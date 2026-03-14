Cum a compromis Google Translate noua unitate de asasini de elită a Rusiei. Eroarea stupidă făcută de unul dintre maeștrii spionajului rus

Centrul 795, care a apărut după începerea războiului de amploare al Rusiei în Ucraina și cuprinde unități de elită din GRU și FSB, a fost înființat ca o entitate ultrasecretă și complet autonomă, concepută pentru a desfășura cele mai critice operațiuni, de la misiuni militare în Ucraina până la asasinate politice și răpiri în străinătate.

Unul dintre ofițerii săi a fost deja arestat în Columbia sub acuzația de organizare a răpirii mai multor oponenți ai regimului. El a fost prins pentru că a interacționat cu un agent folosind Google Translate.

The Insider a reușit să identifice toți liderii și sponsorii cheie ai centrului, să determine locația sa și să identifice principalele sale domenii de activitate.

Când Denis Alimov a ajuns pe Aeroportul Internațional El Dorado din Bogotá, pe 24 februarie 2026, arăta ca turist rus obișnuit care vrea să scape de iarna grea a Moscovei. Totuși, în câteva minute, ofițerii de migrație columbieni l-au pus în cătușe.

Notificarea Roșie Interpol - activată în timp ce sosea la cererea procurorilor federali din Districtul Sudic din New York - îl aștepta la poartă.

Alimov era acuzat că a orchestrat tentativa de asasinat a doi disidenți ceceni proeminenți cu sediul în Europa, oferind o recompensă de 1,5 milioane de dolari pentru fiecare dintre capetele lor - plătibilă indiferent dacă ținta ajungea în Rusia moartă sau doar, în vocabularul impasibil al serviciilor secrete rusești, „deportată legal".

Alimov, în vârstă de 42 de ani, veteran decorat al unității de elită a forțelor speciale Alfa a FSB, din 2023 a servit ca agent senior în Centrul 795, cea mai nouă și mai secretă direcție de asasinate din Rusia, concepută, conform documentelor scurse ale serviciilor secrete rusești, să fie imposibil de detectat.

Alimov a fost unul dintre angajații săi vedetă și, timp de doi ani, a condus o rețea globală de agenți însărcinați cu organizarea uciderii inamicilor politici ai regimului rus. Dar acum agenții nu au reușit să se descurce, iar unul dintre ei a fost arestat. Era timpul ca Alimov să ia lucrurile în propriile mâini.

Înarmat cu un pașaport non-biometric proaspăt emis, cu o identitate falsă, el alesese data venerată de spionii și soldații ruși - Ziua Apărătorului Patriei - pentru prima sa călătorie sub acoperire în străinătate.

Mai puțin de douăzeci și patru de ore mai târziu, Alimov era în arest, probabil urmând să fie predat „principalului adversar", așa cum jargonul serviciilor secrete rusești numește Statele Unite.

FBI-ul îl urmărise pe Alimov de peste un an - în parte, citind schimburile de replici asistate de Google Translate dintre el și unul dintre potențialii săi asasini străini.

Între 2018 și 2022, agenția de informații militare a Rusiei, GRU, a suferit o serie de gafe operaționale legate de Unitatea 29155 - direcția clandestină responsabilă pentru atacul cu agent neurotoxic de la Salisbury din Marea Britanie, tentativa de lovitură de stat din Muntenegru și o serie de asasinate și atentate cu bombă în toată Europa.

Agenții săi furaseră fonduri de serviciu pentru a-și întreține familiile și amantele în stil mare. Mai rău, aceștia fuseseră atât de compromiși încât datele lor biometrice se aflau în fiecare computer vamal din afara Rusiei. Unitatea devenise, după cum spunea o evaluare internă divulgată, „o povară".

Astfel, a apărut noua entitate înființată printr-un ordin al Statului Major General rus în decembrie 2022 și denumită Unitatea Militară 75127 (reciclând un număr de unitate defunct, desfășurat anterior lângă granița cu China), cu denumirea internă Centrul 795.

Spre deosebire de Unitatea 29155, care se situa perfect în ierarhia GRU, Centrul 795 urma să fie o structură complet separată, raportând direct șefului Statului Major General, Valeri Gherasimov.

Mandatul său era amplu: nu doar asasinat, ci ceea ce planificatorii militari ruși numesc operațiuni „cu ciclu complet" - culegere de informații, supraveghere, sabotaj și, atunci când era necesar, ucidere - toate în cadrul unei singure comandări autonome. Centrul 795 a fost conceput să funcționeze ca o armată din umbră. Până în iunie 2023, era aproape complet dotat cu personal.

Unitatea a fost integrată în cadrul Concernului Kalașnikov - cunoscutul producător rus de arme, o companie privată cu o participație minoritară de blocare rezervată conglomeratului de apărare de stat Rostec. Ofițerii ar fi înscriși pe statul de plată al lui Kalașnikov. Baza lor operațională ar fi complexul militar-industrial Patriot Park din afara Moscovei, unde Kalașnikov întreținea o clădire administrativă cu două etaje, cunoscută sub numele de TMU-1.

Activitățile de antrenament ale noii operațiuni clandestine ar fi camuflate sub forma „tirurilor de probă" - o practică aparent legitimă, legată de eforturile transparente ale lui Kalașnikov de a produce arme.

Arhitectul inteligent și principalul susținător al unității, potrivit a două surse cu cunoștințe directe care au vorbit cu The Insider, a fost Andrei Bokarev, un comerciant de arme miliardar, cel mai bine cunoscut ca proprietar majoritar și președinte al Transmashholding, unul dintre cele mai mari conglomerate feroviare și de apărare din Rusia. Mai puțin cunoscută este legătura sa mai profundă cu Kalașnikov.

Modelul de finanțare pentru Centrul 795 reflectă un tipar stabilit de Evgheni Prigojin, magnatul din industria cateringului devenit șef mercenar. Conform contractelor de stat stabilite prin intermediul Kalașnikov și Transmashholding, Bokarev canalizează o parte din veniturile sale din ambele companii către proiecte speciale de stat.

În timp ce averea lui Prigojin a construit compania militară privată Wagner Group și a finanțat Agenția de Cercetare a Internetului (mai cunoscută sub numele de „ferma de troli din Sankt Petersburg"), cea a lui Bokarev finanțează Centrul 795.

Aranjamentul i-a convenit inițial directorului general al Rostec, Serghei Cemezov, una dintre cele mai puternice figuri din sistemul de securitate rusesc și printre cei mai de încredere confidenți personali ai lui Putin. Relația lor datează din postul lor comun în KGB la Dresda în anii 1980, o legătură care a rezistat mai mult decât Uniunea Sovietică și a supraviețuit deceniilor de realiniere a Kremlinului.

Centrul 795 are aproximativ 500 de ofițeri împărțiți în trei directorate: Informații, Asalt și Sprijin de Luptă. Cel din urmă include unități de blindate, de apărare antiaeriană și antitanc, fiind dotate cu tancuri T-90A și sisteme de lansare a rachetelor Smerch.

În prima parte a războiului din Ucraina, Centrul 795 avea misiunea de a strânge informații despre locația trupelor ucrainene de elită și a instructorilor militari străini, precum și despre unde se află sistemele Himars primite de ucraineni, pentru ca mai apoi să fie distruse cu rachete sau drone.

Pentru a fi recrutați în această unitate specială, candidații au trecut printr-un proces de selecție riguros. Cei care au fost acceptați au primit salarii de aproximativ 7.800 de dolari pe lună, în timp ce comandantul unității, Denis Fisenko, un veteran al unității Alfa, câștigă cam 40.000 de dolari pe lună.

Pentru a-i prinde pe disidenții căutați de regimul lui Putin, Alimov, agentul arestat mai târziu în aeroportul din Bogota, avea nevoie de o persoană care să poată circula liber prin Europa și care nu avea legături evidente cu serviciile de informații din Rusia.

Alimov l-a găsit pe Darko Durovic, un bărbat de origine sârbă care locuiește în SUA. Țintele sale principale proveneau dintr-o „republică" din Rusia, cel mai probabil Cecenia.

Durovic a primit în avans 60.000 de dolari, având să câștige alte 1,5 milioane de dolari pentru fiecare țintă „deportată în Rusia" cu succes. Dacă operațiunea era una reușită și alte ținte puteau fi identificate, Durovic a fost înștiințat că pentru un al treilea individ, dorit „viu sau mort", ar putea primi peste 10 milioane de dolari.

Cu toate că rușii au investit mult pentru a proteja Centrul 795 de genul de infiltrări care au compromis alte operațiuni secrete din trecut, ei nu au luat în calcul incompatibilitatea lingvistică dintre agenții lor.

Alimov vorbea rusa, Durovic vorbea sârba. Niciunul nu cunoștea limba vorbită de celălalt atât de bine încât să poată comunica în legătură cu operațiunea în desfășurare. Soluția lor a fost simplă, însă s-a dovedit catastrofală, mai târziu, pentru întreaga unitate: au ales să folosească Google Translate.

Mesajele au fost transmise folosind aplicații criptate, dar Google folosește servere din SUA care pot fi accesate de FBI cu ajutorul unui simplu mandat de supraveghere.

Investigatorii au putut accesa în timp real toate traducerile mesajelor pe care cei doi și le-au transmis. Pentru agenții FBI, informațiile obținute în acest fel au fost mai ușor de procesat chiar și decât o interceptare audio, întrucât toate mesajele erau deja transcrise.

Din mesajele transmise de Durovic asociaților săi reiese și faptul că Alimov ar avea legături apropiate cu Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei. Alimov a primit de mai multe ori misiunea de a-i vâna pe adversarii lui Kadîrov - membri ai diasporei cecene din Europa, care vor ca Cecenia să devină independentă de Rusia.

Folosirea Google Translate nu a fost singura gafă a lui Durovic. După ce a vizitat de două ori Rusia, în iulie și octombrie 2024, el a fost interogat la întoarcerea în SUA de agenții speciali ai FBI. Cu toate că s-a prefăcut că a fost în vacanță în Turcia, minciunile sale au fost ușor de depistat. Durovic a fost arestat în martie 2025.

Dezvăluirile legate de Centrul 795 vor crea probleme de lungă durată pentru serviciile de informații din Rusia. Întreaga unitate a fost compromisă datorită gafei unui singur agent neglijent.

O unitate concepută așa încât să fie un instrument de coerciție imposibil de detectat nu a fost demascată în urma unor eforturi mari de contraspionaj sau cu ajutorul unui dezertor sau agent dublu, ci pur și simplu pentru că doi oameni nu au știut cum să comunice între ei fără să se dea de gol că pun la cale răpiri și asasinate.

La fel ca în cazurile precedente, Rusia va înființa cel mai probabil o altă unitate care să îi ia locul Centrului 795 și care va fi mai atentă la ce instrumente de traducere folosește. Întrebarea este dacă va fi mai atentă și la oamenii pe care îi recrutează.