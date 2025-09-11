Donald Trump a prezentat primele imagini cu posibilul criminal al lui Charlie Kirk

Postat la: 11.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Donald Trump a prezentat primele imagini cu posibilul criminal al lui Charlie Kirk

Președintele Donald Trump a prezentat pe rețelele sociale primele imagini cu posibilul criminal al lui Charlie Kirk, despre care se crede ca este un student:

ULTIMA ORĂ: "Aceasta este persoana de interes în asasinarea lui Charlie Kirk. FBI-ul cere sfaturi. GĂSIȚI-L, condamnați-l și puneți-l pe scaun, cât mai repede posibil. 1-800-APEL-FBI"

(MGG)

