Directorul FBI, Kash Patel, afirmă că 110.000 de membri ai bandei Savage fac ravagii pe străzile din Chicago
Postat la: 08.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
După o vizită în oraș marți, directorul FBI, Kash Patel, a dezvăluit că peste 110.000 de membri ai bandei Savage bântuie în prezent străzile din Chicago, un oraș afectat de mult timp de corupție, anarhie și lașitate politică.
Asta înseamnă că aproximativ 4% din cei 2,7 milioane de locuitori ai orașului Chicago sunt membri activi ai bandelor, adică aproximativ un membru al unei bande la fiecare 24 de persoane care locuiesc în oraș.
„Am aflat că pe străzile orașului Chicago se află 110.000 de membri ai bandelor. Da, ați auzit bine. Numai în acest an au avut loc 1.200 de împușcături și 360 de omoruri", a declarat Patel într-un interviu acordat lui Hannity.
Declarația lui Patel zugrăvește o imagine îngrozitoare a unui oraș care scapă de sub control sub influența politicilor liberale care prioritizează imaginea în detrimentul siguranței. În ciuda deceniilor de guvernare democrată, Chicago continuă să fie unul dintre cele mai periculoase orașe din America.
În declarațiile sale, Patel i-a acordat credit președintelui Donald Trump pentru că a împuternicit forțele federale de ordine să acționeze decisiv acolo unde liderii locali au eșuat:
„Când politicienii aleg să se alăture acestor indicatori și nu cetățenilor lor, slavă Domnului că îl avem pe președintele Trump și acest Departament de Justiție și acest FBI care intervin și zdrobesc criminalitatea violentă."
Sub conducerea lui Trump, a spus Patel, FBI și Departamentul de Justiție au început să trimită în secret agenți în orașe precum Chicago și Memphis pentru a coordona acțiunile cu unitățile Gărzii Naționale, pregătind terenul pentru o represiune federală majoră împotriva infractorilor violenți.
„Președintele Trump ne-a trimis în aceste orașe în secret pentru a pregăti terenul, pentru a pregăti Garda Națională, pentru a vedea succesul pe care l-am văzut în Washington, D.C., în Memphis", a explicat Patel.
