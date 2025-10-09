Banca Angliei avertizează că bula tehnologică a inteligenței artificiale ar putea exploda, trimițând unde de șoc în întreaga lume

Banca Angliei a tras un semnal de alarmă privind formarea unei posibile bule speculative în jurul tehnologiilor bazate pe inteligență artificială (AI), avertizând că o corecție bruscă a piețelor ar putea avea efecte majore la nivel global.

Într-un raport publicat de Comitetul pentru Politică Financiară (FPC), oficialii instituției compară actuala efervescență de pe piețele tehnologice cu „mania dotcom" de la sfârșitul anilor 1990, care s-a încheiat cu o prăbușire severă a valorilor bursiere.

Raportul notează că evaluările acțiunilor „par supraevaluate, în special în cazul companiilor tehnologice axate pe AI", ceea ce ar putea lăsa piețele vulnerabile în cazul în care entuziasmul față de potențialul acestei tehnologii se diminuează.

Deși cea mai mare parte a investițiilor în companii AI este concentrată în Statele Unite, investitori din întreaga lume s-au alăturat valului, ceea ce înseamnă că o scădere accentuată a acțiunilor ar putea avea consecințe în lanț.

Oficialii Băncii Angliei se tem că o eventuală prăbușire a valorilor tehnologice ar putea duce și la o înăsprire a condițiilor de creditare, afectând economiile la nivel global.

Este cel mai puternic avertisment formulat până acum de instituție în legătură cu riscurile asociate boomului AI. Deși recunoaște potențialul tehnologiei de a genera câștiguri pe termen lung, banca atrage atenția că volumul uriaș al investițiilor - de ordinul sutelor de miliarde de dolari în centre de date și infrastructură - creează vulnerabilități majore dacă promisiunile sectorului nu se materializează.

În același raport trimestrial, FPC evidențiază și alte riscuri „ridicate", între care tensiunile geopolitice, fragmentarea comerțului global și incertitudinile legate de politica SUA, inclusiv criticile aduse de Donald Trump Rezervei Federale.

Banca avertizează că o pierdere bruscă a încrederii în Rezerva Federală ar putea afecta stabilitatea dolarului american și ar duce la creșterea costurilor de împrumut pentru guverne din întreaga lume.

„Riscul unei corecții abrupte a piețelor a crescut", se arată în raport. „Materializarea acestor riscuri globale ar putea avea un impact semnificativ asupra Regatului Unit, ca economie deschisă și centru financiar internațional."

Analiștii Băncii subliniază că proporția celor mai mari cinci companii tehnologice americane în indicele S&P 500 a ajuns la 30%, cel mai ridicat nivel din ultimii 50 de ani. Raportul dintre câștiguri și prețul acțiunilor este, de asemenea, la minime similare cu cele din vârful bulei dotcom, acum un sfert de secol.

Printre posibilii „factori de scădere" identificați se numără progresul mai lent al tehnologiilor AI, lipsa adopției comerciale, creșterea competiției și blocajele în lanțurile de aprovizionare cu energie, date și materii prime necesare pentru dezvoltarea modelelor avansate.

Totuși, Banca Angliei precizează că există atât riscuri negative, cât și oportunități, în funcție de modul în care sectorul AI va evolua.

Avertismentul vine pe fondul unei creșteri spectaculoase a valorii companiilor de tehnologie, care a împins indicii bursieri americani la niveluri record, în ciuda incertitudinilor geopolitice.

Gigantul producător de cipuri Nvidia, devenit recent cea mai valoroasă companie din lume, este exemplul cel mai vizibil al acestei euforii.

Deși Banca Angliei nu a menționat nume specifice, mesajul este clar: piața este vulnerabilă la o schimbare bruscă de percepție - iar o eventuală corecție ar putea afecta direct costurile și disponibilitatea finanțării pentru gospodării și întreprinderi.