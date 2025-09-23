Cum să găsești drumul către casă în Calea Lactee. Harta publicată de NASA

Casa noastră nu este doar Pământul, ci și Soarele, o stea galbenă modestă ascunsă în vasta întindere a Căii Lactee. Galaxia noastră este o spirală gigantică cu o diametru de aproximativ 100.000 de ani-lumină, cu patru brațe principale, Săgetătorul, Perseu, Centaurul și Norma, care se învârt în spirală în jurul unui bulgăre central strălucitor.

Aceste brațe acționează ca niște autostrăzi cosmice, legând stele, nebuloase și roiuri în întreaga galaxie. Pământul se află într-o zonă mai liniștită, cunoscută sub numele de Brațul Orion, situată între Săgetător și Perseu. Pentru observatorii cerului, această regiune oferă indicii: strălucitoarea Nebuloasă Orion acționează ca un indicator cosmic, în timp ce strălucitorul roi Pleiade sclipește în apropiere, ghidând observatorii către casa noastră stelară.

Privind puțin mai departe, la aproximativ două treimi de centrul galactic, veți găsi Soarele, un far mic, dar inconfundabil, în mijlocul a 100 de miliarde până la 400 de miliarde de alte stele. Aceasta este adresa cosmică pe care o numim acasă, într-o galaxie plină de minuni care așteaptă să fie explorate.