Declarația lui Trump privind paracetamolul produce efecte și în România. Doctorița cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor: Nu l-am folosit niciodată

Medicul Flavia Grosan, deja cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor pentru răspândirea unor informații false despre vaccinurile anti-Covid, provoacă o nouă dispută publică după ce a declarat că nu are încredere în paracetamol. Ea a susținut pe rețelele sociale că acest medicament nu a făcut niciodată parte din schemele sale de tratament.

„Am tratat zeci de mii de oameni în cariera mea profesională. De la buburuze la seniori de peste 90 de ani. Dar niciodată n-am folosit paracetamolul. Știința? Poate. Intuiție, sigur", a scris Grosan. Controversa vine pe fondul afirmațiilor făcute de Donald Trump, care a susținut că paracetamolul ar putea provoca autism.

Declarațiile sale contrazic însă datele științifice actuale, care nu au identificat nicio legătură între acest analgezic utilizat la scară globală și tulburările de spectru autist. Administrația Trump are în vedere recomandări prin care femeile însărcinate să evite medicamentul, cu excepția cazurilor de febră mare.

Președintele american anunțase deja că pregătește o dezvăluire „uimitoare" despre cauzele autismului, pe care l-a descris drept o problemă „scăpată de sub control".

Paracetamolul, un medicament folosit și în România pentru tratarea durerilor ușoare și moderate, dar și a febrei, a ajuns în centrul dezbaterilor după declarația lui Donald Trump care a stârnit controverse.

Acetaminofenul (Tylenol) și paracetamolul (Panadol) sunt același medicament pentru ameliorarea durerii. În Statele Unite și Japonia, acesta se numește acetaminofen, iar în Europa și în majoritatea țărilor din restul lumii se numește paracetamol, scrie National Library of Medicine National Center for Biotechnology Information.

Paracetamolul este indicat în tratamentul simptomatic al durerilor de intensitate uşoară până la moderată, cu diferite localizări: dureri de cap, dureri de dinţi, dureri ale muşchilor sau articulaţiilor, dureri menstruale şi tratamentul simptomatic al febrei, conform prospectului publicat de Agenția Națională a Medicamentului.

Acest medicament este recomandat numai adulţilor şi adolescenţilor cu vârsta de 12 ani şi peste, mai scrie în prospect.

În cazul femeilor gravide sau care alăptează, conform prospectului, acestea ar trebui să se adreseze medicului înainte de administrarea medicamentului.

În prospectul oficial nu este menționată vreo asociere între administrarea paracetamolului în timpul sarcinii cu riscul de autism la copil, așa cum a afirmat președintele american Donald Trump.

La dozele recomandate de medic, pe termen scurt, paracetamolul poate fi utilizat în timpul sarcinii şi alăptării, doar după evaluarea raportului beneficiu terapeutic matern/risc potenţial fetal, conform prospectului oficial.

Ca orice medicament, paracetamolul poate provoca reacții adverse, însă acestea nu apar la toate persoanele.