Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
Postat la: 10.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În dimineața zilei de sâmbătă, 27 septembrie, cerul sud-estului Franței a devenit scena unui spectacol natural ireal. Mii de oameni din regiunile Ardèche, Vaucluse, Bouches-du-Rhône și Gard au rămas cu privirile ațintite spre nori, uimiți de ceea ce părea un gol uriaș apărut din senin.
Un cerc perfect, de aproape 50 de kilometri în diametru, s-a deschis în mijlocul stratului de nori, lăsând impresia că cerul a fost „perforat" de o forță invizibilă. Fenomenul, rar și fascinant, a transformat atmosfera într-un tablou natural de o frumusețe stranie, stârnind nedumerire și entuziasm deopotrivă.
Martorii au descris momentul ca fiind „hipnotizant" și „ireal", iar fotografiile surprinse în acea zi au făcut rapid înconjurul rețelelor sociale. Deși spectaculos, misterul are o explicație științifică precisă, una care arată cât de imprevizibil și ingenios poate fi comportamentul norilor.
Fenomenul poartă un nume științific precis: „cavum", cunoscut mai frecvent sub denumirea de „gaură de Virga". Contrar aparenței sale misterioase, nu este vorba despre un miracol sau o anomalie inexplicabilă, ci despre un proces meteorologic documentat, chiar dacă este excepțional de rar de observat.
Formarea acestei zone circulare degajate rezultă dintr-o serie fascinantă de reacții fizice care transformă, literalmente, structura norilor sub ochii noștri.
Potrivit lui Sylvain Galliau, specialist în previziuni la Météo-France, nașterea unei găuri de Virga urmează un proces în mai multe etape, de o precizie remarcabilă. Totul începe cu o perturbare într-un strat subțire de nori, adesea provocată de trecerea unei aeronave.
Această intruziune tulbură echilibrul delicat al picăturilor de apă suspendate în nor. Sub efectul turbulenței, apa lichidă se cristalizează instantaneu, formând cristale voluminoase de gheață care nu existau anterior în acea zonă atmosferică.
Aceste cristale noi, mai grele decât picăturile inițiale, își încep coborârea spre sol sub forma unor filamente înghețate spectaculoase. Însă fizica atmosferică rezervă o surpriză suplimentară: aceste cristale nu vor atinge niciodată pământul.
În timpul căderii lor, cristalele de gheață suferă un fenomen numit sublimare: ele trec direct din starea solidă în cea gazoasă, evaporându-se complet înainte de a atinge solul. Această transformare creează iluzia unei „ploi fantomă" care dispare pe parcurs.
Procesul de sublimare explică de ce centrul norului se golește treptat de materie, creând acea zonă circulară perfect degajată care fascinează atât de mult observatorii.
Apa, sub toate formele sale, a dispărut literalmente din această secțiune atmosferică, lăsând un cer de un albastru imaculat, încercuit de stratul de nori înconjurător. Excepționalitatea acestui fenomen explică entuziasmul pe care l-a stârnit pe platformele digitale.
Clubul de canotaj din Saint-Gilles, situat în Gard, a sintetizat perfect sentimentul general, descriind spectacolul ca fiind „magic" pe rețelele sociale. Această reacție colectivă ilustrează fascinația noastră persistentă pentru fenomenele naturale extraordinare.
Într-o epocă în care tehnologia ne obișnuiește cu cele mai sofisticate efecte vizuale, natura reușește încă să ne surprindă și să ne uimească prin creativitatea sa spontană.
Apariția acestei găuri de Virga reamintește că atmosfera terestră rămâne un laborator gigantic unde au loc constant experimente naturale de o frumusețe copleșitoare. Aceste fenomene rare ne oferă ocazia unică de a observa direct legile fizicii la lucru în mediul nostru cotidian.
Deși explicabil științific, acest spectacol își păstrează întreaga magie pentru cei care au avut șansa să-l observe. El mărturisește bogăția neașteptată a atmosferei noastre și capacitatea sa de a ne surprinde, chiar și în regiunile cele mai familiare.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Gates și Rockefeller finanțează un program de preluare totală a sistemului alimentar global
Nu este o coincidența ca prețurile alimentelor continua sa creasca cu rate care depașesc rata generala a inflației. Mode ...
-
E clar că fac rau organismului: Bill Gates vrea să reducă prețul medicamentelor de tip Ozempic/Mounjaro - "Trebuie să ajungă la toată lumea!"
Fundația Gates și Organizația Panamericana a Sanatații (PAHO) lucreaza ambele la modalitați de a face medicamentele pent ...
-
Comisia Europeană investighează Snapchat, YouTube, Apple și Google privind protecția minorilor
Comisia Europeana a anunțat vineri intr-un comunicat primele acțiuni oficiale de investigare a marilor platforme digital ...
-
Povestea celui mai faimos cod de activare Windows XP piratat din lume: "FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8"
Fostul inginer Microsoft Dave W. Plummer, omul din spatele unor componente legendare precum Task Manager, Windows Pinbal ...
-
Cine este Maria Corina Machado, femeia de fier care i-a suflat Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump: Se luptă cu un dictator feroce
Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost caștigat de María Corina Machado, o figura emblematica a Venezuelei. Mar&ia ...
-
România a lansat prima infrastructură națională de Inteligență Artificială: Un proiect de amploare prinde contur în țara noastră
Romania face un pas important spre integrarea Inteligenței Articificiale și a fost construita prima infrastructura națio ...
-
Avertisment major planetar: acestea sunt teritoriile care se vor transforma curând în zone interzise vieții umane
Schimbarile climatice, considerate mult timp o amenințare indepartata, se transforma intr-o realitate tot mai dura in un ...
-
Garderoba visurilor tale este mai aproape decât crezi - află cum un credit rapid îți poate oferi libertatea de a te reinventa
Astazi, tendințele modei se modifica de la un sezon la altul, iar reinnoirea garderobei poate deveni o provocare. Cu toa ...
-
Lumea științei a descoperit Akasha: Fizicienii spun că Universul ar avea capacitatea de a-și aminti fiecare eveniment cosmic
Conform unei teorii de ultima ora, spațiu-timp ar putea funcționa ca o forma de memorie cuantica, inregistrand și pastra ...
-
Prenumele tău îți oferă șanse de angajare mai mult decât CV-ul: un experiment demonstrează situații la care nu te-ai fi gândit că iti pot influenta cariera
Cercetatorii canadieni au scos la lumina un mecanism psihologic subtil care ii influențeaza pe recrutori: simpla sonorit ...
-
Cel mai căutat criminal din România a fost reperat: Unde au descoperit polițiștii urmele lăsate de Emil Gânj
Potrivit unor surse judiciare, polițiștii au reușit recent sa dea din nou de urma lui Ganj, dupa o perioada in care se c ...
-
Armata Română, gata să intervină militar în Republica Moldova, în cazul unui atac rusesc. Șeful Armatei: „Avem un parteneriat strategic"
Daca Republica Moldova va fi atacata de un alt stat, inclusiv de Rusia, Armata Romana ar putea intra in razboi, pe terit ...
-
Coincidență sau conspirație? Identitatea digitală a fost introdusă simultan în toate țările
În ultimele trei luni, guvernele din Elveția pana in Papua Noua Guinee au avansat rapid politica și introducerea i ...
-
Descoperire revolutionara in Alzheimer care inverseaza boala in doar 6 luni
Într-o descoperire uimitoare, cercetatorii din Spania și China au dezvoltat nanoparticule care nu numai ca elimina ...
-
Banca Angliei avertizează că bula tehnologică a inteligenței artificiale ar putea exploda, trimițând unde de șoc în întreaga lume
Banca Angliei a tras un semnal de alarma privind formarea unei posibile bule speculative in jurul tehnologiilor bazate p ...
-
De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate"
Cursul valutar leu-euro a intrat in ultima perioada intr-o curba de ascensiune, in defavoarea monedei naționale, euro aj ...
-
Alertă sanitară în India: "Amoeba mâncătoare de creier se răspândește rapid"
India a emis alerta sanitara dupa ce infecțiile cu amoeba Naegleria fowleri, cunoscuta ca „amoeba mancatoare de cr ...
-
Bucureștiul, cea mai scumpă capitală europeană la energie electrică. Topul UE după costul energiei
Bucurestiul ocupa primul loc in topul pretului la energie electrica raportat la puterea de cumparare din 33 de capitale ...
-
Ne apropiem de singularitate. Noul model AI din China ar fi la fel de capabil precum creierul uman
SpikingBrain 1.0 este noul model de limbaj dezvoltat de Academia Chineza de Științe din Beijing, care propune o viziune ...
-
Gregg Braden produce o undă de șoc în lumea științei: afirmă că astronauții vor dezvălui în curând dovezile unei civilizații umane avansate care a existat pe Lună
Un val uriaș de controverse zguduie din nou lumea științei, dupa ce geologul și autorul american Gregg Braden a lansat o ...
-
Panică pe teritoriul SUA: un telescop uriaș al NASA a căzut în mijlocul unei ferme
Telescopul fusese lansat cu o zi inainte de la un centru de cercetare din New Mexico, inainte ca inginerii sa piarda con ...
-
Greta Thunberg acuză că a fost abuzată sexual și torturată într-o închisoare israeliană
Activista suedeza pentru clima Greta Thunberg a fost supusa abuzurilor sexuale și torturii intr-o inchisoare israeliana ...
-
Directorul FBI, Kash Patel, afirmă că 110.000 de membri ai bandei Savage fac ravagii pe străzile din Chicago
Dupa o vizita in oraș marți, directorul FBI, Kash Patel, a dezvaluit ca peste 110.000 de membri ai bandei Savage bantuie ...
-
Seymour Hersh: TRUMP SE AFLA ÎN DECLIN COGNITIV? Din interior se observă că președintele a început să dea semne de slăbiciune
Perseverența este un termen medical utilizat in psihologie, psihiatrie și logopedie pentru a descrie un anumit raspuns, ...
-
Fosta directoare a Spitalului din Iași unde au murit 7 copii din cauza unei bacterii, repusă în funcție: "Este noaptea minții"
Alexandru Rogobete, ministrul Sanatații, a anunțat miercuri, 8 octombrie, ca directoarea demisa in urma cu doua saptaman ...
-
Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Artificiul juridic care a permis acest lucru
Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au apelat la un artificiu juridic pentru a o scapa pe Alina Bica de efectele ...
-
Un recital de excepție al Arhanghelului Sufletului Românesc - Dan PURIC
În avanpremiera marii sarbatori creștine a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, Dan Puric - el insuși un Arhangh ...
-
Impactul economic al reglementării jocurilor de păcănele asupra industriei mass-media
Reglementarea stricta a sectorului de pacanele pare sa fi schimbat - sau, mai corect spus, a inceput sa schimbe - dinami ...
-
Roboți ucigași, psihoză indusă de AI și război nuclear: Cele mai mari temeri ale Pentagonului legate de inteligența artificială
Tehnologiile AI promit sa schimbe fundamental securitatea nationala. În Statele Unite, experti si factori de deciz ...
-
Fugarul Sebastian Ghiță ar putea scăpa și de ultimul dosar de corupție. Ce nereguli invocă judecătorii
Dupa noua ani de la fuga sa din Romania, Sebastian Ghița scapa practic de ultimul dosar de corupție ramas in instanța. C ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu