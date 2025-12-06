Românii se droghează la greu - Medic legist: Substanţele sunt vândute pe piaţă amestecate şi fiecare doză e o potenţială bombă!

Explozia de substanţe cu efect psihoactiv schimbă paradigma în ceea ce priveşte consumul de droguri, spune medicul Gabriel Gorun, legist la INML "Mina Minovici". El explică faptul că accesul facil la astfel de substanţe face ca vârsta consumatorilor să scadă, medicul atrăgând atenţia asupra faptului că substanţele sunt vândute pe piaţă amestecate, nici cei care le vând nu pot spune cât de grave sunt efectele lor, iar "fiecare doză este, de fapt, o potenţială bombă".

Medicul Gabriel Gorun a afirmat că, deşi au fost constatate cazuri de consumatori de droguri la 12, 13 sau chiar 11 ani, acestea nu sunt reguli, vârsta consumatorilor de droguri din România fiind mai mare. "Se pare că sunt citate cazuri de debut de consum de droguri la vârste şcolare, dar media populaţiei noastre de consumatori de droguri nu este chiar atât de scăzută. Iar pe partea de consum problematic de droguri vorbim de o îmbătrânire a populaţiei, a populaţiei consumatoare, aşadar consumul problematic tinde să fie un apanaj al celor cu istoric îndelungat de consum de droguri în spate", a afirmat Gabriel Gorun.

"E adevărat că această explozie de etnobotanice, de substanţe psihoactive, schimbă această paradigmă, fiind foarte ieftine, foarte uşor de procurat, extrem de greu de detectat, ceea ce încurajează pe consumatori să apeleze la ele, neputând fi probat consumul cu foarte mare uşurinţă, are loc un viraj de consum de la substanţele tradiţionale sau medicamentoase către aceste substanţe psihoactive noi. Şi acest lucru este, remarcând din statistici, un apanaj al vârstelor tinere, e adevărat", a explicat medicul. "Substanţele vin într-un trafic de droguri cu conţinut necunoscut nici măcar de către traficanţi, sunt vândute pe piaţă amestecate şi astfel încât fiecare doză este, de fapt, o potenţială bombă, fără a avea nici cea mai mică posibilitate de predicţie nici a efectelor, nici a concentraţiilor, nici a cantităţilor consumate", a conchis el.