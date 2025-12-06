Soarele nostru cel de toate zilele

Un tezaur din piese de aur descoperit în 1847 la Sarasău, lângă Sighetu Marmației, vechi de peste 3.300 de ani, codifică o secvență din vulgata credințelor magico-religioase de la sfârșitul epocii bronzului. Pe discurile spiralice plate din placă lată din aur fin aluvionar, sunt ornamentate triunghiuri haşurate identice cu motivul dinților de lup.

Dinții sunt unul dintre atributele suverane ale culturii maramureșene, un laitmotiv repetat pe obiectele de lemn, îndeosebi pe un anumit tip de porți. Dinții se încadrează în aceeași familie stilistică cu meandrul grecesc, o bordură decorativă constituită dintr-o linie continuă de unghiuri drepte.

Vârfurile triunghiurilor de pe discurile tezaurului de la Sarasău sunt marcate de serii de puncte, de la unu la cinci, care cresc spre exteriorul spiralei. Sunt serii de triunghiuri cu trei puncte intercalate de triunghiuri cu patru puncte, sau de patru intercalate cu serii de cinci, într-o tramă care poate ascunde un calendar.

Sunt aceleași motive care apar pe ceramica sau pe topoarele și spadele de bronz ale culturilor Suciu de Sus, Glina, Verbicioara, Monteoru, Otomani, Wietenberg, Gârla Mare, Mureș, Coslogeni. Sunt aceleași motive care apar pe o arie imensă, din Irlanda până în Rusia, de la vest la est, și din Scandinavia până în Grecia, de la nord la sud.

Cercurile și punctele concentrice simbolizează soarele. Uneori, soarele este reprezentat în formă de roți cu spițe sau cercuri împărțite în patru, șase sau opt segmente, care simbolizează mișcarea zeului-astru pe cer. Alteori apare în spirale duble, așa cum pot fi asamblate discurile tezaurului de la Sarasău, semnificând cicluri ale vieții și energiei soarelui.

Arheologi de marcă precum Alexandru Vulpe sau Carol Kacsó au prezumat că discurile de la Sarasău ar fi putut fi părți ale unui ansamblu simbolic legat de cultul solar. Maniera în care sunt organizate tramele solare este asemănătoare cu decorul spiralic de pe străchinile din necropola tumulară de la Lăpuş.

Decorul străchinilor este format din patru grupuri de câte trei spirale; cea mai mare este plasată la mijlocul înălţimii vasului, cea mijlocie aproape de buză, iar cea mică aproape de fund. Termenul "strachină" își găsește corespondent în greaca veche, în cuvântul "ostraka".

Supranumită Troia Maramureșului, necropola Lăpuș a fost alcătuită inițial din 80 de tumuli, parte dintre ei distruși. Un dromos, - drum ceremonial din piatră - duce spre grupul celor mai impozanți tumuli, categoric princiari. Defuncții erau arși pe rug sub o construcție de tip megaron, ca la Micene, lungă de 30 de metri.

După ceremonia funerară megaronul era incendiat, iar vasele folosite la libațiile funerare, sparte. Termenul "drum" își găsește corespondent în greaca veche, în cuvântul "dromos".

Spectacolul sublim al tezaurului de la Sarasău codifică simboluri ale cultului urano-solar al strămoșilor noștri indo-europeni. Sunt convins că nu este departe de noi ziua în care toate informațiile strânse de arheologi în peste 150 de ani de campanii vor fi puse cap la cap și acest puzzle din piese și interpretări disparate va fi decodificat substanțial de inteligența artificială.

Cornel Ivanciuc