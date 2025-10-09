Armata Română, gata să intervină militar în Republica Moldova, în cazul unui atac rusesc. Șeful Armatei: „Avem un parteneriat strategic"

Dacă Republica Moldova va fi atacată de un alt stat, inclusiv de Rusia, Armata Română ar putea intra în război, pe teritoriul vecin. Anunțul a fost făcut de către șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad.

Potrivit lui Vlad, România ar putea interveni în Moldova, pentru a proteja „cetățenii români din afara granițelor naționale". Președintele Dan, premierul Bolojan, șefii camerelor din Parlament și șeful Armatei dețin „instrumente politice, militare și de altă natură", în acest sens.

„În mare parte, da (n.r.: dacă România ar interveni în ajutorul Republicii Moldova). Dar nu uitați că avem o lege prin care statul român, în caz de conflict, trebuie să asigure asistență cetățenilor români aflați în afara granițelor naționale. România are instrumentele politice, militare și de altă natură, astfel încât să sprijine Moldova și mai ales cetățenii români din Republica Moldova", a declarat Vlad, pentru Euronews.

Potrivit oficialului de la MApN, România trebuie să respecte parteneriatul strategic cu reprezentanții de la Chișinău.

„Armata Română ajută Republica Moldova și Armata Republicii Moldova pentru a-și de dezvolta capacitatea defensivă corespunzătoare. Avem foarte multe programe de instruire în comun. Avem foarte multe programe de dezvoltare a capabilităților, oferim asistență Armatei Republicii Moldova să-și dezvolte capacitate de apărare. România continuă să fie un aliat fidel al Republicii Moldova, avem un parteneriat strategic și vom ajuta cu absolut tot Republica Moldova în caz de atac", a explicat Vlad.

Potrivit unui articol din proiectul noii Legii a Apărării Naționale, președintele României poate să dispună angajarea de capabilități militare și non-militare în afara teritoriului statului român, pentru a proteja cetățenii români care se află în pericol în străinătate, inclusiv în cazul unor conflicte armate.

De asemenea, Parlamentul României poate aproba angajarea unor capabilități militare pe teritoriul statului român sau în afara acestuia, pentru a contracara amenințările „hibride", la propunerea președintelui, după consultarea CSAT.

„Ameninţările hibride, de exemplu, pot să fie și, ați văzut, ca să dau doar un exemplu, se folosește foarte mult și se speculează sau... Se poate ataca infrastructura energetică, care trebuie protejată, care poate deveni o amenințare sau atacarea infrastructurii energetice poate deveni un atac la securitatea, la siguranța unei țări. Nu o să dezvolt acum detaliile, creăm acest cadru și, din nou, acest lanț de aprobări este suficient de mare și suficient de transparent pentru a nu permite nimănui să abuzeze de el, când vorbim de parlament, președinte, CSAT", a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, într-o conferință de presă.