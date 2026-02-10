Imagini dezvăluite de Pentagon, contrar ideilor despre fizică: Un OZN care scapă de o aeronavă SUA, cu o viteză uriașă
Postat la: 10.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Jeremy Corbell, jurnalist de investigație, regizor de documentare și co-prezentator al podcastului Weaponized, a dezvăluit marți, 3 februarie 2026, o înregistrare dezvăluită de Pentagon. Imaginile noi arată un OZN care pare să scape de o aeronavă militară americană, cu o viteză imposibilă, „contrar ideilor despre fizică".
OZN-ul efectuează mișcări neobișnuite, dincolo de posibilitățile tehnologice actuale ale avioanelor din prezent. Într-o scenă care ar putea fi comparată cu una dintr-un film science-fiction, camera dronei americane a surprins obiectul zburător neidentificat care părea să plutească sau să zboare cu viteză normală, înainte de a accelera până la viteza luminii și de a dispărea din câmpul vizual, potrivit Daily Mail.
Potrivit lui Corbell și co-prezentatorului WEAPONIZED, George Knapp, videoclipul a fost filmat de o dronă MQ-9 Reaper și obținut de la o sursă din comunitatea de informații și Pentagon.
Este cea mai recentă dovadă a existenței unor nave non-umane, care, potrivit jurnaliștilor de investigație, a fost divulgată din „seiful" Departamentului de Război al SUA, care conține imagini militare ale UAP, acronim care înseamnă „fenomene anomale neidentificate" și este noul termen pentru OZN-uri.
Oficial, Pentagonul a declarat că nu a fost niciodată colectată nicio dovadă fizică care să confirme existența OZN-urilor sau a ființelor extraterestre. Cu toate acestea, noul videoclip obținut pare să surprindă un exemplu clar al ceea ce Corbell și Knapp au numit comportament „observabil" în rândul navelor non-umane. În acest caz, a fost vorba de o accelerare instantanee neobișnuită.
Odată ce camera dronei Forțelor Aeriene se fixează pe OZN, înregistrarea arată că obiectul pare să știe că a fost țintit, deoarece începe să manevreze haotic pentru a se elibera din fixare, înainte de a accelera instantaneu spre dreapta camerei.
În analiza imaginilor filmate de dronă, Corbell, Knapp și analistul invitat Marik von Rennenkampff au urmărit incidentul redat cu o viteză redusă la doar 5% pentru a vedea ceea ce ochiul liber nu putea surprinde în timp real. Chiar și în reluările extrem de lente, nava în formă de ciupercă pare să se deformeze, întinzându-se pe ecran înainte de a dispărea complet din camera dronei.
Rennenkampff, un jurnalist specializat în probleme legate de UAP și securitate națională, a remarcat că nu a fost vorba de o eroare a camerei care s-a mișcat și a pierdut din vedere OZN-ul, deoarece toate obiectele din fundal puteau fi văzute rămânând în aceleași poziții în care se aflau înainte ca nava să accelereze.
„Operatorul mișcă rapid camera spre dreapta. Se poate vedea întregul fundal, totul, întreaga scenă se deplasează de la dreapta la stânga", a explicat Rennenkampff. „Nu vedem asta când obiectul respectiv se îndreaptă spre dreapta."
Anchetatorii au adăugat că personalul militar a descris alte nave care par să accelereze instantaneu la viteze imposibile, numind manevra „inumană". „Este contrar ideilor noastre despre fizică ca ceva să poată face așa ceva", a adăugat Corbell în episodul podcastului din 3 februarie.
Gazdele podcastului Weaponided au subliniat autenticitatea videoclipului, menționând că provine direct din arhivele militare care l-au etichetat ca fiind un UAP autentic și au adăugat că acea cameră video a utilizat o tehnologie avansată care acumulează mai multe date decât o cameră standard sau smartphone-ul unei persoane obișnuite.
VIDEOCLIPUL POATE FI URMĂRIT AICI
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Stat paralel, mistic și ocult, sau grup infracțional organizat?
Aprecierea ca așa-zisul stat paralel este format din indivizi cu un potențial criminogen dezvoltat, care constituie de f ...
-
Nunta Chimică: Ceremonia olimpică din 2026 a fost bogată în simbolism ocult și alchimic
Un moment special in spectacolul deschiderii Jocurilor Olimpice de Iarna din 2026 a reprezentat Nunta Chimica, un concep ...
-
Cum au intrat dacii în istorie: ce a văzut Herodot la nord de Dunăre și de ce l-au fascinat atât de mult geții
Primele mențiuni sigure despre daci apar in scrierile unor autori greci din secolul V i.Hr., iar numele care se remarca ...
-
S-a descoperit o particulă atât de mică încât pe lângă ea un atom ar fi mai mare decat o întreagă galaxie
Astrofizicienii au detectat toponiul - o particula exotica atat de mica incat ne redefinește ințelegerea asupra noțiunii ...
-
Wall Street pierde 611 miliarde de dolari într-o săptămână, pe fondul temerilor legate de inteligența artificială
Piețele financiare americane au inregistrat pierderi semnificative saptamana trecuta, dupa ce lansarea unor noi instrume ...
-
Americanii confirmă: urmează retragerea soldaților din Europa și înlocuirea lor cu „capacități europene"
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a raspuns luni la unele dintre concluziile raportului premergator al Conferin ...
-
Tehnologia care îți poate spiona telefonul fără ca tu să atingi ecranul. Ce țară vrea să o importe
Radiant Research Labs, un startup lansat in mai 2023, a atras atenția comunitații internaționale de securitate ciberneti ...
-
Detalii noi în cazul crimelor misterioase din Bulgaria desprinse parcă din filmele de groază: 6 morți și teorii extreme
Un caz intunecat, cu ecouri de thriller sumbru, ține Bulgaria in stare de șoc de mai bine de o saptamana. Șase oameni au ...
-
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici"
Romania este campioana europeana la scumpiri, iar inflația este practic de 5 ori mai mare decat media in statele Uniunii ...
-
Schimbare majoră pe piețele americane: Investitorii de pe Wall Street se îndepărtează de AI și giganții tech
Investitorii de pe Wall Street se indreapta tot mai mult catre companii mai mici si mai putin costisitoare, in timp ce i ...
-
Masoneria de cartier e abonată la banii statului. Mulți politicieni, oameni de afaceri si interlopi fac parte din Loja de la cârciumă
Restaurantul cunoscut in trecut sub numele „Barlogul lupilor", redenumit ulterior „Le Blanc", apare in mai m ...
-
Obsesia majoră a lui Epstein: Visa la o rasă de oameni superiori prin îmbunătățirea ADN-ului
În corespondențe cu cercetatori renumiți, Epstein explora idei controversate și eugeniste, de la modificarea genet ...
-
Un fenomen rar din adâncul Pământului devine piesa-cheie într-un mister geologic vechi de generații
De mai bine de un secol, cursul raului Green prin Munții Uinta din Utah a reprezentat un mister geologic care parea sa s ...
-
Oamenii de știință au rezolvat un mister vechi de 100 de ani: ce s-a aflat despre aerul pe care îl respirăm
Cercetatorii de la Universitatea din Warwick au dezvoltat o noua metoda care permite predicția modului in care nanoparti ...
-
Un anticilon mobil lovește puternic România și toată Europa de Est: Temperaturi greu de suportat și revin ninsori abundente
Meteorologii avertizeaza asupra unei schimbari drastice a condițiilor climatice la finalul acestei saptamani. Un anticic ...
-
Cum ajung Visa și Mastercard arme financiare în noul război economic între Europa si SUA
Europa are nevoie „urgent" sa-și reduca dependența de grupuri americane precum Visa și Mastercard, a declarat șefa ...
-
Cum alegi patul perfect pentru dormitorul tău
Un somn odihnitor incepe cu alegerea unui pat potrivit pentru nevoile tale și pentru spațiul de care dispui. Un pat dorm ...
-
Motivul real pentru care Elon Musk a fuzionat cele două fime ale sale: xAI cu SpaceX. Valoarea totală a trecut de 1,25 trilioane de dolari
Pe langa extinderea „luminii conștiinței catre stele", așa cum a descris Musk tranzacția, aceasta creeaza o afacer ...
-
Jeffrey Epstein şi-a făcut teste genetice pentru a obţine material cu care să-şi regenereze corpul
Jeffrey Epstein si-a facut teste genetice intr-o incercare aparenta de a-si utiliza propriul material genetic pentru med ...
-
NSA a detectat un spion străin care a contactat un apropiat al lui Trump. Informatia a fost ascunsă Congresului
Agenția de Securitate Naționala (NSA) a SUA a detectat in primavara anului trecut dovezi ale unui apel telefonic neobișn ...
-
Mita de la 5: Cum strângea polițistul "Pedro" șpăgile pentru șefi în toaleta primăriei fiului lui Piedone
Procurorii DNA au demarat ancheta de corupție de la Primaria Sectorului 5 dupa ce un polițist local, cu porecla "Pedro", ...
-
România lui Epstein. Cum alegea victimele de la noi din țară cel mai mare prădător sexual al lumii
Romania se numara printre țarile din Europa de Est de unde Jeffrey Epstein racola victime pentru activitațile sale ilici ...
-
Primul pacient oficial care va beneficia de vaccinul rusesc anti-cancer ENTEROMIX. Daca va fi o reusită atunci Big Pharma occidentului se va prăbuși cu intreaga industrie
ENTEROMIX este cea mai teribila lovitura pe care Rusia o poate da Occidentului. Daca vaccinul anticancer va trece testel ...
-
Războiul Anthropic cu OpenAI a trecut la alta fază iar victimele directe vor fi oamenii Planetei
Ieri, s-a intamplat ceva in Silicon Valley. La ora 9:45 dimineața, Anthropic a lansat Claude 4.6 Opus. Cincisprezece min ...
-
Nanotehnologie: Cercetătorii au dezvoltat o terapie care elimină tumorile fără a afecta țesutul sănătos
O terapie inovatoare bazata pe nanotehnologie distruge tumorile in studii preclinice, folosind chimia cancerului și prot ...
-
Cercetătorii au creat o mini-gaură de vierme în interiorul computerului cuantic al Google prin care au teleportat informatie
Experimentul computerului cuantic de la Google a testat o idee remarcabila: ca entalgementul quantic (unde particulele r ...
-
VIDEO Bogații lumii se tem tot mai mult de sfârșitul lumii: În Emiratele Arabe se construiește Arca lui Noe
Cercetatorii creeaza o Arca a lui Noe moderna, o arhiva genetica high-tech menita sa protejeze speciile amenințate și sa ...
-
Blocaj în dosarul lui Călin Georgescu. Judecătorii nu s-au pus de acord asupra soluției - când are loc următorul termen
Dosarul in care Calin Georgescu a fost trimis in judecata pentru propaganda legionara s-a blocat vineri, 6 februarie, la ...
-
Gafă monumentală pe o bursă crypto: Bitcoin de 44 de miliarde de dolari, trimiși accidental utilizatorilor
O greșeala operaționala fara precedent a zguduit piața criptomonedelor, dupa ce bursa sud-coreeana Bithumb a distribuit ...
-
Rolul OIREP în transferul de responsabilitate pentru ambalajele generate de producători și importatori
În prezent, problemele de mediu devin din ce in ce mai presante, astfel ca gestionarea eficienta a ambalajelor est ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu