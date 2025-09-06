Declaratie virală a Melaniei trup de la Casa Albă: "Roboții sunt deja aici!"

Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite, a avut joi o apariție publică rară la Casa Albă. Ea a declarat că „roboții sunt deja aici" și că este „responsabilitatea noastră să pregătim copiii Americii" pentru deceniile dominate de inteligența artificială.

„Viitorul nu mai este științifico-fantastic", a spus ea. „În această etapă primitivă, datoria noastră este să tratăm inteligența artificială ca pe propriii noștri copii - să îi dăm putere, dar cu supraveghere atentă." Evenimentul a avut loc în cadrul unei reuniuni a grupului de lucru pentru educație în domeniul AI, creat la începutul acestui an.

Născută în Slovenia, Melania Trump (55 de ani) a fost adesea descrisă drept „enigmatică", cu mai puține discursuri și angajamente publice decât primele doamne anterioare. Absența ei prelungită în timpul campaniei electorale din 2024 a alimentat numeroase articole de presă cu întrebarea: „Unde este Melania?".

Totuși, în al doilea mandat al soțului ei, Melania pare să adopte o abordare mai activă, concentrându-se în special pe protecția copiilor și educație, continuând inițiativa „Be Best" din primul mandat.

Melania a avut un rol esențial în promovarea „Take It Down Act", o lege care incriminează publicarea imaginilor intime - reale sau generate cu AI - fără consimțământ. Proiectul a primit sprijin bipartizan rar și, în premieră pentru o Primă Doamnă, Melania a co-semnat legea alături de președinte.

Experții observă că abordarea sa este mai degrabă practică și orientată spre afaceri, decât una „maternală", cum au avut alte prime doamne. Legea impune platformelor online să elimine conținutul ilegal în 48 de ore, altfel riscă sancțiuni.

De altfel, la evenimentul de joi, Melania nu s-a aflat în mijlocul copiilor, ci înconjurată de membri ai cabinetului, oficiali ai administrației și reprezentanți ai giganților tehnologici precum IBM și Google.

Pe plan internațional, Melania a atras atenția anul trecut printr-o scrisoare adresată lui Vladimir Putin, în care spunea că „a venit timpul să protejăm copiii și generațiile viitoare". Gestul a fost urmat de mesaje de răspuns din partea Primei Doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, și a Primei Doamne a Turciei, Emine Erdogan.

Analiștii consideră că Melania Trump este mai selectivă decât predecesoarele sale, preferând să se implice în probleme care au o legătură directă cu valorile sau experiența sa personală.

„Ea își face rolul în termenii ei. Nu urmărește cantitatea, ci calitatea", a explicat Anita McBride, fostă șefă de cabinet a Laurei Bush.