Cum a fugit Horațiu Potra din România și s-a ascuns în Dubai? Detalii explozive din spatele anchetei care a dus la capturarea lui - extrădarea ar putea dura câteva luni

Horațiu Potra, mercenarul acuzat că plănuia un atac asupra Bucureștiului, ar fi fost localizat de autoritățile române imediat după ce a fost dat în urmărire internațională, însă a reușit să părăsească țara cu ajutorul unor persoane apropiate, potrivit informațiilor obținute de Gândul din surse judiciare.

Potra a fugit din România în februarie 2025, la scurt timp după ce magistrații au emis un mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele său. Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție îl acuză de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive și instigare publică.

Anchetatorii susțin că Horațiu Potra făcea parte dintr-o grupare care plănuia infiltrarea în protestele izbucnite după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, cu scopul de a genera haos și violență. Printre complicii săi se numără și fiul său, Dorian Potra.

În urma perchezițiilor efectuate la membrii grupării, autoritățile au descoperit un arsenal impresionant: arme de război, muniție, grenade, lansatoare, materiale explozive, precum și 25 kg de lingouri de aur și 3 milioane de dolari în numerar.

Surse judiciare au declarat pentru Gândul că autoritățile române au știut permanent unde se află Horațiu Potra. Informațiile obținute indică faptul că mercenarul ar fi părăsit România cu ajutorul omului de afaceri Jurgen Faff, patronul companiei aeriene Fly Lili, cu care Potra ar fi transportat mercenari în Congo.

Potra și fiul său ar fi plecat spre Dubai, unde s-ar fi stabilit într-un apartament închiriat, fără să se ascundă de autoritățile locale. România și Emiratele Arabe Unite nu au un acord de extrădare, fapt care îl protejează în fața unui eventual mandat internațional.

Sursele susțin că Horațiu Potra ar fi luat cu el o sumă mare de bani cash, neexistând niciun transfer bancar asociat cu plecarea sa. De asemenea, el s-ar fi bazat pe sprijinul primit din Qatar, unde ar fi lucrat ani la rând ca gardă de corp a emirului.

România nu are semnat un tratat de extrădare cu Emiratele Arabe Unite (EAU) - stat format din șapte emirate, inclusiv Dubai. Deși EAU nu are acorduri de extrădare nici cu SUA, Canada, Marea Britanie sau statele UE, autoritățile locale pot decide extrădarea de la caz la caz, în funcție de relațiile diplomatice și principiul reciprocității.

Această situație ar putea întârzia predarea lui Potra către autoritățile române, avertizează ministrul Justiției, Radu Marinescu. „Unele state au proceduri simplificate, altele mai de durată. Din evaluarea mea, strict teoretic, poate fi vorba de o perioadă de câteva luni. Noi privim cu optimism derularea acestor acțiuni", a declarat Marinescu la Antena 3 CNN. Ministrul a precizat că România colaborează deja cu autoritățile din Emirate pentru confirmarea măsurilor preventive și demararea procedurilor de extrădare, chiar și în lipsa unui acord bilateral formal. „Pe baza principiului reciprocității, astfel de formule de cooperare sunt eficiente", a adăugat Marinescu.

Procedura nu este lipsită de riscuri. În 2019, Curtea Federală Supremă din Dubai a respins cererea României de extrădare a unui suspect acuzat de fals și fraudă prin e-mail, arătând că autoritățile din Emirate pot refuza astfel de solicitări în anumite condiții.

În martie 2025, după emiterea mandatului de arestare pe numele lui Potra, fostul ministru al Justiției și actual ministru de Interne, Cătălin Predoiu, declara că mercenarul poate fi totuși adus în țară în baza înțelegerilor bilaterale și a cooperării judiciare punctuale.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, care a ajuns în instanță pe 16 septembrie, Horațiu Potra s-ar fi întâlnit cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu pe 7 decembrie la o fermă de cai de la Ciolpani, unde ar fi pus la punct un plan prin care protestele din 8 decembrie împotriva anulării alegerilor să fie deturnate în acțiuni violente cu caracter subversiv, capabile să destabilizeze ordinea constituțională.

Potra ar fi coagulat și condus în acest sens un grup de 21 de persoane - printre care fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Cosmin Potra. Membrii acestui grup au plecat de la Mediaș, în județul Sibiu, în seara de 7 decembrie 2024, pentru a fi a doua zi la București.

Grupul era dotat cu arme albe, bastoane telescopice, spray-uri paralizante, boxuri metalice și materiale pirotehnice din categoria F4, cele mai periculoase disponibile pe piață.

Procurorii spun că intenția clară era aceea de a provoca violențe de stradă, care să escaladeze într-un context de tensiune socială maximă și să împiedice exercitarea puterii legitime în stat.

Un apel anonim la 112 a pus autoritățile pe urmele lor.

„În noaptea de 07/08 decembrie 2024, în intervalul orar 01.30 - 03.00, au reușit depistarea și oprirea din trafic, pe raza localităților Balotești-Săftica, jud. Ilfov, com. Mănești, jud. Dâmbovița, com. Cornești, jud. Dâmbovița și mun. București, sector 1, a tuturor celor șapte autoturisme, în 4 dintre acestea fiind descoperite obiecte periculoase", scrie în rechizitoriul procurorilor.

La perchezițiile de la locuința lui Potra din Mediaș, anchetatorii au descoperit un arsenal impresionant:

arme de foc letale și automate (pistoale-mitralieră, revolvere, puști semiautomate),

lansatoare de grenade și muniție militară,

aproape 3.000 de cartușe de diferite calibre,

grenade de mână și materii explozive echivalente cu peste 1 kg de trotil

Într-un seif îngropat în podea, au mai fost descoperite şi ridicate, afirmă procurorii, peste 25 de kilograme de aur (lingouri), peste 3,3 milioane de dolari, peste 700.000 de lei, 43.000 de euro, 13.000 dirham şi 21.000 de dinari sârbeşti.

Horațiu Potra a refuzat să dea declarații în toate etapele procesuale, invocând dreptul la tăcere.

În decembrie 2024, după ce a fost săltat în trafic și reținut pentru 24 de ore, o instanță a respins cererea procurorilor ca Potra să fie arestat preventiv.

În februarie 2025, când autoritățile au încercat să dea de urma lui, Potra nu a mai fost de găsit și a fost pus în urmărire internațională. Anchetatorii bănuiau că el, fiul și nepotul lui, s-ar ascunde în Dubai.

Din rechizitoriul procurorilor reiese însă că, în această perioadă, el era deja supravegheat, iar telefoanele sale monitorizate încă de pe 10 decembrie.

Documentul trimis instanței nu scrie și cum a reușit Potra să iasă din țară.

Procurorul șef al României, Alex Florența, a adus detalii noi despre relația dintre Horațiu Potra și Călin Georgescu pe 23 septembrie, la Digi24.

„Elementele certe de legătură dintre cei doi apar încă din toamna anului 2021. Ele se consolidează în primăvara anului 2022, mai precis în luna aprilie, când candidatul independent apelează la liderul grupării de mercenari pentru a fi susținut de către acesta în demersul pe care îl punea deja la cale în vederea accederii la alegerile prezidențiale. Și există dialoguri certe documentate în prezenta cauză cu privire la acest element", a spus procurorul șef.

Potra ar fi avut inclusiv contacte directe cu Rusia.

„El călătorește încă din toamna lui 2023 în Rusia, chiar și în septembrie 2024. Cam în acel moment încep toate tatonările către actorul statal străin, atât directe, cât și prin intermediul unor apropiați ai liderului mercenarilor", a spus Alex Florența.