Un studiu scoate la iveală noi informații despre vaccinurile anti-Covid. Ce spune despre riscul de deces pe termen lung pentru vaccinați

Un studiu francez pe aproape 30 de milioane de persoane arată că vaccinurile anti-Covid cu ARN mesager nu cresc mortalitatea pe termen lung și contrazice teoriile scepticilor, evidențiind siguranța și eficacitatea acestora în prevenirea riscurilor asociate pandemiei.

E adevarat ca pe termen scurt s-au inregistrat mai multe decese asociate efectelor adverse ale vaccinurilor ARNm. Deocamdata, asa zisul "termen lung" este considerat la 3-4 ani de la vaccin ceea ce mai degraba se poate numi "termen mediu" in cel mai bun caz, daca nu chiar "termen scurt", sau macar "termen scurt/mediu", asa cum este la alte medicamente de pe piață. Din punct de vedere medical, un astfel de vaccin trebuie monitorizat cel putin 7 ani pana sa fie introdus pe piata, insa vaccinul ARNm a fost considerat o urgenta. Conform cutumelor, abia dupa 10 ani se poate spune daca este lipsit de riscuri intr-adevar.

„Vaccinurile cu ARN mesager (ARNm) împotriva Covid-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung din toate cauzele", rezumă într-un comunicat grupul Epi-Phare, organism francez care reuneşte Agenţia pentru Siguranţa Medicamentelor (ANSM) şi Asigurarea de Sănătate. Cercetătorii au examinat datele referitoare la aproape 30 de milioane de francezi între 2021 şi 2025, adică întreaga categorie de vârstă 18-59 ani. O majoritate - aproape 23 de milioane - au fost vaccinaţi începând cu jumătatea anului 2021, data lansării unei campanii masive de vaccinare împotriva bolii care a provocat o pandemie majoră la începutul anilor 2020.

Restul, aproape şase milioane, nu au fost vaccinaţi, în ciuda măsurilor restrictive, cum ar fi paşaportul sanitar. Majoritatea acestor vaccinuri erau cele cu ARN mesager, fie de la Moderna, fie de la Pfizer /BioNTech, care au devenit rapid vârful de lance al vaccinării anti-Covid în Franţa. În cadrul grupului vaccinat, 0,4% dintre persoane au decedat în cei patru ani care au urmat administrării primului vaccin. În rândul persoanelor nevaccinate, cifra este de 0,6%. După analiza statistică, persoanele vaccinate prezentau „un risc de deces din orice cauză redus cu 25%", concluzionează studiul.

„Putem afirma cu un grad ridicat de încredere că nu există o creştere a riscului de mortalitate după vaccinarea împotriva Covid", a declarat pentru AFP cercetătorul Mahmoud Zureik, care a supervizat studiul. Eficacitatea şi siguranţa vaccinurilor anti-Covid sunt deja documentate de numeroase studii. Principalele efecte secundare grave, rare, sunt probleme cardiovasculare - miocardite, pericardite... - care nu pun în discuţie interesul vaccinării în majoritatea grupelor de vârstă. Cu toate acestea, vaccinul Moderna a fost descurajat în Franţa pentru tinerii adulţi.