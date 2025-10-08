Un recital de excepție al Arhanghelului Sufletului Românesc - Dan PURIC
Postat la: 08.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În avanpremiera marii sărbători creștine a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, Dan Puric - el însuși un Arhanghel al Sufletului Românesc, vă oferă un recital extraordinar "De la Suflet la Suflet", vineri 7 noiembrie, ora 19:00, cu accesul în sala începând cu ora 18:30 la Sala Dalles.
Biletele se gasesc în format electronic AICI.
"Ce poate fi mai de preț astăzi, în lumea aceasta devorată de interese strict materiale, orbită de instinctul de supraviețuire, nemaifiind luminată de CREDINȚA, alergând după profitul imediat și fără scrupule, o lume contaminată de surogatul dezvoltării personale și nicidecum de DESĂVÂRȘIREA sufletească, decât un spectacol - MARTURISIRE, a ceea ce nimic și nimeni nu va putea sa șteargă din istoria unei umanități ce nu și-a întors privirea de la CER, și anume Tainica legătura de iubire de la SUFLET la SUFLET! Pod trainic pe care pășește doar Bunul Dumnezeu! Cu dragoste creștina, Dan Puric!"
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Impactul economic al reglementării jocurilor de păcănele asupra industriei mass-media
Reglementarea stricta a sectorului de pacanele pare sa fi schimbat - sau, mai corect spus, a inceput sa schimbe - dinami ...
-
Roboți ucigași, psihoză indusă de AI și război nuclear: Cele mai mari temeri ale Pentagonului legate de inteligența artificială
Tehnologiile AI promit sa schimbe fundamental securitatea nationala. În Statele Unite, experti si factori de deciz ...
-
Fugarul Sebastian Ghiță ar putea scăpa și de ultimul dosar de corupție. Ce nereguli invocă judecătorii
Dupa noua ani de la fuga sa din Romania, Sebastian Ghița scapa practic de ultimul dosar de corupție ramas in instanța. C ...
-
Uniunea Europeană se pregătește să reintroducă vizele pentru cetățenii din 61 de state. Inclusiv Republica Moldova se află între țările vizate
Un numar de 61 de state, inclusiv Republica Moldova, ar putea pierde dreptul de a calatori fara viza in Uniunea European ...
-
„Faza 0", activă. Rusia accelerează pregătirile pentru războiul cu NATO, susține ISW
Institutul american pentru Studiul Razboiului (ISW) atrage atenția, intr-o analiza publicata, luni, 6 octombrie, ca Rusi ...
-
Un cercetător susține că a descoperit dovezi de „ADN extraterestru" în genomul uman
Un om de știința afirma ca a identificat urme de manipulare genetica „non-umana" in ADN-ul uman - fragmente mari d ...
-
Ministrul Economiei continuă campania organizată de mistificare a adevărului referitor la SALROM
Bucuresti, 07.10.2025 - COMUNICAT DE PRESA Ministrul Economiei, Miruța Dinel-Radu, continua campania organizata de misti ...
-
Teoria tahionilor explica ce se intampla cu noi atunci cand murim: trecem in alt Univers in care viteza luminii este depasita!
Fizicianul american dr. Gerard Feinberg, profesor la Universitatea Columbia (SUA), a elaborat o demonstrare matematica a ...
-
Cel mai tare experiment al tutror timpurilor: Celulele sistemului imunitar acționează la distanță și daca au fost extrase din organism la unison cu cele ramase ăn corp
În Israel, oamenii de știința au efectuat un studiu remarcabil. O singura picatura din sangele unui participant a ...
-
Kovesi: "Se spune că dimineața nu beau cafea, ci lacrimi de corupți. Nu e adevărat. Uneori beau cafea..."
Prezența procurorului european Laura Kovesi la Atena, saptamana trecuta, a capatat proporții mitice in Grecia, atat in r ...
-
Steaguri secuiești rupte de fanii clubului Universitatea Cluj în Ținutul Secuiesc. UDMR depune o plângere
UDMR va depune o plangere impotriva unor autori necunoscuți dupa ce fanii clubului sportiv Universitatea Cluj au rupt st ...
-
Pavel Durov a povestit cum s-a încercat otrăvirea lui, de ce nu foloseste niciun smartphone si ca un bitcoin va ajunge la un milion de dolari
Fondatorul rețelei de socializare Telegram, Pavel Durov, a povestit, intr-un interviu acordat podcasterului Lex Friedman ...
-
"Marea prăbușire" ce va provoca Sfârșitul Lumii. Predicția apartine unor oameni de știință: "A început numărătoarea inversă!"
Un grup de oameni de știința de la Universitațile New Hampshire și Cornell, din Statele Unite, a publicat in revista ArX ...
-
Președintele ANRE reclamă mesajele apocaliptice din sistem: "Nu știu cine o să fie primii, blackoutul sau extratereștrii"
Președintele ANRE, George Niculescu, critica valul de „mesaje apocaliptice" care alimenteaza panica in sectorul en ...
-
Spionul de la Apple. Asistentul vocal Siri cercetat penal pentru colectare ilegală de date
Parchetul din Paris a deschis o ancheta privind asistentul vocal Siri al companiei Apple, in urma unei plangeri depuse d ...
-
Sănătate marca Bolojan: Jumătate de milion de români rămași fără asigurare medicală vor merge la medic doar în stare gravă. Crește presiunea pe spitalele de urgență
Peste jumatate de milion de romani au ramas fara asigurare de sanatate incepand din 1 septembrie 2025. Eliminarea scutir ...
-
Cât vor dura frigul și ploile. Prognoza meteo actualizată până la început de noiembrie
Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizata pentru perioada 6 octombrie - 3 ...
-
Aleksandr Dughin vrea ca Marele Război să înceapă prin Republica Moldova: "Trebuie să facă schimbări pro-ruse radicale"
Aleksandr Dughin avertizeaza ca forțele pro-ruse din Republica Moldova, inclusiv blocul „Victoria" al lui Ilan Șor ...
-
Vânătoarea cu drona: vor survola România pentru prinderea celor care poluează mediul spune ministra Diana Buzoianu
Ministerul Mediului a semnat un contract pentru punerea la dispoziția Garzii Naționale de Mediu a zeci de drone echipate ...
-
S-a finalizat procesul "Fantomei" de la Artmark! A cumpărat tablouri de 550.000 de euro sub o identitate falsă. Lucrările sunt semnate de Tonitza, Vermont și Țuculescu
Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX ca D.T. (in varsta de 45 de ani) și-a fabricat o alta identitate pentru a pa ...
-
Confort, protecție și design modern – soluțiile EdiStar pentru locuințe contemporane
Într-un context in care locuințele devin tot mai mult o extensie a stilului de viața, soluțiile moderne pentru ame ...
-
Invazie de şacali într-un judeţ din ţară. Proprietarii de animale sunt sfătuiți să-și păzească bine gospodăriile
Numarul șacalilor din județul Vaslui a crescut semnificativ in ultimii ani, autoritațile estimand prezența a peste 400 d ...
-
„Simpatică, dar nu butucănoasă" - Ce scrie Top Gear despre conceptul Dacia Hipster
„Nu incercam sa reinventam Mini-ul", spune vicepreședintele de design al Dacia, pentru Top Gear UK, despre concept ...
-
Măsurile de austeritate au dus mica economie în prăpastie: România înregistrează cel mai puternic recul în zona comerțului
În urma masurilor de austeritate impuse de premierul Ilie Bolojan, micii afaceriști din Romania se afla intr-o sit ...
-
Doi matematicieni francezi susțin că știința dovedește existența lui Dumnezeu
O carte recenta, semnata de doi matematicieni francezi, afirma ca ofera un raspuns științific la una dintre cele mai vec ...
-
Statul a îndatorat fiecare român cu peste 11.000 de euro. Țara noastră a ajuns cu datoriile la un nivel record și continuă să se împrumute
Statul roman a ajuns la un nivel record al datoriei publice, depașind 1.000 de miliarde de lei, echivalentul a peste 55. ...
-
Dumnezeul Inteligentei Artificiale: Tot mai multe aplicații religioase oferă utilizatorilor posibilitatea de a interacționa cu enitități divine
În era tehnologiei, tot mai mulți oameni apeleaza la inteligența artificiala pentru indrumare, iar aplicațiile rel ...
-
Doi gemeni francezi au piratat sistemele unui avion Tarom. „Perturbați sistemele avionului și vă jucați cu viața pasagerilor"
Tony și Jordan, doi gemeni francezi, maeștri ai iluziilor, au piratat sistemul video al unui avion Tarom in care se afla ...
-
"Am pozele tale nud și tot ce-mi trebuie ca să-ți distrug viața!" La doar 90 de minute după ce a primit mesajul adolescentul de 16 ani și-a luat viața
Numarul cazurilor de șantaj sexual care vizeaza adolescenții pe internet este in creștere in SUA și Europa. Minorii sunt ...
-
Noua ordine financiară mondială: provocări la adresa hegemoniei dolarului
Peisajul financiar internațional sufera transformari profunde care amenința hegemonia istorica a dolarului american. &Ic ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu