Cum a fugit Horațiu Potra din România și s-a ascuns în Dubai? Detalii explozive din spatele anchetei care a dus la capturarea lui - extrădarea ar putea dura câteva luni
Postat la: 26.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Horațiu Potra, mercenarul acuzat că plănuia un atac asupra Bucureștiului, ar fi fost localizat de autoritățile române imediat după ce a fost dat în urmărire internațională, însă a reușit să părăsească țara cu ajutorul unor persoane apropiate, potrivit informațiilor obținute de Gândul din surse judiciare.
Potra a fugit din România în februarie 2025, la scurt timp după ce magistrații au emis un mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele său. Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție îl acuză de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive și instigare publică.
Anchetatorii susțin că Horațiu Potra făcea parte dintr-o grupare care plănuia infiltrarea în protestele izbucnite după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, cu scopul de a genera haos și violență. Printre complicii săi se numără și fiul său, Dorian Potra.
În urma perchezițiilor efectuate la membrii grupării, autoritățile au descoperit un arsenal impresionant: arme de război, muniție, grenade, lansatoare, materiale explozive, precum și 25 kg de lingouri de aur și 3 milioane de dolari în numerar.
Surse judiciare au declarat pentru Gândul că autoritățile române au știut permanent unde se află Horațiu Potra. Informațiile obținute indică faptul că mercenarul ar fi părăsit România cu ajutorul omului de afaceri Jurgen Faff, patronul companiei aeriene Fly Lili, cu care Potra ar fi transportat mercenari în Congo.
Potra și fiul său ar fi plecat spre Dubai, unde s-ar fi stabilit într-un apartament închiriat, fără să se ascundă de autoritățile locale. România și Emiratele Arabe Unite nu au un acord de extrădare, fapt care îl protejează în fața unui eventual mandat internațional.
Sursele susțin că Horațiu Potra ar fi luat cu el o sumă mare de bani cash, neexistând niciun transfer bancar asociat cu plecarea sa. De asemenea, el s-ar fi bazat pe sprijinul primit din Qatar, unde ar fi lucrat ani la rând ca gardă de corp a emirului.
România nu are semnat un tratat de extrădare cu Emiratele Arabe Unite (EAU) - stat format din șapte emirate, inclusiv Dubai. Deși EAU nu are acorduri de extrădare nici cu SUA, Canada, Marea Britanie sau statele UE, autoritățile locale pot decide extrădarea de la caz la caz, în funcție de relațiile diplomatice și principiul reciprocității.
Această situație ar putea întârzia predarea lui Potra către autoritățile române, avertizează ministrul Justiției, Radu Marinescu. „Unele state au proceduri simplificate, altele mai de durată. Din evaluarea mea, strict teoretic, poate fi vorba de o perioadă de câteva luni. Noi privim cu optimism derularea acestor acțiuni", a declarat Marinescu la Antena 3 CNN. Ministrul a precizat că România colaborează deja cu autoritățile din Emirate pentru confirmarea măsurilor preventive și demararea procedurilor de extrădare, chiar și în lipsa unui acord bilateral formal. „Pe baza principiului reciprocității, astfel de formule de cooperare sunt eficiente", a adăugat Marinescu.
Procedura nu este lipsită de riscuri. În 2019, Curtea Federală Supremă din Dubai a respins cererea României de extrădare a unui suspect acuzat de fals și fraudă prin e-mail, arătând că autoritățile din Emirate pot refuza astfel de solicitări în anumite condiții.
În martie 2025, după emiterea mandatului de arestare pe numele lui Potra, fostul ministru al Justiției și actual ministru de Interne, Cătălin Predoiu, declara că mercenarul poate fi totuși adus în țară în baza înțelegerilor bilaterale și a cooperării judiciare punctuale.
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, care a ajuns în instanță pe 16 septembrie, Horațiu Potra s-ar fi întâlnit cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu pe 7 decembrie la o fermă de cai de la Ciolpani, unde ar fi pus la punct un plan prin care protestele din 8 decembrie împotriva anulării alegerilor să fie deturnate în acțiuni violente cu caracter subversiv, capabile să destabilizeze ordinea constituțională.
Potra ar fi coagulat și condus în acest sens un grup de 21 de persoane - printre care fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Cosmin Potra. Membrii acestui grup au plecat de la Mediaș, în județul Sibiu, în seara de 7 decembrie 2024, pentru a fi a doua zi la București.
Grupul era dotat cu arme albe, bastoane telescopice, spray-uri paralizante, boxuri metalice și materiale pirotehnice din categoria F4, cele mai periculoase disponibile pe piață.
Procurorii spun că intenția clară era aceea de a provoca violențe de stradă, care să escaladeze într-un context de tensiune socială maximă și să împiedice exercitarea puterii legitime în stat.
Un apel anonim la 112 a pus autoritățile pe urmele lor.
„În noaptea de 07/08 decembrie 2024, în intervalul orar 01.30 - 03.00, au reușit depistarea și oprirea din trafic, pe raza localităților Balotești-Săftica, jud. Ilfov, com. Mănești, jud. Dâmbovița, com. Cornești, jud. Dâmbovița și mun. București, sector 1, a tuturor celor șapte autoturisme, în 4 dintre acestea fiind descoperite obiecte periculoase", scrie în rechizitoriul procurorilor.
La perchezițiile de la locuința lui Potra din Mediaș, anchetatorii au descoperit un arsenal impresionant:
- arme de foc letale și automate (pistoale-mitralieră, revolvere, puști semiautomate),
- lansatoare de grenade și muniție militară,
- aproape 3.000 de cartușe de diferite calibre,
- grenade de mână și materii explozive echivalente cu peste 1 kg de trotil
Într-un seif îngropat în podea, au mai fost descoperite şi ridicate, afirmă procurorii, peste 25 de kilograme de aur (lingouri), peste 3,3 milioane de dolari, peste 700.000 de lei, 43.000 de euro, 13.000 dirham şi 21.000 de dinari sârbeşti.
Horațiu Potra a refuzat să dea declarații în toate etapele procesuale, invocând dreptul la tăcere.
În decembrie 2024, după ce a fost săltat în trafic și reținut pentru 24 de ore, o instanță a respins cererea procurorilor ca Potra să fie arestat preventiv.
În februarie 2025, când autoritățile au încercat să dea de urma lui, Potra nu a mai fost de găsit și a fost pus în urmărire internațională. Anchetatorii bănuiau că el, fiul și nepotul lui, s-ar ascunde în Dubai.
Din rechizitoriul procurorilor reiese însă că, în această perioadă, el era deja supravegheat, iar telefoanele sale monitorizate încă de pe 10 decembrie.
Documentul trimis instanței nu scrie și cum a reușit Potra să iasă din țară.
Procurorul șef al României, Alex Florența, a adus detalii noi despre relația dintre Horațiu Potra și Călin Georgescu pe 23 septembrie, la Digi24.
„Elementele certe de legătură dintre cei doi apar încă din toamna anului 2021. Ele se consolidează în primăvara anului 2022, mai precis în luna aprilie, când candidatul independent apelează la liderul grupării de mercenari pentru a fi susținut de către acesta în demersul pe care îl punea deja la cale în vederea accederii la alegerile prezidențiale. Și există dialoguri certe documentate în prezenta cauză cu privire la acest element", a spus procurorul șef.
Potra ar fi avut inclusiv contacte directe cu Rusia.
„El călătorește încă din toamna lui 2023 în Rusia, chiar și în septembrie 2024. Cam în acel moment încep toate tatonările către actorul statal străin, atât directe, cât și prin intermediul unor apropiați ai liderului mercenarilor", a spus Alex Florența.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Trei tinere torturate și ucise, iar ororile au fost transmise live pe Instagram
Scene de coșmar au fost difuzate in direct pe rețelele sociale: trei tinere - doua de 20 de ani și una de doar 15 - au f ...
-
Un fost ministru MAE cere acțiune rapidă după decizia CSAT: "Trebuie să doborâm una-două drone rusești, să arătăm că suntem stăpâni"
Fostul ministru de Externe și actualul președinte al Comisiei de Politica Externa din Senat, Titus Corlațean, a declarat ...
-
850 de miliarde de dolari. Cea mai mare investiție din istoria omenirii
Sam Altman de la OpenAI, alaturi de giganții Nvidia, Microsoft și Oracle, au anunțat un plan ambițios: construirea a 17 ...
-
Soferii de masini electrice trec masiv la modelele pe benzina si diesel - 42% dintre "electrificati" nu mai vor sa auda de automobilul pe baterii
Unul dintre cele mai importante studii realizate pe plan mondial arata de fapt ca electrificarea este un trend esuat pen ...
-
Oamenii de știință avertizează că se apropie "colapsul populației" pe fondul scăderii ratei fertilității mondiale la un nivel istoric
Rata fertilitații globale a scazut la un nivel istoric in ultimele șase decenii, potrivit oamenilor de știința care aver ...
-
O femeie însărcinată a suferit o supradoză aproape letală de Tylenol după ce a încercat să „demonstreze că Trump greșește"
Nicole Sirotek, fondatoarea American Frontline Nurses, a afirmat ca a primit un telefon disperat la ora 4 dimineața de l ...
-
Iranul publică fotografii secrete ale instalațiilor nucleare israeliene și documente despre oamenii de știință americani și occidentali implicați
Miercuri seara, Ministerul Informațiilor din Iran a publicat fotografii secrete ale instalațiilor nucleare din Israel, p ...
-
Casa Albă cere serviciilor secrete si agențiilor americane de securitate să se pregătească pentru concedieri în masă
Casa Alba a cerut agențiilor federale americane sa se pregateasca pentru mai multe concedieri in masa in timpul unei pos ...
-
Misterul conștiinței umane: Au fost testate in paralel două dintre cele mai mari teorii. Concluziile i-au lăsat pe experti fără replică
Conștiința, abilitatea noastra de a trai experiențe subiective, continua sa fie una dintre cele mai dificile enigme ale ...
-
O pasageră care a făcut scandal la bordul unui avion a fost lipită de scaun cu bandă adezivă. Femeia a atacat și amenințat membrii echipajului
O femeie care a facut scandal la bordul unui avion American Airlines a fost lipita de scaun cu banda adeziva de catre me ...
-
Un glonț care a zburat de la un poligon privat a lovit un bărbat care mergea liniștit cu bicicleta pe drum
Un barbat din județul Botoșani a fost impușcat in timp ce circula cu bicicleta pe un drum național. În timpul cerc ...
-
Incredibil: Incompetenții de la Hidroelectrica vor fi compensați cu până la 24 de salarii brute. Sumele uriașe pe care le vor primi Karoly Borbely și Marian Fetița
Fostul director general al Hidroelectrica, Karoly Borbely, și ex-directorul financiar Marian Fetița ar putea primi compe ...
-
De ce e recomandat să apăsați butonul roșu de la bancomat după fiecare tranzacție bancară
Specialiștii in securitate bancara recomanda folosirea butonului roșu de anulare la bancomat dupa finalizarea tranzacție ...
-
E grav de tot! Risc de infarct și atac cerebral pentru o treime dintre locuitorii din București-Ilfov. La fel de mulți suferă de hipertensiune
Un studiu de depistare a riscului bolilor cardiovasculare, realizat in București și in județul Ilfov, ofera concluzii fo ...
-
"Păstrați bani cash acasă, în bancnote de valoare mică". Recomandarea Băncii Centrale Europene pentru situații de criză
Un studiu recent al Bancii Centrale Europene arata ca pastrarea unei sume de bani cash acasa ramane esențiala in situați ...
-
Declarația lui Trump privind paracetamolul produce efecte și în România. Doctorița cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor: Nu l-am folosit niciodată
Medicul Flavia Grosan, deja cercetata disciplinar de Colegiul Medicilor pentru raspandirea unor informații false despre ...
-
Nepotul lui Emmanuel Macron, arestat în Burkina Faso? Ce s-a aflat despre știrea care a făcut să explodeze internetul
Un material video devenit viral pe internet susține ideea ca un avion privat al nepotului președintelui Franței ar fi fo ...
-
Ochi pentru dinte si dinte pentru ochi: Un bărbat orb și-a recăpătat vederea după ce i s-a implantat un canin în ochi
Medicii anunța o noua operație de succes. Metoda folosita e una extremd de controversata. Un barbat și-a recapatat veder ...
-
Urmează o catastrofă globală de proportii apocaliptice. Experții au analizat marele plan al Chinei
Xi Jinping a sugerat in discursul sau la ONU ca SUA nu se ridica la inalțimea provocarii climatice, dar criticii spun ca ...
-
SUA au livrat de urgență României un sistem radar sofisticat pentru supravegherea Mării Negre
Mai multe sisteme de radar mobile pentru supravegherea Marii Negre au fost livrate Romaniei de catre Statele Unite. Potr ...
-
Românii plătesc pe carburanți mai mult decât șoferii din Bulgaria, Spania sau Luxemburg. Care sunt cauzele și cât costă un plin
Prețul petrolului scade pe piețele internaționale, insa la pompele din Romania carburanții continua sa se scumpeasca. Du ...
-
AI se face că lucrează. In loc sa crească eficiența la locul de muncă generează continut lipsit de utilitate dar frumos ambalat
Un nou studiu realizat de Stanford University și BetterUp arata ca adoptarea inteligenței artificiale la locul de munca ...
-
O fostă vameșă implicată în dosarul de evaziune Murfatlar a fost numită director de cabinet de noul șef al Vămilor
Fosta șefa a Serviciului Autorizari in Directia Generala a Vamilor, Irina Tanase, implicata in dosarul Murfatlar și scap ...
-
Racheta ucraineană Flamingo care devastează rafinăriile din Rusia are un motor extras „dintr-o groapă de gunoi"
Fire Point, o companie ucraineana, produce in serie racheta de croaziera FP-5 Flamingo, o racheta cu cost redus și impac ...
-
O retea ilicită capabilă sa transmită 30 de milioane de mesaje criptate a fost descoperita de Secret Service lângă sediul ONU
Serviciul Secret a gasit și a confiscat o rețea ilicita de echipamente sofisticate in regiunea New York, care era capabi ...
-
Un bolnav de cancer este ținut în viață prin hotărâri judecătorești în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
Recent, cazul unui pacientul oncologic a facut titluri de presa dupa suspendarea, pe 11 septembrie, a unui dosar de ordo ...
-
O ciupercă extrem de periculoasă se răspândește în toată Europa: Este mortală și aproape imposibil de tratat cu medicamente
O ciuperca periculoasa, Candidozyma auris, face ravagii in spitalele din peste 40 de țari. Un nou studiu european privin ...
-
Scenariu de film - Fiul unei femei ucise cere oprirea execuției criminalului: "Îl iert și nu vreau să moară
Will Berry avea 11 ani cand mama lui, Margaret Parrish Berry, a fost impușcata in cap in timpul unui jaf la benzinaria u ...
-
Afaceriștii grei din UE au făcut presiuni: Legea care interzice produse din zone desfrișate ilegal se amână iar
Afaceriștii grei din Uniunea Europeana au facut iar presiuni, așa ca legea care interzice produsele din zone care sunt d ...
-
Cum să găsești drumul către casă în Calea Lactee. Harta publicată de NASA
Casa noastra nu este doar Pamantul, ci și Soarele, o stea galbena modesta ascunsa in vasta intindere a Caii Lactee. Gala ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu