Greta Thunberg acuză că a fost abuzată sexual și torturată într-o închisoare israeliană

Activista suedeză pentru climă Greta Thunberg a fost supusă abuzurilor sexuale și torturii într-o închisoare israeliană după ce a fost arestată la bordul flotei de ajutor pentru Gaza, potrivit avocaților acesteia.

Thunberg făcea parte dintr-un grup de activiști care au încercat să încalce blocada din Gaza pe mare, ale căror bărci au fost interceptate de marina israeliană joi și vineri. Deținuții au fost duși la închisoarea Ketziot din deșertul Negev, iar peste 130 dintre ei au fost deportați în Turcia.

Jurnalistul italian Lorenzo D'Agostino a declarat pentru Anadolu că forțele israeliene au lăsat membrii flotei fără apă potabilă timp de două zile, în timp ce Thunberg a fost „înfășurată într-un steag israelian și expusă ca un trofeu". Jurnalistul turc Ersin Celik a declarat că a fost martor la „tortura" lui Thunberg.

„Au târât-o pe micuța Greta de păr în fața ochilor noștri, au bătut-o și au forțat-o să sărute steagul israelian. I-au făcut tot ce se putea imagina, ca avertisment pentru ceilalți", a declarat el pentru publicație.

Activiștii Hazwani Helmi și Windfield Beaver au spus, de asemenea, că Thunberg a fost expusă cu un steag israelian și „folosită ca propagandă" în timpul vizitei ministrului israelian al Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, la închisoare.

Într-un e-mail citat de The Guardian, Ambasada Suediei la Tel Aviv a declarat că Thunberg s-a plâns de „tratamentul dur" și de faptul că nu primea suficientă mâncare și apă. Grupul israelian pentru drepturile omului Adalah a declarat că activiștii au fost „forțați să îngenuncheze cu mâinile legate cu zip-uri timp de cel puțin cinci ore".

Ministerul israelian de Externe a respins acuzațiile ca fiind „minciuni sfruntate", afirmând că Thunberg și alți activiști erau „în siguranță și în stare bună de sănătate". Ministerul a adăugat că „adevăratul lor scop era provocarea în serviciul Hamas, nu asistența umanitară".