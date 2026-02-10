Nunta Chimică: Ceremonia olimpică din 2026 a fost bogată în simbolism ocult și alchimic

Postat la: 10.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

Nunta Chimică: Ceremonia olimpică din 2026 a fost bogată în simbolism ocult și alchimic

Un moment special in spectacolul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026 a reprezentat Nunta Chimică, un concept central în tradiția alchimică.

Nunta Chimică simbolizează scopul inițiatului de a unifica toate aspectele sinelui, masculinul și femininul, într-o singură conștiință integrată.

Această uniune reprezintă procesul de aducere a minții inconștiente în conștiința conștientă, permițând psihicului să devină întreg, în loc să fie fragmentat.

Aceasta se realizează prin muncă interioară disciplinată, integrarea umbrei și stăpânirea de sine.

Cele două figuri care se țin de mână simbolizează această uniune interioară, în timp ce soarele de deasupra lor reprezintă iluminarea care apare prin finalizarea uniunii sacre.

