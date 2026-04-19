Cum ar putea provoca teroriștii milioane de victime folosind virusuri modificate și de ce o nouă pandemie ar putea fi aproape

Actorii ostili care urmăresc destabilizarea guvernelor și perturbarea ordinii globale ar putea avea nevoie de resurse surprinzător de limitate pentru a declanșa crize majore, avertizează experții. Un simplu laborator ar putea deveni punctul de plecare al unui dezastru biologic.

Specialiștii în biosecuritate susțin că riscul unui atac bioterorist de amploare este în creștere, pe fondul temerilor că grupări extremiste ar putea declanșa pandemii „artificiale" prin eliberarea deliberată de agenți patogeni periculoși - de la tulpini modificate de Ebola până la reintroducerea variolei, scrie The Sun.

Profesorul Richard Sullivan, consilier al Organizația Mondială a Sănătății, avertizează că vulnerabilitățile din securitatea laboratoarelor cresc riscul ca astfel de agenți să fie sustrași. Potrivit acestuia, există două scenarii principale: furtul de materiale biologice din laboratoare specializate sau utilizarea persoanelor infectate ca vectori de răspândire.

Un astfel de incident ar putea genera panică globală, închiderea granițelor și perturbări economice majore într-un interval foarte scurt.

Istoria recentă oferă precedente. Atacul cu gaz sarin din 1995, revendicat de secta Aum Shinrikyo în metroul din Tokyo, a demonstrat impactul psihologic devastator al armelor neconvenționale. De asemenea, atacurile cu antrax din SUA, la începutul anilor 2000, au provocat panică generalizată, după ce spori letali au fost trimiși prin corespondență.

Deși scenariul bioterorismului este considerat extrem, experții avertizează că o criză biologică majoră este probabilă în viitorul apropiat. Cel mai plauzibil scenariu rămâne apariția naturală a unei boli, prin transmiterea de la animale la oameni, fenomen cunoscut drept „spillover zoonotic".

Oamenii de știință se referă la următoarea amenințare necunoscută ca „Boala X" - un potențial virus mult mai letal decât Covid-19, capabil să se răspândească rapid la nivel global.

Un al doilea risc major este reprezentat de scurgerile accidentale din laboratoare de înaltă securitate. Există mii de astfel de centre în lume, unele lucrând cu agenți patogeni extrem de periculoși, precum Ebola, virusul Nipah sau febre hemoragice severe. Deși aceste laboratoare sunt esențiale pentru dezvoltarea vaccinurilor, lipsa unor reglementări uniforme ridică semne de întrebare.

Epidemiologul Raina McIntyre avertizează că agenții patogeni cu o rată de mortalitate de 30-50% ar putea avea consecințe devastatoare asupra populației globale și infrastructurii critice. Pandemia de Covid-19 a oferit doar o imagine parțială a acestor riscuri.

Originea pandemiei de Covid rămâne, de asemenea, subiect de dezbatere. CIA a indicat că o scurgere accidentală dintr-un laborator ar fi mai probabilă decât transmiterea naturală, ipoteză susținută și de fostul director al FBI, Christopher Wray. Suspiciunile s-au concentrat asupra Wuhan Institute of Virology.

În paralel, progresele rapide în biologia sintetică și ingineria genetică amplifică îngrijorările. Virusul variolei, eradicat oficial, ar putea fi recreat în laborator, iar tulpini modificate ar putea eluda imunitatea oferită de vaccinuri.

Un alt risc major îl reprezintă rezistența antimicrobiană, fenomen prin care bacteriile devin imune la antibiotice. Considerată o „pandemie tăcută", aceasta ar putea provoca zeci de milioane de decese în următoarele decenii.

Istoria include și exemple de bioterorism la scară mai mică, dar cu impact semnificativ. În 1984, membri ai cultului Rajneesh au contaminat restaurante din Oregon cu salmonella, îmbolnăvind sute de persoane într-o încercare de a influența alegeri locale.

În același timp, conflictele armate și instabilitatea geopolitică cresc riscul apariției și răspândirii bolilor, prin deplasări masive de populație și sisteme sanitare slăbite.

În ciuda acestor amenințări, experții consideră că lecțiile pandemiei nu au fost pe deplin învățate. „O nouă pandemie este inevitabilă în următoarele decenii", avertizează Richard Sullivan, subliniind lipsa unei strategii globale coerente.

Potrivit Raina McIntyre, întrebarea nu este dacă va exista o nouă pandemie, ci când. Virusuri precum gripa aviară H5N1, deja răspândite pe scară largă în rândul animalelor, cresc riscul de adaptare la om și de declanșare a unei noi crize sanitare globale.