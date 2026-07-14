Au una dintre cele mai frumoase țări din lume, dar italienii preferă vacanțele în alte țări: Locurile pe care le consideră mai frumoase decât superbele orașe din Italia
Postat la: 14.07.2026 |
Japonia, China, Grecia și Insulele Baleare sunt printre destinațiile preferate ale italienilor în vara anului 2026. Rezervările au început să crească din nou în iunie, după o încetinire înregistrată în primăvară.
Tensiunile internaționale și îngrijorările legate de transportul aerian au influențat inițial deciziile de călătorie. Italienii aleg acum destinații percepute ca fiind sigure, potrivit Observatorului ASTOI Confindustria Viaggi, citat de Corriere.
Bilanțul general al verii arată o scădere moderată, de aproximativ 5% față de 2025. Datele indică mai degrabă o schimbare a obiceiurilor de cumpărare decât o renunțare la vacanțe. Mulți călători își iau mai mult timp pentru a compara opțiunile și garanțiile oferite de operatori.
Japonia și China sunt cele mai solicitate destinații de lungă distanță ale sezonului. Japonia continuă să atragă turiști prin combinația dintre cultură, natură și siguranță, arată sondajul.
China recâștigă, la rândul ei, cote importante de piață în preferințele călătorilor italieni.
Africa de Est, Republica Dominicană, Mexicul și mai multe țări din America de Sud rezistă bine.
Orientul Mijlociu și țările din Golf înregistrează o scădere de aproximativ 7% a rezervărilor. Reducerea zborurilor cu escală în zonă și costurile mai mari ar explica parțial acest declin. Chiar și America de Nord înregistrează o încetinire, influențată de percepția asupra contextului internațional.
Pe plan intern, Italia are o creștere de aproximativ 3% față de anul trecut. Sardinia, Sicilia, Calabria și Puglia rămân printre cele mai solicitate regiuni ale verii.
Grecia și Insulele Baleare ocupă primele locuri în Marea Mediterană, alături de Tunisia și Capul Verde. Egiptul înregistrează o redresare progresivă a rezervărilor, după efectele indirecte ale crizei din regiune.
Croazierele rămân populare, Marea Mediterană fiind destinația preferată a italienilor din acest sector. Crește însă și interesul pentru Europa de Nord, în special pentru fiordurile norvegiene și Capul Nord.
Ponderea rezervărilor făcute cu puțin timp înainte de plecare este în creștere, arată datele. Călătorii urmăresc evoluția situației internaționale înainte de a lua o decizie definitivă de rezervare.
Durata medie a vacanțelor rămâne între 7 și 10 zile, potrivit sondajului citat. Destinațiile de scurtă distanță costă între 900 și 1.200 de euro de persoană, arată datele. Vacanțele de distanță medie ajung la 2.500-2.700 de euro, iar cele intercontinentale depășesc 4.000 de euro.
Asigurările de călătorie și flexibilitatea rezervării devin factori tot mai importanți în alegerea vacanței. Cererea de protecție sporită îi îndreaptă pe mulți călători către formule organizate și complexe all inclusive.
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