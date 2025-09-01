Cum alegi electrocasnicele în funcție de designul mobilei de bucătărie
Postat la: 01.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Într-o bucătărie modernă, electrocasnicele nu mai sunt doar obiecte utile – ele sunt parte integrantă a designului. Alegerea greșită a unui cuptor, a unei hote sau a unui frigider poate dezechilibra întregul decor, mai ales dacă ai investit într-o mobilă de bucătărie personalizată. Așadar, dacă îți dorești un spațiu armonios, funcțional și elegant, este important ca mobilierul și electrocasnicele să fie alese în tandem. Iată ce trebuie să știi pentru a face cele mai bune alegeri:
1. Încorporat sau independent? Alege în funcție de stilul mobilierului
Primul lucru de care trebuie să ții cont este dacă optezi pentru electrocasnice încorporabile sau independente. Dacă ai o mobilă de bucătărie la comandă, încorporarea electrocasnicelor este soluția ideală. Totul va fi perfect integrat, fără întreruperi de linie sau goluri inestetice.
În schimb, electrocasnicele independente se potrivesc în amenajările retro, industriale sau rustice, unde obiectele de sine stătătoare pot deveni chiar piese de accent.
Recomandarea specialistului de la Casa2002: Planifică încă de la început în ce poziții vrei să fie încorporate cuptorul, plita, frigiderul, hota și mașina de spălat vase. Lasă dimensiunile exacte la dispoziția producătorului de mobilier.
2. Acordă atenție culorii și finisajului electrocasnicelor
Culoarea și finisajul electrocasnicelor pot susține sau, dimpotrivă, strica aspectul general al bucătăriei:
· Inox mat sau negru satinat – pentru un look modern și sobru, ideal în combinație cu mobilier în nuanțe închise sau lemn natural.
· Alb lucios sau pasteluri – se potrivesc perfect cu bucătăriile în stil scandinav sau minimalist.
· Electrocasnice colorate (verde, roșu, crem vintage) – pot aduce un aer retro sau boem, dar trebuie integrate cu grijă în design.
Sfat util: Alege toate electrocasnicele din aceeași gamă sau de la același producător, pentru a păstra o coerență vizuală.
3. Dimensiunile trebuie adaptate mobilierului, nu invers
Atunci când comanzi mobilă de bucătărie personalizată, ai avantajul că poți adapta fiecare piesă în funcție de electrocasnice.
· Frigiderul, cuptorul sau plita trebuie alese în funcție de spațiul disponibil, dar și de nevoile tale reale:
· Plitele cu 4 ochiuri sunt standard, dar cele cu 2 sau 5 sunt ideale pentru spații atipice sau gătit intensiv.
· Cuptoarele compacte (45 cm) se potrivesc în bucătării mici sau în combinații verticale cu cuptor cu microunde.
· Frigiderele side-by-side sunt impunătoare, dar necesită spațiu generos și mobilier adaptat.
Greșeală frecventă: Alegi întâi mobilierul și apoi constați că nu încap electrocasnicele dorite. Fă alegerile în paralel!
4. Ține cont de stilul general al mobilierului
Designul mobilei de bucătărie trebuie să dicteze stilul electrocasnicelor. Într-o bucătărie clasică, cu fronturi ornamentate și mânere vintage, un cuptor cu aspect retro va completa perfect ambientul. Într-un decor modern-minimalist, cu fronturi fără mânere și finisaje mate, ai nevoie de electrocasnice cu linii simple și discrete. În schimb, într-un spațiu industrial, electrocasnicele metalice, vizibile, cu elemente brute (hote expuse, robinete negre) pot deveni puncte de atracție.
Sfat de design: Dacă vrei ca electrocasnicele să fie „invizibile”, optează pentru panouri frontale care le maschează complet în mobilier.
5. Nu neglija ergonomia și poziționarea aparatelor
Pe lângă aspect, contează modul în care folosești spațiul zilnic. Alege electrocasnicele ținând cont de:
· Înălțimea ta: montează cuptorul la nivelul ochilor pentru a evita aplecările.
· Fluxul de lucru: poziționează plita aproape de chiuvetă, iar frigiderul într-o zonă ușor accesibilă.
· Depozitare: integrează dulapuri special create în jurul electrocasnicelor pentru a avea mereu la îndemână ustensilele și ingredientele.
Truc inteligent: Combină electrocasnicele smart cu mobilier personalizat pentru o bucătărie funcțională, dar și cu un look high-tech.
O bucătărie bine amenajată este o îmbinare echilibrată între design și funcționalitate. Iar secretul reușitei stă în armonia dintre mobilă și electrocasnice. Alege echipamentele în funcție de stilul, culoarea și dimensiunile mobilierului. Lucrează cu specialiști care pot integra perfect fiecare piesă și nu lăsa la voia întâmplării detaliile – pentru că tocmai ele fac diferența. Dacă îți dorești o bucătărie la cheie, perfect adaptată stilului tău, mobilierul personalizat și electrocasnicele atent alese sunt combinația câștigătoare.
