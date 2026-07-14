„Dacă murim, murim împreună": Femeia care și-a ținut soțul de picioare după ce acesta a fost aspirat printr‑un geam al avionului, despre lupta disperată de a‑l salva
Postat la: 14.07.2026 |
O femeie care și-a ținut soțul de picioare în timp ce acesta era aspirat prin geamul unui avion Ryanair aflat la aproape 6.000 de metri altitudine a povestit momentele dramatice prin care a trecut încercând să-i salveze viața.
Ljubiša Karović, din Serbia, a rămas atârnat în afara aeronavei, în timp ce soția sa, Svetlana Grković, îl ținea cu disperare de picioare, după ce o parte a motorului s-a desprins în timpul zborului și a spart geamul de lângă locul lui, vineri.
Zborul FR1879, operat de un Boeing 737-800, care se deplasa din Salonic, Grecia, spre Memmingen, Germania, a fost nevoit să se întoarcă și să aterizeze de urgență pe aeroportul de plecare, în urma incidentului dramatic.
Pasagerii au declarat că au auzit o bubuitură asurzitoare la scurt timp după decolare, iar apoi și-au dat seama că unul dintre geamurile avionului fusese spart.
La câteva clipe după aceea, Karović, care stătea pe locul de la geam, a fost aspirat prin deschizătură, ajungând la doar câțiva centimetri de moarte.
Soția sa l-a ținut de picioare timp de aproximativ cinci minute, până când alți pasageri au reușit să îl tragă înapoi în cabină, în timp ce măștile de oxigen coborau automat.
Svetlana Grković a povestit prin ce a trecut în timpul zborului, în timp ce ea și soțul ei se întorceau din vacanța petrecută în Grecia.
„A fost ca și cum o parte a motorului s-ar fi desprins și ar fi lovit geamul lângă care stătea soțul meu, Ljubiša", a declarat ea pentru Nova.
„Am reacționat imediat și l-am apucat de picioare. M-am gândit: Dacă murim, murim împreună. A fost îngrozitor."
În avion s-a instalat haosul. Unii pasageri au intrat în panică, în timp ce alții au sărit imediat să-l ajute pe Karović.
„Au venit câțiva oameni să mă ajute. Îmi amintesc de un bărbat și de o femeie. Bărbatul acela ne-a ajutat enorm, atât pe Ljubiša, cât și pe mine", a spus ea.
Svetlana Grković a adăugat că și-ar dori să îi mulțumească personal pasagerului care a contribuit la salvarea vieții soțului său.
Karović este internat în continuare în spital și, din cauza rănilor suferite, se pare că nu poate vorbi. El are arsuri provocate de frecare și se află într-o stare severă de șoc.
Soția sa a spus că are răni grave la o mână și că bărbatul are mai multe arsuri.
Ea își amintește că și-a pierdut cunoștința de mai multe ori în timpul incidentului și că acum nu își mai amintește mare lucru din cele întâmplate.
Karović este originar din Vrnjačka Banja, în centrul Serbiei, însă petrece mult timp în Grecia, unde se ocupă cu vânzarea și închirierea de apartamente în stațiunile Paralia și Olympic Beach, relatează Informer.
„Din fericire, nu și-a desfăcut centura de siguranță. Soția lui, Svetlana Grković, l-a ținut de picioare timp de cinci minute, până când ceilalți pasageri au venit în ajutor și au reușit să îl tragă înapoi în cabină", a declarat un pasager pentru aceeași publicație.
Imagini distribuite de un însoțitor de bord Ryanair par să arate că una dintre palele motorului lipsea, iar carcasa acestuia era avariată. Filmarea surprinde apoi geamul spart, precum și o gaură mare în carcasa motorului.
„Capul și umerii îi ieșeau prin geamul spart", a declarat un alt martor pentru postul public grec ERT.
Pasagerii au povestit că s-au temut că nu vor supraviețui, în timp ce avionul a continuat să zboare aproximativ 30 de minute cu geamul avariat.
Un martor aflat în partea din spate a aeronavei a spus că inițial nu și-a dat seama ce se întâmplase.
„Am crezut că ne prăbușim", a spus acesta, descriindu-l apoi pe pasagerul rănit.
„Avea sânge pe cap. Și-a pierdut cunoștința de mai multe ori."
„Purtam măștile de oxigen și nu știam dacă vom scăpa cu viață", a adăugat el.
Un purtător de cuvânt al Ryanair a declarat pentru Daily Mail: „Un zbor Ryanair de la Salonic la Memmingen s-a întors pe aeroportul din Salonic la scurt timp după decolare, după ce un geam destinat pasagerilor s-a desprins în timpul zborului. Aeronava a aterizat în condiții normale, iar pasagerii s-au întors în terminal. Un pasager a solicitat și a primit îngrijiri medicale la sol, în Salonic. Pentru a reduce cât mai mult întârzierea, a fost pus la dispoziție un alt avion, care a transportat pasagerii spre Memmingen și a decolat din Salonic la ora locală 09:53."
Potrivit datelor publice de zbor, aeronava Ryanair a aterizat înapoi la Salonic după o oră și 14 minute.
O femeie însărcinată aflată la bord a fost, de asemenea, transportată la spital. Presa locală relatează că aceasta este în stare bună și a fost externată.
Comentând incidentul, președintele Federației Panelene a Angajaților din Spitalele Publice (POEDIN) a declarat că a fost „la un pas de o tragedie".
Acesta a afirmat că geamul avariat a cedat în timpul zborului, iar o parte din corpul pasagerului a fost trasă în afara avionului, înainte ca soția sa să reușească să îl țină și să împiedice o tragedie.
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