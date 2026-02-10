S-a descoperit o particulă atât de mică încât pe lângă ea un atom ar fi mai mare decat o întreagă galaxie

Astrofizicienii au detectat toponiul - o particulă exotică atât de mică încât ne redefinește înțelegerea asupra noțiunii de „mic".

Pentru a înțelege mai bine: dacă o particulă de toponiu ar avea dimensiunea unui grăunte de nisip, un atom ar fi mai mare decât întreaga noastră galaxie.

Aceasta nu este doar o altă descoperire subatomică; este o călătorie în dimensiuni ale realității care există mult sub ceea ce credeam că este stratul inferior al existenței.

Format din uniunea efemeră a unui quark top și a geamănului său din antimaterie, toponiul există doar pentru trilioane de trilioane de secunde înainte de a dispărea înapoi în spuma cuantică.

Cu toate acestea, în acel moment infinitezimal, el deschide o fereastră către cea mai profundă arhitectură a realității înseși - un tărâm în care spațiul și timpul se estompează, în care regulile familiare ale fizicii se destramă și în care universul dezvăluie straturi în straturi în straturi, întinzându-se în jos într-un abis al infinitului mic.