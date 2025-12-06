Descoperire uriașă în Gorj. Un angajat de la o firmă de salubritate a găsit un tezaur de pe vremea tracilor

Un amator pasionat de căutarea comorilor a descoperit într-o pădure de lângă Târgu Jiu patru brățări tracice de aur vechi de mii de ani. Comoara va intra în patrimoniul cultural național, iar bărbatul așteaptă acum evaluarea recompensei legale pentru găsirea sa.

Specialiștii le evaluează la aproape 4000 de ani vechime. După expertiză, vor intra în patrimoniul cultural național. Dincolo de mândria copleșitoare, cel care a făcut descoperirea fabuloasă speră la o recompensă pe măsură din partea statului. George Andreescu lucrează la o firmă de salubritate, iar de doi ani și-a cumpărat un detector de metale. În timpul liber, colindă pădurile în căutare de comori.

„Am văzut culoarea, zic, băi, stai că s-ar putea să nu fie o sârmă obișnuită. Lângă, la 3 4 degete, o palmă, iar semnal, zic nu se poate, am mai scos banda mai lată, iar la 2 3 degete a fost produsul finit, cum îi zic eu, iar după aceea și celălalt mosor. Mare mi-a fost uimirea", spune George Andreescu. Patru brățări au fost găsite la o adâncime de o lopată, la rădăcină unui copac. Brățările cântăresc în total 36 de grame și sunt făcute din aur masiv de 24 de karate.

De bucurie, omul nu a dormit toată noaptea, iar a doua zi a mers la muzeu pentru a preda comoara specialiștilor. „Este prima descoperire de acest fel în această zonă pentru că alte brățări de aur, după cum știți, au fost descoperite la Prigoria, asemănătoare cu acestea, de altfel. Acestea sunt din secolul 19 înainte de Hristos, la începutul comunităților omenești de pe acest teritoriu".

Dumitru Hortopan, director Muzeul Județean Gorj: „Din punct de vedere etnic îi definesc pe traci, strămoșii getodacilor. Au intrat în patrimoniul muzeului, vor fi expertizate, evaluate, propuse la categoria tezaur al patrimoniului cultural național", a declarat Vasile Marinoiu, arheolog. Tânărul care a făcut descoperirea așteaptă acum o evaluare financiară a brățărilor pentru că, legal, are dreptul la 45% din valoarea acestora. În urmă cu doi ani, un alt tânăr din Gorj a descoperit patru brățări din aur pentru care statul l-a recompensat cu 12.000 de euro.