Bucureștiul, cea mai scumpă capitală europeană la energie electrică. Topul UE după costul energiei
Postat la: 09.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Bucureştiul ocupă primul loc în topul preţului la energie electrică raportat la puterea de cumpărare din 33 de capitale europene şi locul 9 în topul statelor UE în ceea ce priveşte preţul energiei, fiind peste media europeană, relevă Household Energy Price Index (HEPI) pe luna septembrie.
Raportul HEPI (Household Energy Price Index - septembrie 2025) este realizat de Energie-Control Austria, MEKH - Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority şi VaasaETT, în colaborare cu autorităţi de reglementare şi operatori din 33 de ţări europene: toate statele membre UE, plus Marea Britanie, Norvegia, Elveţia, Serbia, Muntenegru şi Ucraina.
Raportul prezintă lunar preţurile energiei electrice şi gazelor naturale pentru gospodării, oferind o comparaţie completă între capitalele europene. Conform raportului HEPI, Bucureşti este a 9-a cea mai scumpă dintre capitalele UE, cu un preţ de 27,5 eurocenţi/kWh, peste media europeană (EU-27) de 25,43 eurocenţi/kWh.
HEPI relevă şi că Bucureştiul se află pe primul loc în Europa, având cel mai ridicat preţ al energiei electrice ajustat la puterea de cumpărare, urmat de Praga, Berlin şi Varşovia. Acest indicator arată impactul real al costului energiei asupra gospodăriilor, raportat la nivelul veniturilor din fiecare ţară.
Raportul Comisiei Europene - Market Observatory for Energy (Quarterly Report on European Electricity Markets, Q1 2025), elaborat de DG Energy, care analizează pieţele angro şi retail de energie electrică în statele membre UE, folosind date oficiale Eurostat, ENTSO-E şi S&P Global Platts, relevă că, în primul trimestru al anului 2025, preţurile angro medii PZU la energie electrică în Europa au fost cu 49% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din 2024, dar cu 38% mai mici faţă de nivelul din 2023. Creşterea a fost determinată de preţurile ridicate la gaze, scăderea producţiei eoliene şi hidro, în ciuda unei producţii solare record, precum şi de o uşoară creştere a cererii de energie electrică.
Deşi preţurile au fost ridicate în T1 2025, în trimestrul al doilea s-a observat o scădere semnificativă. - European Power Benchmark: 100 de euro/MWh (media UE). Variaţia între pieţe a fost: între 49 de euro/MWh în Finlanda şi 145 de euro/MWh în Irlanda.
În ceea ce priveşte evoluţia anuală, între -32% şi +93%, cu cele mai mari creşteri în Portugalia (+93%), Spania (+92%) şi Slovenia (+91%), iar cele mai mari scăderi în Finlanda (-32%) şi Suedia (- 9%).
În România, preţul mediu angro în T1 2025 a fost de 148,3 de euro/MWh, unul dintre cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeană, situându-se peste media europeană şi peste valorile înregistrate în Cehia (120 de euro/MWh) şi Polonia (116 euro/MWh).
Ambele rapoarte relevă că România are unul dintre cele mai ridicate preţuri la energie.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirma, la începutul lunii octombrie, că România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri la energie din lume, iar ţinta sa este una foarte clară, şi anume capacităţi de stocare, baterii, investiţii în producţie de energie electrică în bandă, gaz, hidro şi nuclear. El a anunţat creşterea capacităţilor de producţie, a capacităţilor de stocare a energiei electrice.
"România plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri la energie din lume. Ţinta mea este una foarte clară: capacităţi de stocare, baterii, investiţii în producţie de energie electrică în bandă, gaz, hidro şi nuclear", a scris ministrul Energiei, pe Facebook.
Bogdan Ivan arăta că în ultimii 10 ani, România a scos din producţie aproximativ 7000 de megawatts capacităţi de producţie pe gaze şi cărbune.
"Creştem capacităţile de producţie, capacităţile de stocare ale energiei electrice produse de solar, pentru că până acum s-au instalat enorm de multe capacităţi de producţie a energiei electrice pe solar, fără să aibă şi baterii în spate. Avem un deficit de aproximativ 2000 de megawatts în fiecare zi, iar odată stocată acea energie, produsă în timpul zilei, va putea să fie consumată seara, automat reducând presiunea pe importuri din alte state. Evităm specula, limităm capacitatea unor companii care nu sunt de bună credinţă, raportat la consumatorii din România, să mai facă speculă", sublinia ministrul Energiei.
Luni, la Profit Energy Forum, ministrul a afirmat că preţul pe kWh pentru consumatorul casnic poate ajunge la 1 leu - 1 leu "şi un pic" în urma discuţiei cu producătorii şi cu furnizorii, prin stabilirea unor mecanisme foarte clare. Acesta a invitat reprezentanţii companiilor din domeniu să discute stabilirea unor astfel de mecanisme într-un grup de lucru.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Banca Angliei avertizează că bula tehnologică a inteligenței artificiale ar putea exploda, trimițând unde de șoc în întreaga lume
Banca Angliei a tras un semnal de alarma privind formarea unei posibile bule speculative in jurul tehnologiilor bazate p ...
-
De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate"
Cursul valutar leu-euro a intrat in ultima perioada intr-o curba de ascensiune, in defavoarea monedei naționale, euro aj ...
-
Alertă sanitară în India: "Amoeba mâncătoare de creier se răspândește rapid"
India a emis alerta sanitara dupa ce infecțiile cu amoeba Naegleria fowleri, cunoscuta ca „amoeba mancatoare de cr ...
-
Ne apropiem de singularitate. Noul model AI din China ar fi la fel de capabil precum creierul uman
SpikingBrain 1.0 este noul model de limbaj dezvoltat de Academia Chineza de Științe din Beijing, care propune o viziune ...
-
Gregg Braden produce o undă de șoc în lumea științei: afirmă că astronauții vor dezvălui în curând dovezile unei civilizații umane avansate care a existat pe Lună
Un val uriaș de controverse zguduie din nou lumea științei, dupa ce geologul și autorul american Gregg Braden a lansat o ...
-
Panică pe teritoriul SUA: un telescop uriaș al NASA a căzut în mijlocul unei ferme
Telescopul fusese lansat cu o zi inainte de la un centru de cercetare din New Mexico, inainte ca inginerii sa piarda con ...
-
Greta Thunberg acuză că a fost abuzată sexual și torturată într-o închisoare israeliană
Activista suedeza pentru clima Greta Thunberg a fost supusa abuzurilor sexuale și torturii intr-o inchisoare israeliana ...
-
Directorul FBI, Kash Patel, afirmă că 110.000 de membri ai bandei Savage fac ravagii pe străzile din Chicago
Dupa o vizita in oraș marți, directorul FBI, Kash Patel, a dezvaluit ca peste 110.000 de membri ai bandei Savage bantuie ...
-
Seymour Hersh: TRUMP SE AFLA ÎN DECLIN COGNITIV? Din interior se observă că președintele a început să dea semne de slăbiciune
Perseverența este un termen medical utilizat in psihologie, psihiatrie și logopedie pentru a descrie un anumit raspuns, ...
-
Fosta directoare a Spitalului din Iași unde au murit 7 copii din cauza unei bacterii, repusă în funcție: "Este noaptea minții"
Alexandru Rogobete, ministrul Sanatații, a anunțat miercuri, 8 octombrie, ca directoarea demisa in urma cu doua saptaman ...
-
Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Artificiul juridic care a permis acest lucru
Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au apelat la un artificiu juridic pentru a o scapa pe Alina Bica de efectele ...
-
Un recital de excepție al Arhanghelului Sufletului Românesc - Dan PURIC
În avanpremiera marii sarbatori creștine a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, Dan Puric - el insuși un Arhangh ...
-
Impactul economic al reglementării jocurilor de păcănele asupra industriei mass-media
Reglementarea stricta a sectorului de pacanele pare sa fi schimbat - sau, mai corect spus, a inceput sa schimbe - dinami ...
-
Roboți ucigași, psihoză indusă de AI și război nuclear: Cele mai mari temeri ale Pentagonului legate de inteligența artificială
Tehnologiile AI promit sa schimbe fundamental securitatea nationala. În Statele Unite, experti si factori de deciz ...
-
Fugarul Sebastian Ghiță ar putea scăpa și de ultimul dosar de corupție. Ce nereguli invocă judecătorii
Dupa noua ani de la fuga sa din Romania, Sebastian Ghița scapa practic de ultimul dosar de corupție ramas in instanța. C ...
-
Uniunea Europeană se pregătește să reintroducă vizele pentru cetățenii din 61 de state. Inclusiv Republica Moldova se află între țările vizate
Un numar de 61 de state, inclusiv Republica Moldova, ar putea pierde dreptul de a calatori fara viza in Uniunea European ...
-
„Faza 0", activă. Rusia accelerează pregătirile pentru războiul cu NATO, susține ISW
Institutul american pentru Studiul Razboiului (ISW) atrage atenția, intr-o analiza publicata, luni, 6 octombrie, ca Rusi ...
-
Un cercetător susține că a descoperit dovezi de „ADN extraterestru" în genomul uman
Un om de știința afirma ca a identificat urme de manipulare genetica „non-umana" in ADN-ul uman - fragmente mari d ...
-
Ministrul Economiei continuă campania organizată de mistificare a adevărului referitor la SALROM
Bucuresti, 07.10.2025 - COMUNICAT DE PRESA Ministrul Economiei, Miruța Dinel-Radu, continua campania organizata de misti ...
-
Teoria tahionilor explica ce se intampla cu noi atunci cand murim: trecem in alt Univers in care viteza luminii este depasita!
Fizicianul american dr. Gerard Feinberg, profesor la Universitatea Columbia (SUA), a elaborat o demonstrare matematica a ...
-
Cel mai tare experiment al tutror timpurilor: Celulele sistemului imunitar acționează la distanță și daca au fost extrase din organism la unison cu cele ramase ăn corp
În Israel, oamenii de știința au efectuat un studiu remarcabil. O singura picatura din sangele unui participant a ...
-
Kovesi: "Se spune că dimineața nu beau cafea, ci lacrimi de corupți. Nu e adevărat. Uneori beau cafea..."
Prezența procurorului european Laura Kovesi la Atena, saptamana trecuta, a capatat proporții mitice in Grecia, atat in r ...
-
Steaguri secuiești rupte de fanii clubului Universitatea Cluj în Ținutul Secuiesc. UDMR depune o plângere
UDMR va depune o plangere impotriva unor autori necunoscuți dupa ce fanii clubului sportiv Universitatea Cluj au rupt st ...
-
Pavel Durov a povestit cum s-a încercat otrăvirea lui, de ce nu foloseste niciun smartphone si ca un bitcoin va ajunge la un milion de dolari
Fondatorul rețelei de socializare Telegram, Pavel Durov, a povestit, intr-un interviu acordat podcasterului Lex Friedman ...
-
"Marea prăbușire" ce va provoca Sfârșitul Lumii. Predicția apartine unor oameni de știință: "A început numărătoarea inversă!"
Un grup de oameni de știința de la Universitațile New Hampshire și Cornell, din Statele Unite, a publicat in revista ArX ...
-
Președintele ANRE reclamă mesajele apocaliptice din sistem: "Nu știu cine o să fie primii, blackoutul sau extratereștrii"
Președintele ANRE, George Niculescu, critica valul de „mesaje apocaliptice" care alimenteaza panica in sectorul en ...
-
Spionul de la Apple. Asistentul vocal Siri cercetat penal pentru colectare ilegală de date
Parchetul din Paris a deschis o ancheta privind asistentul vocal Siri al companiei Apple, in urma unei plangeri depuse d ...
-
Sănătate marca Bolojan: Jumătate de milion de români rămași fără asigurare medicală vor merge la medic doar în stare gravă. Crește presiunea pe spitalele de urgență
Peste jumatate de milion de romani au ramas fara asigurare de sanatate incepand din 1 septembrie 2025. Eliminarea scutir ...
-
Cât vor dura frigul și ploile. Prognoza meteo actualizată până la început de noiembrie
Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizata pentru perioada 6 octombrie - 3 ...
-
Aleksandr Dughin vrea ca Marele Război să înceapă prin Republica Moldova: "Trebuie să facă schimbări pro-ruse radicale"
Aleksandr Dughin avertizeaza ca forțele pro-ruse din Republica Moldova, inclusiv blocul „Victoria" al lui Ilan Șor ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu