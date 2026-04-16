Cum se amuza Elisabeta a II-a de Melania Trump. Reginei îi plăcea să facă imitații în spatele ușilor închise
Postat la: 16.04.2026 |
Întâlnirea oficială dintre Donald Trump, Prima Doamnă Melania Trump și Regina Elisabeta a II-a a avut loc pentru a doua oară în vara anului 2019, în timpul vizitei de stat a liderului american în Marea Britanie. Evenimentul principal s-a desfășurat la Palatul Buckingham, reședința oficială a suveranei, unde regulile stricte ale protocolului britanic au fost respectate în detaliu.
Schimburile dintre Donald Trump și regină au fost intens comentate de presa internațională, în special din cauza contrastului evident de stil. În timp ce suverana era recunoscută pentru calmul și diplomația sa, Trump se remarca printr-o abordare directă și neconvențională.
Întâlnirea a fost un exercițiu de diplomație clasică, în care tradiția britanică s-a împletit cu stilul american contemporan. Pentru răposata regină, care a primit de-a lungul domniei sale numeroși președinți americani, momentul a fost încă o dovadă a rolului său de stabilitate și continuitate. Pentru cuplul Trump, vizita a reprezentat o oportunitate de afirmare pe scena internațională, într-un cadru de o încărcătură simbolică excepțională.
Doar că ecourile au apărut într-o carte controversată. Regina Elisabeta a II-a era cunoscută pentru faptul că în spatele ușilor închise, le imita pe unele doamne de stat. În cartea „Regina și președinții ei", autoarea Susan Page susține că regretatul monarh ar fi fost o „imitatoare iscusită" care a portretizat-o pe Melania Trump ca fiind „tăcută și distantă", precum actrița Greta Garbo, scri okmagazine.ro.
Ironizând-o pe soția președintelui Donald Trump, Elisabeta spunea în glumă: „Vreau să fiu singură", o replică celebră a lui Garbo din filmul din 1932, Grand Hotel. Această latură mai puțin cunoscută a reginei arată un spirit critic mascat de o politețe desăvârșită.
Regina, care a murit la vârsta de 96 de ani în 2022, s-a întâlnit pentru prima dată cu președintele și cu a treia sa soție la Castelul Windsor în iulie 2018. S-au întâlnit cu alte două ocazii în anul următor.
După decesul acesteia, liderul republican și-a exprimat tristețea și marea admirație pentru Elisabeta într-o postare pe Truth Social. „Eu și Melania vom prețui întotdeauna timpul petrecut împreună cu Regina și nu vom uita niciodată prietenia generoasă a Majestății Sale, marea înțelepciune și minunatul simț al umorului", a scris el. „Ce doamnă grandioasă și frumoasă era - nu exista nimeni ca ea!"
