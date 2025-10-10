Gates și Rockefeller finanțează un program de preluare totală a sistemului alimentar global

Nu este o coincidență că prețurile alimentelor continuă să crească cu rate care depășesc rata generală a inflației. Modernity citează un raport din The Lancet, intitulat „Comisia EAT-Lancet pentru sisteme alimentare sănătoase, durabile și echitabile", care prezintă ceea ce autorii numesc „o mare transformare alimentară".

Modernity subliniază că aceasta face parte dintr-un program global coordonat (promovat de Organizația Națiunilor Unite, fundațiile Rockefeller și Gates și Forumul Economic Mondial) de remodelare a agriculturii, a alimentației umane și a finanțării, astfel încât aprovizionarea cu alimente a fiecărei națiuni să se încadreze în „limitele planetare" cuantificate.

Preluarea puterii asupra sistemului alimentar vine în contextul în care aceeași rețea de agenții guvernamentale și proiecte finanțate de Gates deja reproiectează codul genetic al culturilor, transformând virusurile distructive ale plantelor în platforme de ADN autoreplicabile, ilustrând modul în care promovarea „sustenabilității" și a agriculturii „inteligente din punct de vedere climatic" servește și ca o încercare de a centraliza controlul atât asupra semințelor din sol, cât și asupra alimentelor din farfuriile noastre.

Noul raport de 80 de pagini leagă planul său de Acordul de la Paris, dovedit ca fiind aliniat la „schimbările climatice", de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU și de Convenția privind Diversitatea Biologică fixează:

Limite la nivel mondial privind consumul de carne roșie (efectivele de bovine din SUA se află la minime istorice, astfel încât s-au înregistrat progrese semnificative în acest domeniu).

O realocare anuală de 200-500 miliarde de dolari în subvenții agricole.

Monitorizarea continuă a sistemelor alimentare naționale în conformitate cu „obiective bazate pe știință, cu mecanisme de monitorizare și responsabilitate".

Raportul arată că odată ce omenirea va avea acte de identitate digitale biometrice legate de conturile bancare cu „bani" digitali programabili, atunci, in numele sanatatii universale de care vor avea grijă diriguitorii planetei, se vor putea impune regulile cu privire la ceea ce cumpărăm și consumăm, eliminând majoritatea opțiunilor noastre. Totul va fi inclus în scorul individual de credit social, care va determina privilegiile în noua economie digitală.

Printre finanțatorii declarați ai articolului din The Lancet se numără Fundația Bill & Melinda Gates, Fundația Rockefeller, Wellcome Trust, Fundația IKEA și Fundația Children's Investment Fund, ale căror subvenții au finanțat lucrarea prin intermediul Fundației EAT din Oslo. The Lancet susține că controlul sistemelor alimentare este cheia controlului tuturor sectoarelor importante, legând nutriția, clima, economia și guvernanța într-un cadru global unificat.

Fostul prim-ministru britanic Tony Blair și fondatorul Oracle, Larry Ellison, au discutat despre un astfel de sistem la Summitul Guvernelor Mondiale de la începutul acestui an, unde au solicitat un sistem centralizat de date gestionat de IA pentru toate națiunile.

"Sistemele alimentare se află la intersecția dintre sănătate, mediu, climă și justiție. Transformarea sistemelor alimentare este fundamentală pentru rezolvarea crizelor legate de climă, biodiversitate, sănătate și justiție. Poziția centrală a sistemelor alimentare subliniază natura interdependentă a acestor crize, mai degrabă decât fiecare criză în parte, ceea ce evidențiază necesitatea de a poziționa schimbarea sistemelor alimentare ca un integrator global în domeniile economic, de guvernanță și de politică.", se arată in raport.

Guvernele sunt îndemnate să „abordeze inegalitățile în distribuirea beneficiilor și sarcinilor sistemelor alimentare actuale". Modernity observă că Comisia solicită în mod explicit „coaliții intersectoriale" pentru a-și implementa cadrul totalitar la nivel mondial. Autorii susțin că „sunt necesare niveluri de acțiune fără precedent pentru a schimba obiceiurile alimentare".

Implicația este clară: prin redefinirea alimentelor ca pârghie centrală pentru rezolvarea crizelor globale, Comisia poziționează autoritățile internaționale și fundațiile private astfel încât să influențeze sau să direcționeze politicile naționale mult dincolo de agricultura în sine. În termeni practici, această viziune transformă politica alimentară într-un mecanism de gestionare globală - în care instituții nealese, sub steagul sustenabilității, dictează unilateral modul în care națiunile cultivă, comercializează și consumă.