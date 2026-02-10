Imagini dezvăluite de Pentagon, contrar ideilor despre fizică: Un OZN care scapă de o aeronavă SUA, cu o viteză uriașă

Jeremy Corbell, jurnalist de investigație, regizor de documentare și co-prezentator al podcastului Weaponized, a dezvăluit marți, 3 februarie 2026, o înregistrare dezvăluită de Pentagon. Imaginile noi arată un OZN care pare să scape de o aeronavă militară americană, cu o viteză imposibilă, „contrar ideilor despre fizică".

OZN-ul efectuează mișcări neobișnuite, dincolo de posibilitățile tehnologice actuale ale avioanelor din prezent. Într-o scenă care ar putea fi comparată cu una dintr-un film science-fiction, camera dronei americane a surprins obiectul zburător neidentificat care părea să plutească sau să zboare cu viteză normală, înainte de a accelera până la viteza luminii și de a dispărea din câmpul vizual, potrivit Daily Mail.

Potrivit lui Corbell și co-prezentatorului WEAPONIZED, George Knapp, videoclipul a fost filmat de o dronă MQ-9 Reaper și obținut de la o sursă din comunitatea de informații și Pentagon.

Este cea mai recentă dovadă a existenței unor nave non-umane, care, potrivit jurnaliștilor de investigație, a fost divulgată din „seiful" Departamentului de Război al SUA, care conține imagini militare ale UAP, acronim care înseamnă „fenomene anomale neidentificate" și este noul termen pentru OZN-uri.

Oficial, Pentagonul a declarat că nu a fost niciodată colectată nicio dovadă fizică care să confirme existența OZN-urilor sau a ființelor extraterestre. Cu toate acestea, noul videoclip obținut pare să surprindă un exemplu clar al ceea ce Corbell și Knapp au numit comportament „observabil" în rândul navelor non-umane. În acest caz, a fost vorba de o accelerare instantanee neobișnuită.

Odată ce camera dronei Forțelor Aeriene se fixează pe OZN, înregistrarea arată că obiectul pare să știe că a fost țintit, deoarece începe să manevreze haotic pentru a se elibera din fixare, înainte de a accelera instantaneu spre dreapta camerei.

În analiza imaginilor filmate de dronă, Corbell, Knapp și analistul invitat Marik von Rennenkampff au urmărit incidentul redat cu o viteză redusă la doar 5% pentru a vedea ceea ce ochiul liber nu putea surprinde în timp real. Chiar și în reluările extrem de lente, nava în formă de ciupercă pare să se deformeze, întinzându-se pe ecran înainte de a dispărea complet din camera dronei.

Rennenkampff, un jurnalist specializat în probleme legate de UAP și securitate națională, a remarcat că nu a fost vorba de o eroare a camerei care s-a mișcat și a pierdut din vedere OZN-ul, deoarece toate obiectele din fundal puteau fi văzute rămânând în aceleași poziții în care se aflau înainte ca nava să accelereze.

„Operatorul mișcă rapid camera spre dreapta. Se poate vedea întregul fundal, totul, întreaga scenă se deplasează de la dreapta la stânga", a explicat Rennenkampff. „Nu vedem asta când obiectul respectiv se îndreaptă spre dreapta."

Anchetatorii au adăugat că personalul militar a descris alte nave care par să accelereze instantaneu la viteze imposibile, numind manevra „inumană". „Este contrar ideilor noastre despre fizică ca ceva să poată face așa ceva", a adăugat Corbell în episodul podcastului din 3 februarie.

Gazdele podcastului Weaponided au subliniat autenticitatea videoclipului, menționând că provine direct din arhivele militare care l-au etichetat ca fiind un UAP autentic și au adăugat că acea cameră video a utilizat o tehnologie avansată care acumulează mai multe date decât o cameră standard sau smartphone-ul unei persoane obișnuite.

VIDEOCLIPUL POATE FI URMĂRIT AICI