Seymour Hersh: TRUMP SE AFLA ÎN DECLIN COGNITIV? Din interior se observă că președintele a început să dea semne de slăbiciune

Perseverența este un termen medical utilizat în psihologie, psihiatrie și logopedie pentru a descrie un anumit răspuns, cum ar fi o frază repetată sau un gest inadecvat. Este un simptom întâlnit cel mai frecvent la pacienții cu PTSD, autism, leziuni cerebrale traumatice sau demență, scrie celebrul jurnalist de investigatii Seymour Hersh.

M-am gândit la acest termen, pe care l-am auzit de multe ori de-a lungul mai multor ani, când o rudă apropiată suferea de demență, în timp ce urmăream discursul de 71 de minute al președintelui Donald Trump în fața a aproximativ 800 de lideri militari americani care s-au adunat, din motive încă neclare, la ordinul lui Pete Hegseth, maiorul în rezervă al Gărzii Naționale a Armatei, care este acum secretarul de război, la baza Corpului de Marină din Quantico, Virginia, pe 30 septembrie.

După un discurs de deschidere entuziast al lui Hegseth, președintele a ținut discursul său obișnuit, o combinație de istorie personalizată și plângeri - în special, el și-a atribuit în repetate rânduri meritul pentru rezolvarea unor crize internaționale pe care nu le-a rezolvat - pe care unii dintre apropiații săi din Casa Albă îl interpretează ca un alt semn al dezorganizării mentale crescânde și al incapacității sale de a se concentra la întâlnirile la nivel înalt.

Cel mai important, mi s-a spus, Trump, mereu magistral în relația cu mulțimile, mari sau mici, nu mai este capabil să „citească sala" - să evalueze rapid publicul și să-și lase instinctele de showman să preia controlul și să captiveze publicul. Ar fi fost revigorant și, probabil, fără precedent, ca Trump să-și prezinte opiniile privind politica externă și să le ofere generalilor și amiralii adunați ocazia de a-i pune întrebări președintelui lor.

În schimb, aceștia au primit o repetiție a celor mai mari triumfuri ale lui Trump. Președintele a revenit la una dintre opiniile sale cele mai greșite - aceea că el însuși este un pacificator al războaielor. „Am pacificat atât de multe războaie de când suntem aici", a spus el.

„Am pacificat șapte și ieri am fi putut pacifica cel mai mare dintre toate", referindu-se la negocierile în curs dintre Israel și Hamas. „Deși", a adăugat Trump, „nu știu. Pakistanul și India erau foarte mari, ambele puteri nucleare. Am rezolvat asta". Au existat multe articole în ziare din întreaga lume care contestau relatările lui Trump cu privire la problemele în cauză, precum și definiția sa a ceea ce înseamnă „rezolvarea" unui conflict.