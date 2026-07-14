Un raport arată că românii țin în mișcare Marea Britanie. Datele care spulberă prejudecățile și arată rolul lor-cheie în economie și serviciile publice

Comunitatea românească din Marea Britanie este una dintre cele mai active și integrate din Regat, iar contribuția sa la economie și la funcționarea serviciilor publice contrazice stereotipurile promovate de-a lungul anilor. Un raport realizat de Bournemouth University și Consiliul Consultativ al Diasporei Române (ACORD UK) arată că românii susțin sectoare esențiale, plătesc taxe de miliarde de lire și au una dintre cele mai ridicate rate de ocupare a forței de muncă din Regatul Unit.

Potrivit raportului coordonat de dr. Alina Dolea, profesor și cercetător în comunicare strategică și diplomație publică la Bournemouth University și ACORD UK, românii reprezintă astăzi una dintre cele mai importante comunități de migranți din Marea Britanie. Cu peste 1,3 milioane de persoane care dețin statut de rezident, românii formează a patra cea mai mare comunitate născută în afara Regatului Unit, după cele din India, Pakistan și Polonia. Cu toate acestea, raportul evidențiază o discrepanță majoră între imaginea publică și realitatea contribuției acestei comunități.

„Există o discrepanţă între discursul politic şi mediatic şi interacţiunile curente din viaţa de zi cu zi. Discursul politic şi mediatic la care ma refer survine pe fondul declaraţiilor anti-imigratie făcute de unii politicieni (precum Farage) care reiterează stereotipuri negative la adresa românilor... De la cele mai vechi (de acum 10 ani - cand se vorbea de o invazie a românilor saraci şi de teama de a avea un vecin roman) la cele de anul trecut cand Farage a declarat că românii mănâncă lebedele dintr-un parc central din Londra", explică Alina Dolea, într-un interviu pentru News.ro.

În contrast cu aceste percepții, statisticile oficiale arată că românii și bulgarii înregistrează cea mai mare rată de ocupare din Regatul Unit, de 80,4%, peste media populației britanice. Potrivit raportului, inclusiv primarul Londrei a descris comunitatea românească drept indispensabilă pentru funcționarea infrastructurii critice a capitalei. Raportul combate și teoria potrivit căreia românii ar veni în Marea Britanie pentru beneficii sociale.

În anul fiscal 2019-2020, cetățenii români au contribuit cu 2,399 miliarde de lire sterline la bugetul britanic prin plata impozitului pe venit și a contribuțiilor la asigurările naționale. Suma este de peste șase ori mai mare decât valoarea totală a beneficiilor sociale accesate de români în aceeași perioadă. În același timp, veniturile românilor au crescut semnificativ. Salariul mediu lunar a urcat cu 45% între 2019 și 2025, ajungând la 2.427 de lire, apropiindu-se de media națională din Regatul Unit.

Autorii raportului apreciază că această evoluție reflectă trecerea de la locuri de muncă slab calificate către poziții de management, specializare și antreprenoriat. Un capitol distinct este dedicat antreprenorilor și liber-profesioniștilor români. Raportul arată că restricțiile existente pe piața muncii până în 2014 i-au determinat pe mulți români să își deschidă propriile afaceri. Între timp, acest fenomen s-a transformat într-un ecosistem antreprenorial diversificat.

„Antreprenoriatul s-a diversificat de la construcţii, logistică, depozite, fabrici de carne (100% româneşti în UK), la robotică, AI, inginerie, energie", explică Alina Dolea. Printre exemplele de succes sunt menționate companiile Dexory, din domeniul roboticii industriale, și UiPath, care ilustrează prezența specialiștilor români în sectoarele de vârf ale economiei britanice. Raportul atrage însă atenția și asupra fenomenului supracalificării.

Datele recensământului arată că unul din trei adulți români are studii superioare, însă 39% dintre românii care lucrează în Regatul Unit ocupă posturi inferioare nivelului lor de pregătire. „E un element de specific cultural legat de faptul ca românii vor încerca să obţină certificări şi diplome tocmai pentru că sunt importante în mentalitatea românească, dar şi pentru că sunt importante în UK pentru avansarea în carieră. Românii din UK sunt, în proportie de 39% calificaţi la nivel universitar şi postuniversitar şi lucrează, de fapt, sub pregatirea lor", explică Alina Dolea.

Raportul analizează și controversele recente privind accesarea împrumuturilor pentru studenți de către cetățeni români. Dr. Alina Dolea susține că problema este una de funcționare a sistemului, nu de fraudă comisă de români. „Accesarea de student loans e perfect legală; problema e de fapt sistemică şi e legată de cum sunt reglementaţi furnizorii de servicii / cursuri / diplome care nu au o evaluare a prezenţei studenţilor... modul în care guvernul şi presa au vorbit despre asta a încadrat statistica în termeni de ‘românii fraudează', ceea ce e incorect statistic".

Raportul arată că trei din patru studenți români din Regatul Unit sunt și angajați, contribuind astfel la economia britanică în timp ce își continuă studiile. Datele prezentate în analiză indică faptul că numeroase domenii esențiale depind de forța de muncă românească.

În sistemul public de sănătate (NHS), numărul angajaților români s-a dublat în ultimii zece ani, depășind 6.500 de persoane în 2025, de la asistenți medicali până la medici specialiști.

În construcții, românii reprezintă principala sursă de forță de muncă străină și asigură 19% dintre lucrătorii din Londra.

În agricultură, în perioada pandemiei, românii și bulgarii au format aproximativ două treimi din forța de muncă sezonieră care a permis salvarea recoltelor britanice.

Raportul arată că succesul economic nu este însoțit întotdeauna de o integrare civică deplină. Mulți români își iau informațiile din grupuri de Facebook sau WhatsApp, ceea ce îi face mai vulnerabili la dezinformare. Potrivit dr. Alina Dolea, această reticență față de instituțiile britanice își are originea în neîncrederea în autorități moștenită din perioada comunistă.

„Schimbările de percepţie au loc treptat pe măsură ce devin mai vizibile în spaţiul public contribuţiile românilor la societatea britanică", concluzionează Alina Dolea. Ea consideră că recunoașterea românilor drept „lucrători esențiali" în timpul pandemiei a reprezentat un moment decisiv în schimbarea imaginii comunității.

Raportul ACORD UK recomandă consolidarea colaborării dintre România și Marea Britanie, inclusiv prin înființarea unui grup de lucru guvernamental și prin îmbunătățirea recunoașterii calificărilor profesionale.