Gregg Braden produce o undă de șoc în lumea științei: afirmă că astronauții vor dezvălui în curând dovezile unei civilizații umane avansate care a existat pe Lună

Un val uriaș de controverse zguduie din nou lumea științei, după ce geologul și autorul american Gregg Braden a lansat o ipoteză șocantă: astronauții ar putea confirma existența unei civilizații umane avansate pe Lună, care ar fi trăit acolo în urmă cu aproximativ 50.000 de ani.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat popularului podcast al lui Joe Rogan, citat de DailyMail, unde Braden a sugerat că misiunile spațiale viitoare ale Chinei și Indiei ar putea aduce dovezi clare despre „structuri arheologice ascunse" pe suprafața lunară.

Autorul, cunoscut pentru teoriile sale controversate din volume precum Deep Truth și Missing Links, afirmă că Statele Unite și Uniunea Sovietică ar fi ascuns aceste informații în perioada Războiului Rece, considerându-le prea sensibile pentru opinia publică.

Conform lui Braden, noile puteri spațiale intenționează să transmită integral misiunile lor, prin televiziune și platforme online, expunând astfel publicului structurile ascunse. China urmează să lanseze misiunea Chang'e 7 în 2026, iar India, proiectul Chandrayaan-4, în jurul anului 2028.

Geologul speculează că astronauții ar putea descoperi „inscripții și construcții" care ar demonstra că o civilizație umană a atins „măreția înainte de a ne autodistruge prin război," într-un ciclu anterior al istoriei.

Braden și-a susținut teoria invocând fotografii din misiunea Clementine care ar fi surprins pe Lună forme cu unghiuri de 90 de grade - pe care le consideră un semn al unor construcții artificiale. El compară aceste imagini cu structuri similare observate în regiunea Cydonia de pe Marte, loc faimos pentru controversatul „Chip de pe Marte".

Atât NASA, cât și comunitatea științifică resping categoric aceste ipoteze. Datele oficiale, inclusiv cele din cadrul Lunar Sample Compendium, nu indică nicio anomalie care să sugereze activitate umană antică. Oamenii de știință explică în mod constant că formele unghiulare sunt rezultatul eroziunii și al umbrelor naturale.

Braden mai susține că unii astronauți din programul Apollo ar fi văzut „structuri și inscripții" în anii 1960 și 1970, dar că imaginile și transmisiile radio ar fi fost cenzurate. El crede că viitoarele misiuni ar putea documenta inscripții în limbi recunoscute, care ar servi drept „dovada incontestabilă".

Pe lângă misterele Lunii, Braden a extins teoria sa la evoluția umană. El a invocat studii genetice care arată că oamenii moderni s-au încrucișat cu neanderthalienii și denisovanii, dar a mers mai departe, susținând că genomul uman ar fi fost „modificat intenționat" într-un trecut îndepărtat.

Ca „dovadă", el indică structura neobișnuită a cromozomului 2, care rezultă din fuziunea a doi cromozomi ancestrali. Totuși, oamenii de știință consideră unanim această fuziune drept o mutație naturală apărută în cursul evoluției speciei Homo sapiens, fără nicio dovadă că ar fi fost rezultatul unei intervenții artificiale.

Deși afirmațiile lui Braden alimentează cercurile conspiraționiste, comunitatea științifică rămâne fermă pe poziție: în prezent, nu există nicio dovadă verificabilă a existenței unei civilizații umane pe Lună înaintea erei moderne.