Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Artificiul juridic care a permis acest lucru
Postat la: 08.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au apelat la un artificiu juridic pentru a o scăpa pe Alina Bica de efectele condamnării de patru ani de închisoare primită în anul 2019, respectiv au considerat că arestul la domiciliu petrecut de fosta şefă a DIICOT pe timpul nopţii în casa ei din Italia poate fi asimilat cu detenţia într-un penitenciar din România.
Detalii despre modul în care judecătorii au interpretat legea penală şi dispoziţiile europene în acest caz apar în motivarea deciziei luate de Curtea de Apel Bucureşti pe 3 octombrie, prin care magistraţii au stabilit că Alina Bica şi-a executat pedeapsa în Italia, deşi ea nu a petrecut nicio zi efectiv în închisoare, conform Agerpres.
Alina Bica a fost condamnată definitiv în 2019 la patru ani de închisoare cu executare pentru că l-a favorizat pe omul de afaceri Ovidiu Tender. Înainte de pronunţarea sentinţei, a fugit din România, fiind localizată în Costa Rica, împreună cu Elena Udrea, după care a părăsit această ţară şi s-a stabilit în Italia, unde a cerut să nu fie extrădată în România.
Ulterior, a obţinut la Curtea de Apel din Bari ca pedepsa primită în România să fie executată formal în Italia. Concret, Curtea de Apel din Bari a stabilit, în noiembrie 2020, ca din condamnarea de patru ani să fie scăzută perioada în care Alina Bica a stat în arest preventiv şi arest la domiciliu în România. Judecătorii italieni au decis apoi ca pedeapsa rămasă - 3 ani, 9 luni şi 16 zile - să fie executată în arest la domiciliu, într-o formă diferită de arestul din România, respectiv doar între orele 21:00 (seara) şi 7:00 (dimineaţa).
După ce a "executat" pedeapsa în Italia, Bica a depus în instanţele din România mai multe contestaţii la executare, iar pe 9 iulie 2024 un complet de la Curtea de Apel Bucureşti a recunoscut decizia instanţelor italiene, fără însă a se pronunţa în legătură cu alte chestiuni juridice, cum ar fi mandatul de executare a pedepsei emis de Tribunalul Bucureşti şi mandatul european de arestare emis pe numele Alinei Bica după ce a fugit din ţară.
Între timp, pe 4 septembrie 2025, în cauza nr. C-305/22 Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit că revine instanţei de executare din statul care a emis mandatul european de arestare, în acest caz România, sarcina de a menţine sau retrage formele de executare. Mai mult, CJUE stabilea că un stat care a pronunţat o soluţie de condamnare poate refuza recunoaşterea unei decizii unui alt stat, dacă consideră că pedeapsa nu a fost executată efectiv. Pentru a lămuri care este statutul juridic al Alinei Bica, un judecător delegat a deschis un proces nou la Curtea de Apel Bucureşti, sub forma unei noi contestaţii la executare.
"Ulterior datei de 04.09.2025, situaţia juridică a formelor de executare a devenit incertă, fiind necesar a se stabili, în conformitate cu hotărârea CJUE, dacă statul român, care păstrează dreptul de a solicita executarea pedepsei pe teritoriul ţării, apreciază pedeapsa ca fiind executată în Italia sau solicită, cu respectarea principiului proporţionalităţii, predarea persoanei condamnate pentru a executa pedeapsa în România", se arată în documentele de la instanţă.
Problema ajunsă pe masa judecătorilor români era faptul că, potrivit deciziilor CEDO, o persoană nu poate executa o pedeapsă mai mare decât cea stabilită în decizia de condamnare. Or, odată ce Italia a recunoscut că Alina Bica a executat pedeapsa, România nu putea să o pună pe fosta şefă a DIICOT să mai execute o dată condamnarea.
"În ipoteza în care statul emitent ar decide să menţină mandatul european de arestare, ar reveni acestuia, dacă este cazul, atunci când persoana căutată este predată respectivului stat sau atunci când aceasta se întoarce voluntar pe teritoriul acestuia, sarcina de a ţine seama de articolul 26 alineatul (1) din Decizia cadru 2002/584. Această dispoziţie, întrucât impune luarea în considerare a tuturor perioadelor în care persoana respectivă a fost deţinută în statul de executare, garantează că persoana respectivă nu trebuie să execute, în cele din urmă, o detenţie a cărei durată totală, atât în statul de executare, cât şi în statul emitent, ar depăşi durata pedepsei privative de libertate la care a fost condamnată în statul emitent", mai spun judecătorii români.
Concret, magistraţii trebuiau să găsească un artificiu prin care să echivaleze arestul la domiciliu din Italia cu detenţia într-un penitenciar din România, pentru a considera pedeapsa ca fiind executată. Soluţia găsită de un complet de la Curtea de Apel Bucureşti a fost să considere că arestul la domiciliu petrecut în timpul nopţii de Alina Bica în casa din Italia este similar cu regimul deschis din închisorile din România, chiar dacă această echivalare nu este prevăzută în legislaţie, lucru recunoscut chiar de judecătorii români.
"Curtea de Apel din Bari a stabilit că pedeapsa rămasă de executat este de 3 ani, 9 luni şi 16 zile, din totalul de 4 ani de închisoare, restul fiind dedus ca reprezentând durata detenţiei preventive executată pe teritoriul României. Modalitatea de executare a pedepsei a presupus ca persoana condamnată să rămână în arest la domiciliu între orele 21 şi 7, iar în perioada rămasă să meargă în mod obligatoriu la locul de muncă. Totodată, persoana condamnată a avut interdicţia de a desfăşura anumite activităţi şi a frecventa anumite locaţii, indicate expres în hotărârea de recunoaştere. Analizând regimul juridic al pedepsei, Curtea constată că este similar arestului la domiciliu în dreptul procesual penal român, cu posibilitatea părăsirii domiciliului pentru a merge la locul de muncă (art. 221 alin. (6) din Cpp), măsură preventivă privativă de libertate, a cărei durată se scade din durata pedepsei cu închisoarea, în temeiul art. 399 alin. (6) din Cpp - prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu cu o zi din pedeapsă. Totodată, potrivit Legii nr. 254/2013, şi persoanele aflate în executarea pedepsei închisorii, în regim deschis, au posibilitatea de a merge la muncă, zilnic, în afara penitenciarului, neînsoţiţi de escortă, cu obligaţia de a reveni la penitenciar la finalul orelor de lucru. Astfel, deşi forma de executare a pedepsei stabilită de Curtea de Apel din Bari nu este prevăzută expres în dreptul execuţional român, aceasta prezintă forme puternice de similitudine cu măsurile preventive privative de libertate reglementate în dreptul procesual penal român, a căror durată se deduce, zi la zi, din durata pedepsei aplicabile şi cu regimul juridic al executării pedepsei în regim deschis. Pentru aceste motive, Curtea apreciază că durata executată pe teritoriul Republicii Italiene, de 3 ani, 9 luni şi 16 zile (rămasă după deducerea unei părţi din durata arestului preventiv), a constituit o privare de libertate a persoanei condamnate", susţin magistraţii români.
În consecinţă, judecătorii români au constatat că nu mai există temeiuri pentru a menţine mandatul european emis pe numele Alinei Bica. "În baza hotărârii Marii Camere a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată la 04.09.2025, în cauza C-305/22, lămureşte întinderea şi aplicarea deciziei penale nr.../CO/15.05.2025, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a Penală, în sensul că pedeapsa stabilită prin sentinţa penală nr.../29.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Penală, în dosarul nr.../1/2015 este executată integral şi retrage formele de executare emise pe numele condamnatei: respectiv MEPI nr. 90 din 27.11.2019 şi mandatul european de arestare nr. 48/27.11.2019, emise de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală, în baza sentinţei penale nr.../29.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Penală", se arată în decizia Curţii de Apel Bucureşti.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Fosta directoare a Spitalului din Iași unde au murit 7 copii din cauza unei bacterii, repusă în funcție: "Este noaptea minții"
Alexandru Rogobete, ministrul Sanatații, a anunțat miercuri, 8 octombrie, ca directoarea demisa in urma cu doua saptaman ...
-
Un recital de excepție al Arhanghelului Sufletului Românesc - Dan PURIC
În avanpremiera marii sarbatori creștine a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, Dan Puric - el insuși un Arhangh ...
-
Impactul economic al reglementării jocurilor de păcănele asupra industriei mass-media
Reglementarea stricta a sectorului de pacanele pare sa fi schimbat - sau, mai corect spus, a inceput sa schimbe - dinami ...
-
Roboți ucigași, psihoză indusă de AI și război nuclear: Cele mai mari temeri ale Pentagonului legate de inteligența artificială
Tehnologiile AI promit sa schimbe fundamental securitatea nationala. În Statele Unite, experti si factori de deciz ...
-
Fugarul Sebastian Ghiță ar putea scăpa și de ultimul dosar de corupție. Ce nereguli invocă judecătorii
Dupa noua ani de la fuga sa din Romania, Sebastian Ghița scapa practic de ultimul dosar de corupție ramas in instanța. C ...
-
Uniunea Europeană se pregătește să reintroducă vizele pentru cetățenii din 61 de state. Inclusiv Republica Moldova se află între țările vizate
Un numar de 61 de state, inclusiv Republica Moldova, ar putea pierde dreptul de a calatori fara viza in Uniunea European ...
-
„Faza 0", activă. Rusia accelerează pregătirile pentru războiul cu NATO, susține ISW
Institutul american pentru Studiul Razboiului (ISW) atrage atenția, intr-o analiza publicata, luni, 6 octombrie, ca Rusi ...
-
Un cercetător susține că a descoperit dovezi de „ADN extraterestru" în genomul uman
Un om de știința afirma ca a identificat urme de manipulare genetica „non-umana" in ADN-ul uman - fragmente mari d ...
-
Ministrul Economiei continuă campania organizată de mistificare a adevărului referitor la SALROM
Bucuresti, 07.10.2025 - COMUNICAT DE PRESA Ministrul Economiei, Miruța Dinel-Radu, continua campania organizata de misti ...
-
Teoria tahionilor explica ce se intampla cu noi atunci cand murim: trecem in alt Univers in care viteza luminii este depasita!
Fizicianul american dr. Gerard Feinberg, profesor la Universitatea Columbia (SUA), a elaborat o demonstrare matematica a ...
-
Cel mai tare experiment al tutror timpurilor: Celulele sistemului imunitar acționează la distanță și daca au fost extrase din organism la unison cu cele ramase ăn corp
În Israel, oamenii de știința au efectuat un studiu remarcabil. O singura picatura din sangele unui participant a ...
-
Kovesi: "Se spune că dimineața nu beau cafea, ci lacrimi de corupți. Nu e adevărat. Uneori beau cafea..."
Prezența procurorului european Laura Kovesi la Atena, saptamana trecuta, a capatat proporții mitice in Grecia, atat in r ...
-
Steaguri secuiești rupte de fanii clubului Universitatea Cluj în Ținutul Secuiesc. UDMR depune o plângere
UDMR va depune o plangere impotriva unor autori necunoscuți dupa ce fanii clubului sportiv Universitatea Cluj au rupt st ...
-
Pavel Durov a povestit cum s-a încercat otrăvirea lui, de ce nu foloseste niciun smartphone si ca un bitcoin va ajunge la un milion de dolari
Fondatorul rețelei de socializare Telegram, Pavel Durov, a povestit, intr-un interviu acordat podcasterului Lex Friedman ...
-
"Marea prăbușire" ce va provoca Sfârșitul Lumii. Predicția apartine unor oameni de știință: "A început numărătoarea inversă!"
Un grup de oameni de știința de la Universitațile New Hampshire și Cornell, din Statele Unite, a publicat in revista ArX ...
-
Președintele ANRE reclamă mesajele apocaliptice din sistem: "Nu știu cine o să fie primii, blackoutul sau extratereștrii"
Președintele ANRE, George Niculescu, critica valul de „mesaje apocaliptice" care alimenteaza panica in sectorul en ...
-
Spionul de la Apple. Asistentul vocal Siri cercetat penal pentru colectare ilegală de date
Parchetul din Paris a deschis o ancheta privind asistentul vocal Siri al companiei Apple, in urma unei plangeri depuse d ...
-
Sănătate marca Bolojan: Jumătate de milion de români rămași fără asigurare medicală vor merge la medic doar în stare gravă. Crește presiunea pe spitalele de urgență
Peste jumatate de milion de romani au ramas fara asigurare de sanatate incepand din 1 septembrie 2025. Eliminarea scutir ...
-
Cât vor dura frigul și ploile. Prognoza meteo actualizată până la început de noiembrie
Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizata pentru perioada 6 octombrie - 3 ...
-
Aleksandr Dughin vrea ca Marele Război să înceapă prin Republica Moldova: "Trebuie să facă schimbări pro-ruse radicale"
Aleksandr Dughin avertizeaza ca forțele pro-ruse din Republica Moldova, inclusiv blocul „Victoria" al lui Ilan Șor ...
-
Vânătoarea cu drona: vor survola România pentru prinderea celor care poluează mediul spune ministra Diana Buzoianu
Ministerul Mediului a semnat un contract pentru punerea la dispoziția Garzii Naționale de Mediu a zeci de drone echipate ...
-
S-a finalizat procesul "Fantomei" de la Artmark! A cumpărat tablouri de 550.000 de euro sub o identitate falsă. Lucrările sunt semnate de Tonitza, Vermont și Țuculescu
Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX ca D.T. (in varsta de 45 de ani) și-a fabricat o alta identitate pentru a pa ...
-
Confort, protecție și design modern – soluțiile EdiStar pentru locuințe contemporane
Într-un context in care locuințele devin tot mai mult o extensie a stilului de viața, soluțiile moderne pentru ame ...
-
Invazie de şacali într-un judeţ din ţară. Proprietarii de animale sunt sfătuiți să-și păzească bine gospodăriile
Numarul șacalilor din județul Vaslui a crescut semnificativ in ultimii ani, autoritațile estimand prezența a peste 400 d ...
-
„Simpatică, dar nu butucănoasă" - Ce scrie Top Gear despre conceptul Dacia Hipster
„Nu incercam sa reinventam Mini-ul", spune vicepreședintele de design al Dacia, pentru Top Gear UK, despre concept ...
-
Măsurile de austeritate au dus mica economie în prăpastie: România înregistrează cel mai puternic recul în zona comerțului
În urma masurilor de austeritate impuse de premierul Ilie Bolojan, micii afaceriști din Romania se afla intr-o sit ...
-
Doi matematicieni francezi susțin că știința dovedește existența lui Dumnezeu
O carte recenta, semnata de doi matematicieni francezi, afirma ca ofera un raspuns științific la una dintre cele mai vec ...
-
Statul a îndatorat fiecare român cu peste 11.000 de euro. Țara noastră a ajuns cu datoriile la un nivel record și continuă să se împrumute
Statul roman a ajuns la un nivel record al datoriei publice, depașind 1.000 de miliarde de lei, echivalentul a peste 55. ...
-
Dumnezeul Inteligentei Artificiale: Tot mai multe aplicații religioase oferă utilizatorilor posibilitatea de a interacționa cu enitități divine
În era tehnologiei, tot mai mulți oameni apeleaza la inteligența artificiala pentru indrumare, iar aplicațiile rel ...
-
Doi gemeni francezi au piratat sistemele unui avion Tarom. „Perturbați sistemele avionului și vă jucați cu viața pasagerilor"
Tony și Jordan, doi gemeni francezi, maeștri ai iluziilor, au piratat sistemul video al unui avion Tarom in care se afla ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu