Stat paralel, mistic și ocult, sau grup infracțional organizat?

Aprecierea că așa-zisul stat paralel este format din indivizi cu un potențial criminogen dezvoltat, care constituie de fapt un mare grup infracțional organizat, este mai coerentă și mai logică decât teoriile conspiraționiste despre nu știu ce neam de deep state.

Ceea ce numim în necunoștință de cauză stat paralel este de fapt o gașcă formată din generali, magistrați și politicieni putred de corupți, care folosesc resursele publice, autoritatea funcției și informațiile clasificate pentru a obține beneficii care se împart la membrii bandei după schema meritelor din Ali Baba și cei 40 de hoți.

Interesul grupului este banul și puterea, nicidecum ideologia, dogma, crezul sau doctrina. Într-un deep state clasic, cum e cel din Turcia anilor '90, miza era păstrarea unei anumite direcții a țării. În România, realitatea ne arată că miza paralelilor este protejarea afacerilor ilegale și sifonarea bugetelor serviciilor sau ministerelor.

Statul paralel românesc mai este și o rețea de protecție reciprocă. Magistratul nu dă o sentință pentru că e ordin pe unitate, ci pentru că face parte dintr-o rețea de favoruri în care eu te scap pe tine de un dosar nasol și îți dau NUP, iar tu mă ajuți să-mi angajez pițipoanca, sau ne protejăm reciproc pensiile speciale. Politicianul nu este victima serviciilor, ci partenerul lor de afaceri.

Acest comportament este definiția manualului pentru crimă organizată: ierarhie, continuitate, legea tăcerii și utilizarea violenței instituționale: dosare, controale ANAF, linșaj mediatic.

Haita de borfași este numită stat, pentru că aceste otrepe declasate folosesc instrumentele statului. Când un procuror falsifică probe sau un ofițer de informații șantajează cu înregistrări, ambii folosesc ștampila statului pentru a comite o infracțiune.

Isprăvile lor dau iluzia că statul comite abuzuri, când de fapt vorbim despre indivizi care au deturnat funcția publică. Eticheta de deep state este manipulată ingenios de infractorii care îl compun. Problema s-a transformat într-o discuție politică și filozofică despre democrație și suveranitate, nicidecum despre borfășisme, făptași și priponache.

Acceptați că avem de-a face cu o rețea de corupție trans-instituțională și nicidecum cu o entitate mistică și organizată impecabil. Admiteți că acești șnapani nu sunt uniți de niciun ideal, ci doar de frică, nimicnicie și lăcomie.

Cornel Ivanciuc