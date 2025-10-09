Ne apropiem de singularitate. Noul model AI din China ar fi la fel de capabil precum creierul uman

SpikingBrain 1.0 este noul model de limbaj dezvoltat de Academia Chineză de Științe din Beijing, care propune o viziune radical diferită asupra modului în care AI-ul poate învăța, interpreta și reacționa.

Inspirat din modul de funcționare al neuronilor biologici, SpikingBrain 1.0 aduce în prim-plan o arhitectură „asemănătoare creierului", în care procesarea nu mai este continuă ci selectivă și extrem de eficientă. În loc ca fiecare neuron artificial să fie permanent activ, sistemul răspunde doar la stimuli specifici, o metodă denumită spiking computation, reducând drastic consumul de energie și accelerând timpii de reacție, aflăm din Interesting Engineering.

Rezultatele sunt impresionante: modelul compact, de 7 miliarde de parametri, a procesat cereri complexe de milioane de token-uri de peste o sută de ori mai rapid decât modelele Transformer standard, cu un volum de antrenament de doar 150 de miliarde de token-uri, adică mai puțin de 2% din resursele obișnuite necesare antrenării unor modele similare. Într-un alt test, SpikingBrain a generat un răspuns inițial de peste 26 de ori mai repede decât sistemele tradiționale.

Dincolo de performanță, proiectul are o miză strategică majoră: autonomia tehnologică a Chinei. Spre deosebire de modelele dominante care rulează pe cipuri Nvidia, SpikingBrain a fost conceput pentru a funcționa exclusiv pe hardware autohton, bazat pe sute de cipuri MetaX, produse în Shanghai. Sistemul a rulat stabil timp de mai multe săptămâni, confirmând viabilitatea unei infrastructuri complet independente.

Cercetătorii cred că astfel de modele, inspirate de biologia umană, pot deschide drumul către informatica neuromorfă - o nouă eră a calculului, în care puterea și eficiența nu se mai exclud reciproc. Posibilele aplicații variază de la analiza juridică și medicală până la cercetarea fundamentală sau genetică, domenii unde rapiditatea și economia de resurse sunt cruciale.

Departe de a înlocui modelele Transformer, SpikingBrain 1.0 oferă o alternativă complementară - o „inteligență selectivă", capabilă să proceseze contexte uriașe fără a-și consuma energia inutil. Dacă va reuși să se impună, lumea AI-ului ar putea trece de la era „forței brute de calcul" la era „eleganței neuronale". Așadar, se pare că inteligența artificială intră într-o nouă etapă, una în care creierul uman nu mai este doar de inspirație biologică, ci devine modelul suprem de eficiență cognitivă. Cercetările în domeniu continuă.