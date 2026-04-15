Creierul uman este un computer cuantic care operează cu cubiti biologici - este ultima descoperire a neurologilor referitor la conștiință
Postat la: 15.04.2026 |
Oamenii de știință au confirmat recent o teorie care fusese experimentată partial, referitoare la structuri proteice din interiorul neuronilor umani care funcționează la scări cuantice și prezintă proprietăți găsite în niciun alt sistem biologic de pe Pământ — sugerând că creierul uman ar putea folosi principii de calcul cuantic pe care neuroștiința actuală le-a complet ignorat.
O echipă de la Universitatea din California, Santa Barbara, a folosit tomografia crio-electronică la o rezoluție de 2,1 angstromi pentru a imagina structurile microtubulilor din interiorul neuronilor umani, descoperind aranjamente ordonate de molecule de apă în lumenurile acestora care prezintă semnături de coerență cuantică ce durează 320 de microsecunde la temperatura fiziologică.
Aranjamentele ordonate de apă formează un șir cuantic de 15 nanometri lungime în interiorul fiecărui microtubul, transportul electronilor de-a lungul firului arătând conductanță cuantică balistică — rezistență zero la dispersie — la 37 de grade Celsius.
Aceste "fire" cuantice au fost absente în toate celelalte tipuri de celule examinate, inclusiv celule umane non-neuronale și celule din 14 alte specii. Rezultate initiale ale teoriei au apărut în Nature Neuroscience în 2024, dar au fost confirmate abia acum cu masuratori crio-electronice.
Doar creierul uman are aceasta particularitate și arata ca doar specia noastră este posesoarea unei constiințe. Firele cuantice apar exclusiv în neuronii implicați în procesarea conștientă — celulele piramidale din cortexul cerebral și hipocamp — și sunt absente din neuronii care procesează inconștient.
Această descoperire oferă prima bază structurală biologică pentru teoriile cuantice ale conștiinței propuse de Penrose și Hameroff acum 30 de ani — deși dacă coerența cuantică în microtubuli contribuie funcțional la conștiință rămâne sub investigație activă. In microtubuli, anumite proteine se pozitioneaza fie intr-o directie spiralata, fie in cea opusa, precum "0" și "1" dar actioneaza si in superpozitie intre "0" și "1".
Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde - Iranul amenință cu blocarea Mării Roșii
Iranul a amenintat miercuri cu blocarea Marii Rosii, cu care nu se invecineaza direct, in cazul in care Statele Unite vo ...
-
Opulență de tip Bolojan: Câștigul salarial mediu net în România a crescut cu 39 de lei în februarie 2026
Castigul salarial mediu net a fost in luna februarie de 5.557 de lei, in crestere cu 39 de lei fața de luna ianuarie 202 ...
-
Criminalul de război Netanyahu e înnebunit de ideea de încetare a conflictului din Orientul Mijlociu. Doar ce s-a obișnuit să omoare copii, femei și bătrâni
Sprijinul pentru prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a erodat dupa armistitiul cu Iranul, perceput de israelie ...
-
Cu ce drept international a impus Donald Trump blocada în Strâmtoarea Ormuz. SUA și Israel doresc o super-criză globală a petrolului
Blocada americana asupra porturilor iraniene implica mai mult de 10.000 de militari, peste o duzina de nave de razboi si ...
-
Incepe nebunia in Ungaria: Péter Magyar anunță suspendarea serviciilor de știri ale instituțiilor media de stat
Liderul partidului Tisza, Péter Magyar, a declarat intr-o serie de interviuri la radioul public și la televiziune ...
-
Realitatea Virtuală în Live Casino: Tranziția către experiențe imersive
Industria jocurilor de noroc online evolueaza constant, iar una dintre cele mai spectaculoase transformari din ultimii a ...
-
Operațiunea „Jessica". Blonda din armata SUA care a atras milioane de fani dar care nu există în realitate
O femeie soldat americana a devenit virala pe rețelele sociale, atragand sute de mii de admiratori și reacții entuziaste ...
-
Raport aexploziv: Armata SUA nu ar putea împiedica o invazie a Taiwanului de către China
Simularile militare arata ca SUA nu ar putea preveni o invazie a Taiwanului de catre China, cel puțin nu fara a renunța ...
-
Trei români cumpărau bilete ieftine de avion ca să ajungă în zona duty-free. De acolo furau parfumuri de mii de euro
Trei cetațeni romani au fost prinși in flagrant pe aeroportul din Pisa, dupa ce ar fi pus la cale un mod ingenios de a f ...
-
Proprietarii au decis în sedință de bloc: Au scos integral la vânzare imobilul lor. Câți bani cer pe cele 50 de apartamente
Un bloc intreg de 50 de apartamente din centrul Bucureștiului, situat in zona Calea Calarașilor-Delea Veche, a fost scos ...
-
Noul șef ITM București a fost surprins la volanul unui Lamborghini de 300.000 de euro. Mașina nu apare în declarația de avere
La scurt timp dupa preluarea conducerii Inspectoratului Teritorial de Munca București, Costel Grojdea a intrat in atenți ...
-
Lanț de dispariții în domeniul tehnologiilor avansate din SUA: încă un specialist dat dispărut
Steven Garcia, disparut in august 2025 dupa ce a plecat pe jos din locuința sa din Albuquerque avand asupra lui un pisto ...
-
O teorie a conspirației ciudată se răspândește în interiorul OpenAI: „Sunt într-un fel de bulă paranoică"
Autor: Noor Al-SibaiText publicat in "Futurism" În timp ce respinge atacurile legale, OpenAI a ales o linie de apa ...
-
Un expert european avertizează că ne așteaptă o carantină energetică, asemănătoare COVID-ului
Europa se apropie de o criza energetica majora care ar putea impune restricții similare celor din perioada pandemiei de ...
-
Perpetuum belico: Banca Mondială - Pacea ar putea aduce o criză fără precedent a locurilor de muncă!
Președintele Bancii Mondiale, Ajay Banga, avertizeaza ca o problema mult mai mare se contureaza la orizont: un deficit u ...
-
Criza carburanților, motor de creștere pentru vânzările de mașini electrice: Cu cât s-au ieftinit mașinile electrice și hibride rulate în România și în UE. Ce mărci sunt în top
Interesul șoferilor pentru vehiculele electrice a crescut puternic in Europa de la izbucnirea razboiului din Iran, pe ma ...
-
Cazul Magyar: Cum te ajută un divorț cu scandal să ajungi în vârful politicii
Un divorț nu inseamna intotdeauna un final. Pentru unii, poate deveni punctul zero al unei transformari spectaculoase. & ...
-
Haos în aeroporturi: Avioanele zboară goale că pasagerii pierd zboruri din cauza noii reguli UE
Haos in aeroporturile din Europa, dupa introducerea noului sistem de control al frontierelor. Pasagerii se confrunta cu ...
-
Povestea incredibilă a bărbatului care, în timp ce s-a apucat de renovări prin casă, a găsit poarta către anii 1900
În timp ce majoritatea oamenilor iși ocupa timpul liber cu activitați obișnuite, un barbat din Marea Britanie a tr ...
-
Serviciile de informații americane: Iranul dispune în continuare de mii de rachete balistice și fabrică altele incontinuu
Deși a trecut printr-un conflict intens, Iranul are inca in posesie mii de rachete balistice pe care le ține ascunse in ...
-
Descoperirea care a reaprins una dintre cele mai mari enigme ale creștinătății: Ce se află sub locul considerat mormântul lui Iisus
O serie de descoperiri facute in timpul lucrarilor de restaurare de la Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim readuc i ...
-
Ce este mai exact "Ziua Q" - momentul în care toate conturile bancare de pe pământ vor putea fi sparte instant de computere cuantice
Google avertizeaza asupra unui moment critic pentru siguranța datelor la nivel mondial: „Ziua Q". Aceasta reprezin ...
-
Cutremurător, dar adevarat: 324 de congresmeni americani din cei 435 sunt platiti de o organizatie de lobby pro-israeliană
Pavel Dubravski a postat o grafica excelenta: o fotografie cu congresmenii SUA, unde cei marcați in roșu sunt cei carora ...
-
Descopeire epocală: Universul este străbătut de un câmp electromagnetic omogen și coerent
Oamenii de știința au confirmat ceva extraordinar — intregul univers este strabatut de un camp magnetic slab, dar ...
-
Crucea cu raze de la Tărtăria este cel mai vechi simbol religios din lume
Complexul de cult de la Tartaria, județul Alba, de-a lungul malului stang al Mureșului, descoperit de cercetatorul cluje ...
-
Misterul fragmentului 7Q5 din Peștera de la Qumran: Analiză paleografică, dezbatere academică și propuneri de identificare alternativă
Autor: Adriano Virgili Descoperirea Manuscriselor de la Marea Moarta, avand loc intre 1946 și 1956 in peșterile din juru ...
-
Un fost negociator al SUA în Orientul Mijlociu explică de ce au eșuat negocierile cu Iranul: Ei au mai multe atuuri decât noi
Fostul negociator al Departamentului de Stat pentru Orientul Mijlociu, Aaron David Miller, a declarat ca iranienii &bdqu ...
-
Desfigurat și cu răni grave - Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mojtaba Khamenei
Noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, se recupereaza in continuare dupa ranile grave la fata si l ...
-
Bubuie un scandal internațional cu ramificații uriașe: Schema crypto care duce inclusiv spre Donald Trump, dar și către alți lideri de anvergură
O investigație ampla realizata de OCCRP și partenerii sai internaționali scoate la iveala conexiuni sensibile intre un p ...
-
Intoxicarea duhovnicească: Fenomenul falșilor vindecători și ai maestrilor spirituali care practică ritualuri demonice propagate de influenceri
De la inceputul lumii, diavolul a cautat neincetat sa atraga cat mai multe suflete in iad, folosind orice mijloc și oric ...
