Un recital de excepție al Arhanghelului Sufletului Românesc - Dan PURIC

Postat la: 08.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Un recital de excepție al Arhanghelului Sufletului Românesc - Dan PURIC

În avanpremiera marii sărbători creștine a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, Dan Puric - el însuși un Arhanghel al Sufletului Românesc,  vă oferă un recital extraordinar  "De la Suflet la Suflet", vineri 7 noiembrie, ora 19:00, cu accesul în sala  începând cu ora 18:30 la Sala Dalles. 

Biletele se gasesc în format electronic AICI.  

"Ce poate fi mai de preț astăzi, în lumea aceasta devorată de interese strict materiale, orbită de instinctul de supraviețuire, nemaifiind luminată de CREDINȚA, alergând după profitul imediat și fără scrupule, o lume contaminată de surogatul dezvoltării personale și nicidecum de DESĂVÂRȘIREA sufletească, decât un spectacol - MARTURISIRE, a ceea ce nimic și nimeni nu va putea sa șteargă din istoria unei umanități ce nu și-a întors privirea de la CER, și anume Tainica legătura de iubire de la SUFLET la SUFLET! Pod trainic pe care pășește doar Bunul Dumnezeu! Cu dragoste creștina, Dan Puric!" 

