Panică pe teritoriul SUA: un telescop uriaș al NASA a căzut în mijlocul unei ferme

Telescopul fusese lansat cu o zi înainte de la un centru de cercetare din New Mexico, înainte ca inginerii să piardă contactul cu el.

„Dacă ai fost unul dintre mulții oameni care au văzut ceva pe cer la amurg aseară, probabil că asta a fost!" Joia trecută, Ann Vincent Walter a făcut probabil cea mai neașteptată descoperire din viața ei la ferma familiei sale din Edmonton, Texas. În timp ce se pregătea să meargă la muncă, a observat un obiect zburător ciudat pe cer, asemănător unui balon cu aer cald. Intrigată, tânăra a filmat și i l-a trimis tatălui ei, care a sfătuit-o să sune la poliția din comitatul Hale.

A fost un lucru bun pe care l-a făcut, deoarece s-a dovedit a fi un telescop NASA cunoscut sub numele de „PICTURE-D".

Ea a spus: „Ei (poliția) mi-au mulțumit că i-am anunțat, deoarece o echipă NASA încerca în prezent să găsească și să recupereze echipamentul lor. Am fost uluită de acest răspuns și am închis. Am primit imediat un apel de la biroul șerifului, în care mi se spunea că un bărbat din echipa NASA mă va contacta și că nu era un balon, ci o piesă mare de echipament experimental atașată la o parașută."

Telescopul, care cântărește aproximativ 680 de kilograme și măsoară patru metri lungime și peste un metru lățime, fusese lansat cu o zi înainte de la un centru de cercetare legat de NASA, Columbia Scientific Balloon Facility, din New Mexico.

Se pare că telescopul a atins o altitudine de 36.000 de metri înainte de a pierde contactul cu inginerii și de a coborî brusc înapoi la ferma familiei Walter. Din fericire, nimeni nu era jos.