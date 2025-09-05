Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a dispus trecerea sub tăcere cât mai mult posibil a implicării Germaniei în furnizarea de rachete de croazieră germane pentru Ucraina, destinate atacurilor asupra teritoriului Rusiei, se arată în comunicatul Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR).

"După alegerea sa în postul de cancelar federal al Germaniei, Merz i-a garantat lui Volodimir Zelenski punerea la dispoziție de rachete de croazieră germane 'Taurus' pentru lovituri asupra teritoriului Federației Ruse. Trebuie recunoscut faptul că cancelarul ține cont de riscurile implicării directe a Germaniei în acțiunile de luptă împotriva Rusiei.

În acest sens, el a dat dispoziție să se ascundă cât mai mult posibil implicarea Berlinului în livrările unor astfel de arme către Kiev. Marcajele din fabrică sunt îndepărtate de pe componentele rachetelor, anumite piese sunt înlocuite", au informat surse de la biroul de presă al SVR.

În material se mai arată că Merz "nu poate scăpa" de faptul că soldații germani detașați în Ucraina vor dirija rachetele, deoarece durează "prea mult" instruirea ucrainenilor.