe burse, Trump si cu Musk s-au impacat brusc: "Mi-a placut intotdeauna de Elon!"
Cearta dintre Elon Musk și Donald Trump pare ca ia sfarșit. Președintele Statelor Unite a anunțat luni ca a reluat legat ...
-
Vladimir Putin anunţă că testele pentru cea mai puternică armă construită vreodată au fost încheiate
Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, duminica, testarea finala reusita a unei rachete de croaziera rusesti cu prop ...
-
După Ungaria, acum și Germania se opune sancțiunilor împotriva companiilor rusești: schema gândită de Viktor Orban și Friedrich Merz
Ungaria lucreaza la posibile opțiuni pentru eludarea sancțiunilor SUA impotriva companiile petroliere rusești, a declara ...
-
Dacă nu s-a vazut cu Putin, Donald Trump anunta ca se va intalni cu Xi Jinping pe teren neutru
Presedintele SUA, Donald Trump, si presedintele chinez, Xi Jinping, vor face vizite de stat in Coreea de Sud saptamana v ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu