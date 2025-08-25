De ce prinde metoda Loverboy? Un expert de la CIA explică despre tehnici de manipulare si control
Mi-a picat recent sub ochi, urechi, mă rog, un podcast cu un tip de la CIA care vorbea despre tehnici de manipulare, control etc. Și la un moment dat a spus omul ăla un lucru care, pur și simplu, m-a izbit. A fost așa, un fel de revelație. Spunea el că dacă placi suficient de multă vreme pe cineva, automat îi acorzi și încrederea ta. Cică așa funcționează creierul uman: pentru simplul motiv că cineva îți place, ajungi să ai încredere în persoana respectivă.
De aceea escrocii, manipulatorii, prădătorii sexuali etc. acționează pe metoda loverboy: flatări, complimente, limbajul dulce, mieros, promisiuni false etc. Pentru că odată ce victima îl place, e cucerită, îi alocă încrederea ei și poate începe faza de control și manipulare. Sedusă mental, emoțional etc. (depinde de ce urmărește manipulatorul: putere, bani, sex etc.), victima va crede aproape orice îi spune păpușarul său, îi dă prezumția de nevinovăție din nou și din nou chiar dacă realizează că e mințită, înșelată, îi dă second chances peste second chances. Nu îi retrage decât foarte târziu, de multe ori mult prea târziu, încrederea acordată.
Pentru că în victimă se declanșează o disonanță cognitivă teribilă: nu poate împăca imaginea omului bun, empatic, cald care i-a fost vândută cu cea a omului manipulator, crud, care calcă peste cadavre pentru a-și atinge scopurile. Cel care vrea să-i fure banii, să-l înșele, abuzeze etc. N-au cum coexista amândoi în același timp, e prea greu de acceptat pentru mintea umană. Și atunci raționalizează răul care i-a fost făcut și continuă să creadă că manipulatorul este, de fapt o persoană bună care-i vrea binele dar na, poate a greșit și el, dar nu cu rea intenție, toți greșim. Atâta doar că omul ală bun pe care îl placi n-a existat niciodată, era o mască.
Pe scurt, de aceea manipulatorii, psihopații sunt în general fermecători. Farmec fabricat, evident, nu de substanță. Farmecul le aduce încrederea victimelor iar odată încrederea câștigată, victima va ajunge să creadă lucruri pe care înainte le considera de necrezut, să facă lucruri care înainte îi păreau de nefăcut etc. Și mai zicea tipul ăla de la CIA că genul ăsta de con man - înșelător, ca să traduc - are un fler extraordinar în a-și depista victimele. Oameni abuzați, oameni care au fost abandonați, marginalizați, tratați prost, care se judecă din greu, cu probleme de stimă de sine etc.
Și m-a izbit teribila asemănare a acestui portret-robot făcut manipulatorilor și prădătorilor cu CG. Care a flatat efectiv nația română exact cum o face un prădător, ca un lover boy: poporul ales, a doua venire, cei mai buni și mai viteji din univers etc. Românilor disprețuiți, minți și și batjocoriți de politicieni li s-a spus că de fapt ei sunt speciali, minunați, Aleși. Parte a ceva măreț. Cum să nu te placă omul ăla care o viață întreagă a fost tratat, în varii circumstanțe, precum un nimeni? Cum să nu-l seduci, efectiv?
Și mai fac con-ii ăștia un lucru pentru a manipula - își conving victima că au ceva ce ea nu are și i-l pot da. Nu știu, siguranță, fericire, bani, răzbunare, iluzia demnității, de la caz la caz. Exact ce a făcut CG, care a promis nici mai mult, nici mai puțin decât redarea demnității acestei nații, o nație atât de profund rănită de abuz. Politicienii știu asta, știu cum funcționează masele, psihicul uman de fapt, de aceea toți se străduiesc să fie plăcuți: își pun poze cu pisici, căței, se duc la prășit, la unde mama naibii se duc, să pară simpatici, buni, drăguți. Căci dacă îi placi, ajungi să ai încredere în ei, asta în timp ce ei te fură și te răs-fură.
Iar CG - adică make no mistake - cei care sunt în spatele lui au identificat ca nimeni alții toate traumele neamului român. Au știut să construiască discursul perfect pentru a manipula toate traumele părții de popor vizate. Loverboy-ul perfect. Nu perfect în sensul că nu e altul ca el în univers, ci construit perfect pentru a seduce și manipula partea cea mai rănită din nație. Tonul mieros și totodată autoritar (autoritatea e iarăși un lucru la care oamenii reacționează instinctiv, având tendința de a-l urma pe cel ce pare să demonstreze autoritate, calitate de lider), promisiunea măreției etc.
Periculos, extrem de periculos. Nu se iese din asta decât cu conștientizare. Pentru că altfel disonanța cognitivă e extrem de dură. Ca să poți să continui să acorzi încredere - și cei seduși, sau mai grav, cei ce au nevoie de un salvator o fac la nesfârșit - trebuie să-ți distorsionezi realitatea, să o întorci pe dos, să accepți drept acceptabil aberantul: lupoaicele care sar din stâncă în stâncă și, mai rău, înțelepciunea rusă etc. Să raționalizezi, scuzi și aperi orice mincină, samavolnicie. Nimeni nu vrea să urmeze un monstru, așa că trebuie să-l faci pe monstrul ăla să fie bun... Ajungi să te minți singur. Complice la propia ta distrugere mentală. E ca și cum îți bagi singur viruși în sistem. Când se întâmplă la scară personală, rămâne drama cuiva. Când se întâmplă la scară națională, devine tragedie. Și noi exact asta am trăit. Încă trăim.
Loredana Diacu
