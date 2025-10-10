Cine este Maria Corina Machado, femeia de fier care i-a suflat Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump: Se luptă cu un dictator feroce

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost câștigat de María Corina Machado, o figură emblematică a Venezuelei. María Corina Machado este o politiciană venezueleană proeminentă, inginer industrial și lider al opoziției. Ea este coordonatoarea națională a partidului politic liberal Vente Venezuela, fondat în 2013 și principal oponent politic al lui Nicolas Maduro, cel care i-a interzis să mai părăsească Venezuela.

Machado a fost membru ales al Adunării Naționale a Venezuelei între 2011 și 2014, unde s-a remarcat prin criticile sale vehemente la adresa abuzurilor instituționale și represiunii din timpul regimurilor venezuelene conduse de Hugo Chávez și Nicolás Maduro. Ea s-a implicat activ în denunțarea crizei umanitare și a încălcărilor drepturilor omului din Venezuela. Machado a fost candidată la președinție în alegerile primare ale opoziției venezuelene din 2012 și s-a implicat din nou puternic în activitățile opoziției în jurul demonstrațiilor din 2014 împotriva lui Nicolás Maduro.

A câștigat alegerile primare pentru alegerile prezidențiale din 2024, dar a fost ulterior descalificată de autoritățile guvernamentale. Din cauza persecuției politice, se ascunde de la alegerile prezidențiale din 2024, temându-se pentru viața și libertatea sa. Nominalizarea sa a beneficiat de sprijinul unor personalități importante din rândul legiuitorilor americani, printre care senatorii Rick Scott și Marco Rubio, care au subliniat leadershipul său curajos și altruist, în ciuda amenințărilor personale grave.

Rezistența pașnică și promovarea guvernării democratice de către Machado au fost recunoscute ca un simbol al speranței și al rezilienței pentru poporul venezuelean, în contextul anilor de opresiune. În plus față de această nominalizare, ea a primit Premiul Václav Havel pentru Drepturile Omului în 2024 și a împărțit Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire cu președintele ales al Venezuelei, Edmundo González, în 2024, ambele distincții prestigioase recunoscând lupta ei pentru democrație și drepturile omului.