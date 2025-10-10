E clar că fac rau organismului: Bill Gates vrea să reducă prețul medicamentelor de tip Ozempic/Mounjaro - "Trebuie să ajungă la toată lumea!"
Postat la: 10.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Fundația Gates și Organizația Panamericană a Sănătății (PAHO) lucrează ambele la modalități de a face medicamentele pentru slăbit precum Wegovy de la Novo Nordisk și Mounjaro de la Eli Lilly mai accesibile în țările cu venituri mai mici, au declarat aceste organizații de sănătate globală pentru Reuters.
În interviuri separate, fondatorul Microsoft, Bill Gates, și directorul PAHO, dr. Jarbas Barbosa, au spus pentru prima dată că organizațiile lor caută fiecare strategii pentru a corecta ceea ce ei au numit „disponibilitatea inegală" a acestor tratamente extrem de eficiente, dar costisitoare.
Aproximativ 70% dintre cele circa un miliard de persoane care suferă de obezitate în jurul lumii trăiesc în țări cu venituri mici și medii, care ar putea întâmpina dificultăți în a acoperi costurile luptei împotriva acestei boli și a problemelor de sănătate asociate, precum diabetul și bolile de inimă.
Ca răspuns la o întrebare despre aceste tratamente, Gates a spus că Fundația sa ar lua orice medicament care s-a dovedit eficient în țările cu venituri mari „și ar găsi o modalitate de a-l face extrem, extrem de ieftin, astfel încât să poată ajunge la toată lumea", indiferent de țara în care s-a născut o persoană.
De exemplu, în prezent, fundația colaborează cu producătorul indian de medicamente Hetero pentru a ajuta la introducerea pe piață, în țările cu venituri mici, a unor versiuni mai ieftine ale unui nou medicament pentru prevenirea HIV, la un cost de 40 de dolari pe an.
Începând de anul viitor, substanța activă din medicamentul de mare succes al companiei Novo Nordisk, Wegovy - semaglutida - va ieși de sub protecția brevetului în țări precum China și India. Producătorii de medicamente generice lucrează deja la versiuni ieftine ale acestuia.
Medicamentele pentru slăbit vândute sub nume de marcă sunt comercializate în principal în țările mai bogate, unde un tratament poate costa sute de dolari pe lună.
Bill Gates a mai afirmat că fundația sa caritabilă ar putea, de asemenea, să susțină studii clinice pentru a testa modul în care aceste medicamente afectează diferite populații și pentru a furniza datele necesare extinderii accesului.
Agenția Reuters subliniază că orice implicare în domeniul obezității ar reprezenta un teritoriu nou pentru Fundația Gates, care rămâne concentrată pe combaterea celor mai letale boli din țările cu venituri mici, precum malaria.
Rolul obezității în apariția bolilor cronice a creat un nou sentiment de urgență în abordarea creșterii ratelor globale ale acestei afecțiuni, deși, spune Gates, ea nu reprezintă încă principala problemă în majoritatea țărilor în care fundația își desfășoară activitatea.
Organizația Mondială a Sănătății estimează că, dacă nu se iau măsuri pentru a o controla, costurile economice ale supraponderalității și obezității vor ajunge la 3 trilioane de dolari până în 2030.
OMS a recomandat, în ghidurile sale preliminare din acest an, folosirea medicamentelor pentru pierderea în greutate ca tratament împotriva obezității la adulți, dar a criticat producătorii pentru prețurile ridicate și lipsa de disponibilitate.
Divizia OMS pentru Americi, PAHO, administrează un fond care contribuie la scăderea prețurilor medicamentelor prin garantarea comenzilor în volum mare în numele celor 35 de state membre.
Directorul Barbosa a declarat pentru Reuters că, folosirea acestui fond finanțat de statele membre este o opțiune și pentru medicamentele pentru slăbit. El a adăugat că fondul ar putea, de asemenea, ajuta producătorii să îndeplinească cerințele de reglementare, în loc să fie nevoiți să aplice pentru aprobare în fiecare țară separat.
„Am început discuțiile", a spus el, adăugând că PAHO elaborează recomandări privind cea mai bună modalitate de utilizare a acestor medicamente și intenționează să poarte discuții cu Novo, Lilly și producătorii de generice în următoarele câteva săptămâni.
Eli Lilly nu a dorit să comenteze, în timp ce Novo Nordisk a declarat într-un comunicat că recunoaște „nevoia nesatisfăcută" pentru tratamentele sale.
„Suntem profund dedicați servirii pacienților din întreaga lume", a spus compania daneză, care până în luna martie a fost cea mai valoroasă companie din Europa în ceea ce privește capitalizarea pe bursă.
