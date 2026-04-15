Creierul uman este un computer cuantic care operează cu cubiti biologici - este ultima descoperire a neurologilor referitor la conștiință

Oamenii de știință au confirmat recent o teorie care fusese experimentată partial, referitoare la structuri proteice din interiorul neuronilor umani care funcționează la scări cuantice și prezintă proprietăți găsite în niciun alt sistem biologic de pe Pământ — sugerând că creierul uman ar putea folosi principii de calcul cuantic pe care neuroștiința actuală le-a complet ignorat.

O echipă de la Universitatea din California, Santa Barbara, a folosit tomografia crio-electronică la o rezoluție de 2,1 angstromi pentru a imagina structurile microtubulilor din interiorul neuronilor umani, descoperind aranjamente ordonate de molecule de apă în lumenurile acestora care prezintă semnături de coerență cuantică ce durează 320 de microsecunde la temperatura fiziologică.

Aranjamentele ordonate de apă formează un șir cuantic de 15 nanometri lungime în interiorul fiecărui microtubul, transportul electronilor de-a lungul firului arătând conductanță cuantică balistică — rezistență zero la dispersie — la 37 de grade Celsius.

Aceste "fire" cuantice au fost absente în toate celelalte tipuri de celule examinate, inclusiv celule umane non-neuronale și celule din 14 alte specii. Rezultate initiale ale teoriei au apărut în Nature Neuroscience în 2024, dar au fost confirmate abia acum cu masuratori crio-electronice.

Doar creierul uman are aceasta particularitate și arata ca doar specia noastră este posesoarea unei constiințe. Firele cuantice apar exclusiv în neuronii implicați în procesarea conștientă — celulele piramidale din cortexul cerebral și hipocamp — și sunt absente din neuronii care procesează inconștient.

Această descoperire oferă prima bază structurală biologică pentru teoriile cuantice ale conștiinței propuse de Penrose și Hameroff acum 30 de ani — deși dacă coerența cuantică în microtubuli contribuie funcțional la conștiință rămâne sub investigație activă. In microtubuli, anumite proteine se pozitioneaza fie intr-o directie spiralata, fie in cea opusa, precum "0" și "1" dar actioneaza si in superpozitie intre "0" și "1".