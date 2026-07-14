Nicușor Dan a împărtășit imagini de la recepția lui Emmanuel Macron. Alături de el s-a aflat și Mirabela Grădinaru
Postat la: 14.07.2026 |
Președintele Nicușor Dan a făcut publice imagini de la recepția oficială organizată de președintele Franței, Emmanuel Macron, la Palatul Élysée, unde a fost însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Șeful statului a transmis că evenimentul reprezintă un nou prilej de întărire a relațiilor dintre România și Franța.
Într-o postare pe rețelele de socializare, președintele a distribuit fotografii surprinse la sosirea sa, alături de partenera sa Mirabela Grădinaru, la dineul oficial găzduit de Emmanuel Macron și Prima Doamnă a Franței.
„Mulţumesc preşedintelui Emmanuel Macron şi Primei Doamne a Republicii Franceze pentru invitaţia la dineul oficial oferit în onoarea şefilor de stat şi de guvern, o oportunitate de a consolida dialogul şi cooperarea dintre ţǎrile noastre", este mesajul postat odată cu imaginile de la Palatul Élysée.
Nicușor Dan efectuează, în perioada 13-14 iulie 2026, o vizită la Paris, la invitația președintelui Emmanuel Macron. Agenda șefului statului include participarea la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, precum și la manifestările dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Întâlnirea este dominată atât de Ziua Națională a Franței, dar și de marele meci de la Campionatul Mondial dintre Franța și Spania.
Emmanuel Macron este un susținător înfocat al naționalei Cocoșului Galic, de aceea este de așteptat ca liderii europeni să facă "seară de meci" alături de președintele francez. Marți, președintele României va asista la parada militară de pe Champs-Élysées, organizată anul acesta sub tema „Redeșteptarea strategică a Europei". România va participa la ceremonie cu un detașament format din 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul", alături de garda Drapelului de Luptă și un pluton.
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