Cum au intrat dacii în istorie: ce a văzut Herodot la nord de Dunăre și de ce l-au fascinat atât de mult geții
Postat la: 10.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Primele mențiuni sigure despre daci apar în scrierile unor autori greci din secolul V î.Hr., iar numele care se remarcă în mod special este cel al lui Herodot. Ca să înțelegem cât de important este acest lucru, trebuie să ne imaginăm lumea de atunci: nu existau hărți moderne, nici arheologie sistematică, iar ceea ce știm azi despre popoarele vechi se bazează în bună parte pe ce au notat cronicarii greci și romani.
Herodot, numit adesea „părintele istoriei", a trăit în secolul V î.Hr. și a scris o lucrare în opt cărți, numită simplu Istorii. Scopul lui era să explice originea conflictelor dintre greci și perși, dar pe parcurs descrie și multe alte popoare, teritorii și obiceiuri. Printre acestea apar și geții, pe care tradiția istorică modernă îi consideră înrudiți foarte strâns cu dacii, dacă nu chiar aceeași populație, sub nume diferite.
Herodot povestește despre campania regelui pers Darius împotriva sciților, când armata persană traversează Balcanii și ajunge în zona Dunării. Acolo întâlnește geții, „care se cred nemuritori". Geții din relatarea lui locuiau la nord de Dunăre, exact în spațiul pe care, peste câteva secole, romanii îl vor numi Dacia. Faptul că un autor grec de renume îi menționează într-un context istoric clar - un război databil - transformă această referință într-una dintre primele mărturii sigure despre strămoșii dacilor.
Un element fascinant în descrierea lui Herodot este credința geților în nemurire. El spune că aceștia nu se tem de moarte, pentru că sunt convinși că sufletul merge la un zeu sau un om înțelept numit Zalmoxis (sau Zamolxis). Din când în când, trimit chiar un sol la Zalmoxis: un om este ridicat pe sulițe și aruncat, iar dacă moare dintr-o lovitură, înseamnă că zeul a primit mesajul. Dacă supraviețuiește, este considerat un „mesager rău", iar tribul trimite altul. Chiar dacă azi vedem acest episod ca posibil exagerat sau distorsionat, el arată cât de mult i-a impresionat pe greci modul de gândire al geților.
Herodot mai notează și altceva important: el îi numește pe geți „cei mai viteji și cei mai drepți dintre traci". Asta înseamnă că, în ochii lui, ei erau nu doar curajoși în luptă, ci și deosebiți moral față de alte neamuri tracice. Este o caracterizare rar de elogioasă pentru un autor grec care descrie „barbari". Termenul „barbar" nu însemna doar „sălbatic", ci mai degrabă „ne-grec", cineva care nu vorbește greaca. Faptul că geții/dacii se bucură de o apreciere specială spune mult despre reputația lor în epocă.
De ce contează atât de mult această mențiune? Pentru istorici, Herodot reprezintă un punct de plecare ferm. Avem un nume de popor, o localizare geografică aproximativă și câteva detalii despre credințele și caracterul lor. Ulterior, alți autori greci și romani - Strabon, Dio Cassius, Ptolemeu - vor vorbi despre daci și geți, dar Herodot este dintre primii care îi „notează în istorie".
Trebuie spus însă că Herodot nu era etnograf în sens modern. El scria pe baza relatărilor de călătorie, a mărturiilor orale și a propriilor observații limitate. De aceea, textul lui amestecă fapte reale, interpretări și legende. Cercetătorii de azi compară ce spune Herodot cu descoperirile arheologice din spațiul carpato-dunărean: cetăți, necropole, sanctuare, obiecte de cult. Unele detalii se potrivesc surprinzător de bine, cum ar fi prezența unor structuri sacre și credința într-o formă de supraviețuire după moarte. Altele, precum sacrificiul „mesagerului" către Zalmoxis, sunt privite cu mai multă prudență.
Legătura dintre geții lui Herodot și dacii de mai târziu se conturează mai ales prin două aspecte: continuitatea teritorială (același spațiu nord-dunărean) și asemănările de limbă și cultură, presupuse de lingviști și arheologi. De aceea, când spunem că „primele mențiuni sigure despre daci apar la istorici greci din secolul V î.Hr.", ne referim, de fapt, la faptul că geții descriși atunci sunt parte a aceluiași mare grup traco-dacic din care s-au desprins, în sursele ulterioare, dacii propriu-ziși.
Importanța lui Herodot nu este doar faptul că i-a pomenit, ci și felul în care i-a fixat într-o imagine durabilă: un popor de munteni, curajoși, foarte atașați de credința lor într-un zeu al nemuririi. Această imagine a fost preluată, nu de puține ori idealizată, în secolele moderne, când daci și geți au devenit, în imaginarul românesc, strămoși exemplari, aproape mitici.
