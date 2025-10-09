Descoperire revolutionara in Alzheimer care inverseaza boala in doar 6 luni

Într-o descoperire uimitoare, cercetătorii din Spania și China au dezvoltat nanoparticule care nu numai că elimină plăcile toxice de Alzheimer din creier, dar și repară sistemul natural de apărare al creierului.

Studiul, publicat în „Signal Transduction and Targeted Therapy", a arătat că doar trei injecții cu aceste „medicamente supramoleculare" au eliminat până la 60% din acumularea de amiloid-beta în doar o oră la șoareci. Și mai remarcabil este că, în șase luni, animalele care sufereau de pierderi severe de memorie au început să se comporte din nou normal - inversând efectiv o jumătate de an de declin cognitiv.

Ceea ce face ca această descoperire să iasă în evidență este concentrarea sa asupra barierei hematoencefalice (BHE) - paznicul creierului care devine permeabil și disfuncțional în Alzheimer. În loc să dizolve doar placa, nanoparticulele reactivează o proteină-cheie de eliminare a deșeurilor numită LRP1, restabilind capacitatea creierului de a elimina în mod natural materialele dăunătoare. Această acțiune dublă îmbunătățește fluxul sanguin, reduce inflamația și ajută creierul să își repornească procesele de auto-vindecare.

Deși se află încă în stadiu incipient al testelor pe animale, această cercetare oferă o nouă direcție îndrăzneață: combaterea bolilor neurodegenerative prin repararea sistemului de curățare al organismului, nu doar prin tratarea simptomelor. Dacă aceste rezultate se aplică și la oameni, ele ar putea marca un punct de cotitură în lupta împotriva bolii Alzheimer.