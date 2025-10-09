Ne apropiem de singularitate. Noul model AI din China ar fi la fel de capabil precum creierul uman
Postat la: 09.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
SpikingBrain 1.0 este noul model de limbaj dezvoltat de Academia Chineză de Științe din Beijing, care propune o viziune radical diferită asupra modului în care AI-ul poate învăța, interpreta și reacționa.
Inspirat din modul de funcționare al neuronilor biologici, SpikingBrain 1.0 aduce în prim-plan o arhitectură „asemănătoare creierului", în care procesarea nu mai este continuă ci selectivă și extrem de eficientă. În loc ca fiecare neuron artificial să fie permanent activ, sistemul răspunde doar la stimuli specifici, o metodă denumită spiking computation, reducând drastic consumul de energie și accelerând timpii de reacție, aflăm din Interesting Engineering.
Rezultatele sunt impresionante: modelul compact, de 7 miliarde de parametri, a procesat cereri complexe de milioane de token-uri de peste o sută de ori mai rapid decât modelele Transformer standard, cu un volum de antrenament de doar 150 de miliarde de token-uri, adică mai puțin de 2% din resursele obișnuite necesare antrenării unor modele similare. Într-un alt test, SpikingBrain a generat un răspuns inițial de peste 26 de ori mai repede decât sistemele tradiționale.
Dincolo de performanță, proiectul are o miză strategică majoră: autonomia tehnologică a Chinei. Spre deosebire de modelele dominante care rulează pe cipuri Nvidia, SpikingBrain a fost conceput pentru a funcționa exclusiv pe hardware autohton, bazat pe sute de cipuri MetaX, produse în Shanghai. Sistemul a rulat stabil timp de mai multe săptămâni, confirmând viabilitatea unei infrastructuri complet independente.
Cercetătorii cred că astfel de modele, inspirate de biologia umană, pot deschide drumul către informatica neuromorfă - o nouă eră a calculului, în care puterea și eficiența nu se mai exclud reciproc. Posibilele aplicații variază de la analiza juridică și medicală până la cercetarea fundamentală sau genetică, domenii unde rapiditatea și economia de resurse sunt cruciale.
Departe de a înlocui modelele Transformer, SpikingBrain 1.0 oferă o alternativă complementară - o „inteligență selectivă", capabilă să proceseze contexte uriașe fără a-și consuma energia inutil. Dacă va reuși să se impună, lumea AI-ului ar putea trece de la era „forței brute de calcul" la era „eleganței neuronale". Așadar, se pare că inteligența artificială intră într-o nouă etapă, una în care creierul uman nu mai este doar de inspirație biologică, ci devine modelul suprem de eficiență cognitivă. Cercetările în domeniu continuă.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Banca Angliei avertizează că bula tehnologică a inteligenței artificiale ar putea exploda, trimițând unde de șoc în întreaga lume
Banca Angliei a tras un semnal de alarma privind formarea unei posibile bule speculative in jurul tehnologiilor bazate p ...
-
De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate"
Cursul valutar leu-euro a intrat in ultima perioada intr-o curba de ascensiune, in defavoarea monedei naționale, euro aj ...
-
Alertă sanitară în India: "Amoeba mâncătoare de creier se răspândește rapid"
India a emis alerta sanitara dupa ce infecțiile cu amoeba Naegleria fowleri, cunoscuta ca „amoeba mancatoare de cr ...
-
Bucureștiul, cea mai scumpă capitală europeană la energie electrică. Topul UE după costul energiei
Bucurestiul ocupa primul loc in topul pretului la energie electrica raportat la puterea de cumparare din 33 de capitale ...
-
Gregg Braden produce o undă de șoc în lumea științei: afirmă că astronauții vor dezvălui în curând dovezile unei civilizații umane avansate care a existat pe Lună
Un val uriaș de controverse zguduie din nou lumea științei, dupa ce geologul și autorul american Gregg Braden a lansat o ...
-
Panică pe teritoriul SUA: un telescop uriaș al NASA a căzut în mijlocul unei ferme
Telescopul fusese lansat cu o zi inainte de la un centru de cercetare din New Mexico, inainte ca inginerii sa piarda con ...
-
Greta Thunberg acuză că a fost abuzată sexual și torturată într-o închisoare israeliană
Activista suedeza pentru clima Greta Thunberg a fost supusa abuzurilor sexuale și torturii intr-o inchisoare israeliana ...
-
Directorul FBI, Kash Patel, afirmă că 110.000 de membri ai bandei Savage fac ravagii pe străzile din Chicago
Dupa o vizita in oraș marți, directorul FBI, Kash Patel, a dezvaluit ca peste 110.000 de membri ai bandei Savage bantuie ...
-
Seymour Hersh: TRUMP SE AFLA ÎN DECLIN COGNITIV? Din interior se observă că președintele a început să dea semne de slăbiciune
Perseverența este un termen medical utilizat in psihologie, psihiatrie și logopedie pentru a descrie un anumit raspuns, ...
-
Fosta directoare a Spitalului din Iași unde au murit 7 copii din cauza unei bacterii, repusă în funcție: "Este noaptea minții"
Alexandru Rogobete, ministrul Sanatații, a anunțat miercuri, 8 octombrie, ca directoarea demisa in urma cu doua saptaman ...
-
Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Artificiul juridic care a permis acest lucru
Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au apelat la un artificiu juridic pentru a o scapa pe Alina Bica de efectele ...
-
Un recital de excepție al Arhanghelului Sufletului Românesc - Dan PURIC
În avanpremiera marii sarbatori creștine a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, Dan Puric - el insuși un Arhangh ...
-
Impactul economic al reglementării jocurilor de păcănele asupra industriei mass-media
Reglementarea stricta a sectorului de pacanele pare sa fi schimbat - sau, mai corect spus, a inceput sa schimbe - dinami ...
-
Roboți ucigași, psihoză indusă de AI și război nuclear: Cele mai mari temeri ale Pentagonului legate de inteligența artificială
Tehnologiile AI promit sa schimbe fundamental securitatea nationala. În Statele Unite, experti si factori de deciz ...
-
Fugarul Sebastian Ghiță ar putea scăpa și de ultimul dosar de corupție. Ce nereguli invocă judecătorii
Dupa noua ani de la fuga sa din Romania, Sebastian Ghița scapa practic de ultimul dosar de corupție ramas in instanța. C ...
-
Uniunea Europeană se pregătește să reintroducă vizele pentru cetățenii din 61 de state. Inclusiv Republica Moldova se află între țările vizate
Un numar de 61 de state, inclusiv Republica Moldova, ar putea pierde dreptul de a calatori fara viza in Uniunea European ...
-
„Faza 0", activă. Rusia accelerează pregătirile pentru războiul cu NATO, susține ISW
Institutul american pentru Studiul Razboiului (ISW) atrage atenția, intr-o analiza publicata, luni, 6 octombrie, ca Rusi ...
-
Un cercetător susține că a descoperit dovezi de „ADN extraterestru" în genomul uman
Un om de știința afirma ca a identificat urme de manipulare genetica „non-umana" in ADN-ul uman - fragmente mari d ...
-
Ministrul Economiei continuă campania organizată de mistificare a adevărului referitor la SALROM
Bucuresti, 07.10.2025 - COMUNICAT DE PRESA Ministrul Economiei, Miruța Dinel-Radu, continua campania organizata de misti ...
-
Teoria tahionilor explica ce se intampla cu noi atunci cand murim: trecem in alt Univers in care viteza luminii este depasita!
Fizicianul american dr. Gerard Feinberg, profesor la Universitatea Columbia (SUA), a elaborat o demonstrare matematica a ...
-
Cel mai tare experiment al tutror timpurilor: Celulele sistemului imunitar acționează la distanță și daca au fost extrase din organism la unison cu cele ramase ăn corp
În Israel, oamenii de știința au efectuat un studiu remarcabil. O singura picatura din sangele unui participant a ...
-
Kovesi: "Se spune că dimineața nu beau cafea, ci lacrimi de corupți. Nu e adevărat. Uneori beau cafea..."
Prezența procurorului european Laura Kovesi la Atena, saptamana trecuta, a capatat proporții mitice in Grecia, atat in r ...
-
Steaguri secuiești rupte de fanii clubului Universitatea Cluj în Ținutul Secuiesc. UDMR depune o plângere
UDMR va depune o plangere impotriva unor autori necunoscuți dupa ce fanii clubului sportiv Universitatea Cluj au rupt st ...
-
Pavel Durov a povestit cum s-a încercat otrăvirea lui, de ce nu foloseste niciun smartphone si ca un bitcoin va ajunge la un milion de dolari
Fondatorul rețelei de socializare Telegram, Pavel Durov, a povestit, intr-un interviu acordat podcasterului Lex Friedman ...
-
"Marea prăbușire" ce va provoca Sfârșitul Lumii. Predicția apartine unor oameni de știință: "A început numărătoarea inversă!"
Un grup de oameni de știința de la Universitațile New Hampshire și Cornell, din Statele Unite, a publicat in revista ArX ...
-
Președintele ANRE reclamă mesajele apocaliptice din sistem: "Nu știu cine o să fie primii, blackoutul sau extratereștrii"
Președintele ANRE, George Niculescu, critica valul de „mesaje apocaliptice" care alimenteaza panica in sectorul en ...
-
Spionul de la Apple. Asistentul vocal Siri cercetat penal pentru colectare ilegală de date
Parchetul din Paris a deschis o ancheta privind asistentul vocal Siri al companiei Apple, in urma unei plangeri depuse d ...
-
Sănătate marca Bolojan: Jumătate de milion de români rămași fără asigurare medicală vor merge la medic doar în stare gravă. Crește presiunea pe spitalele de urgență
Peste jumatate de milion de romani au ramas fara asigurare de sanatate incepand din 1 septembrie 2025. Eliminarea scutir ...
-
Cât vor dura frigul și ploile. Prognoza meteo actualizată până la început de noiembrie
Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizata pentru perioada 6 octombrie - 3 ...
-
Aleksandr Dughin vrea ca Marele Război să înceapă prin Republica Moldova: "Trebuie să facă schimbări pro-ruse radicale"
Aleksandr Dughin avertizeaza ca forțele pro-ruse din Republica Moldova, inclusiv blocul „Victoria" al lui Ilan Șor ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu