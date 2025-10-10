Povestea celui mai faimos cod de activare Windows XP piratat din lume: "FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8"

Fostul inginer Microsoft Dave W. Plummer, omul din spatele unor componente legendare precum Task Manager, Windows Pinball și ZIP Folders, a povestit cum a apărut celebra cheie "FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8" pentru Windows XP.

Plummer explică faptul că respectiva combinație provenea dintr-un Volume Licensing Key (VLK) real, destinat instalărilor corporative de Windows XP. Versiunile de volum ale sistemului de operare erau gândite pentru marile companii și instituții, care aveau nevoie să instaleze rapid sistemul pe sute sau mii de computere fără validare online individuală. „FCKGW nu era o cheie falsă, ci una reală, folosită pentru instalările de volum din corporații. Sistemul WPA o recunoștea ca legitimă și o marca drept activată permanent, fără să mai trimită date către Microsoft", a explicat Plummer.

Cu alte cuvinte, oricine avea un CD de instalare pentru Windows XP și introducea cheia respectivă obținea un sistem complet funcțional, fără perioadă de grație, fără watermark, fără activare online. Cheia „scăpată" online a transformat rapid pirateria într-un fenomen global. În anii 2000, internetul era abia la început, iar forumurile și site-urile de piraterie ajutau ca acest cod să circule liber în întreaga lume. Microsoft a reacționat abia odată cu Service Pack 1, care a blocat cheia din activare. Însă până atunci, milioane de computere rulau deja versiuni „activate permanent" de Windows XP.