NASA a dat alarma! Sute de râuri au devenit brusc portocalii. Fenomenul periculos care se extinde rapid
Postat la: 14.07.2026 |
Imagini tulburătoare surprinse de sateliții NASA dezvăluie un fenomen ecologic de proporții în nordul Alaskăi: sute de râuri și pâraie, cândva de o claritate de cristal, au căpătat brusc nuanțe intense de portocaliu și galben-ruginiu.
Oamenii de știință avertizează că nu este o simplă schimbare de peisaj, ci o reacție chimică periculoasă provocată de topirea permafrostului, care eliberează acid și metale grele toxice direct în ecosistemele acvatice.
Fenomenul este atât de extins încât poate fi urmărit cu ușurință din spațiu, iar cercetătorii atrag atenția că apele afectate pot deveni complet ostile pentru pești, insecte și alte organisme locale, informează Mediafax.
Principala explicație indicată de cercetători este dezghețarea permafrostului, stratul de sol care a rămas înghețat timp de cel puțin doi ani consecutivi și, în multe regiuni arctice, timp de mii de ani.
Pe măsură ce temperaturile aerului și ale solului cresc din cauza schimbărilor climatice, apa începe să pătrundă în straturi de pământ și rocă ce erau inaccesibile anterior. Mineralele blocate acolo intră în contact cu apa și oxigenul, declanșând reacții chimice care eliberează în mediu:
- Fier dizolvat
- Acid sulfuric
- Alte metale grele
Fierul dizolvat ajunge în râuri, iar în contact cu oxigenul din aer formează particule de oxizi și hidroxizi de fier. Acest proces este, practic, identic cu apariția ruginii. Particulele colorează apa și depunerile de pe fundul râurilor în portocaliu, galben sau roșcat.
O paralelă îngrijorătoare: Întregul proces seamănă izbitor cu drenajul acid produs în apropierea minelor abandonate. Diferența majoră este că aceste râuri afectate se află în regiuni extrem de izolate și protejate din Alaska, unde nu există nicio activitate minieră în amonte. Încălzirea globală este cea care deschide, în mod natural, căile subterane de contaminare.
Analiza arhivei de imagini oferită de sateliții Landsat le-a permis cercetătorilor să compare evoluția cursurilor de apă în timp. Cele mai multe modificări s-au produs în ultimii 10-12 ani, o perioadă marcată de creșteri pronunțate ale temperaturilor din regiunea arctică.
Râul Agashashok (Rezervația Noatak): În imaginile din iulie 2017, apa râului apare complet limpede. În iulie 2020, satelitul Landsat 8 a surprins o porțiune a cursului de apă devenită vizibil portocalie. Măsurătorile indică faptul că transformarea bruscă a început în anul 2019.
Unele cursuri de apă rămân permanent portocalii, în timp ce altele revin temporar la aspectul limpede în perioadele cu debit ridicat, când concentrațiile de fier sunt diluate. De asemenea, un strat consistent de zăpadă pe timp de iarnă izolează solul și poate accelera dezghețul permafrostului în primăvara următoare.
Culoarea spectaculoasă reprezintă doar partea vizibilă a unei probleme mult mai grave. Analizele chimice arată că râurile portocalii au:
- O aciditate mult mai ridicată (pH scăzut)
- O turbiditate mare (apă tulbure)
- Concentrații crescute de fier, sulfați și metale toxice precum zincul, nichelul, cuprul și cadmiul.
Studiile de specialitate au asociat deja această schimbare de culoare cu o scădere drastică a diversității nevertebratelor acvatice și a populațiilor de pești. Depunerile de oxizi de fier acoperă pietrele și fundul râului, sufocând algele și insectele cu care se hrănesc peștii tineri, inclusiv somonul sălbatic.
Efectele negative amenință direct și comunitățile izolate din Alaska, care depind de aceste râuri pentru pescuitul de subzistență și alimentarea cu apă potabilă.
Un studiu științific publicat în 2026 a demonstrat că fenomenul se produce prin două procese distincte în funcție de relief:
- În zonele montane: Apa de dezgheț oxidează rocile bogate în sulfuri de fier, generând un drenaj acid clasic.
- În zonele joase și mlăștinoase: Microorganismele din sol transformă fierul în formă solubilă, care este transportat de apă și „ruginește" instant când intră în contact cu oxigenul de la suprafață.
Cercetătorii avertizează că această problemă nu este izolată în Alaska. Anomalii similare au început deja să fie raportate în nordul Canadei, în Siberia (Rusia) și chiar în unele zone montane înalte din restul lumii, transformând „râurile ruginite" într-un semnal de alarmă global.
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